Premium|Supreme Court on UAPA Bail Conditions : 'जामीन हा नियम, तुरुंग अपवाद' हे केवळ घोषवाक्य नाही; सर्वोच्च न्यायालयाने 'यूएपीए'वरून सुनावले खडे बोल!

प्रियदर्शन - saptrang@esakal.comसाधारणपणे सर्वोच्च न्यायालय स्वतःच्या आधीच्या निर्णयांवर प्रश्नचिन्ह उभं करत नाही. पण या आठवड्यात तसं घडलं. सर्वोच्च न्यायालयाच्या दोन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने उमर खालिद आणि शरजील इमाम यांना जामीन नाकारण्याच्या जुन्या निर्णयावरच प्रश्न उपस्थित केला. दिल्ली दंगलीच्या कटाचे ‘मास्टर माइंड’ म्हणून यूएपीए अंतर्गत अटक करण्यात आलेल्या या दोघांनी पाच वर्षांहून अधिक काळ तुरुंगात घालवला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने मान्य केलं, की यूएपीएसारख्या कायद्यांचे अधिकार इतके अमर्यादित असू शकत नाहीत, की ते व्यक्तीच्या स्वातंत्र्याच्या मूलभूत अधिकारांवर गदा आणतील. न्यायालयाच्या मते, जर आरोपी दीर्घकाळ तुरुंगात राहिले, तर यूएपीएसारख्या कठोर कायद्यांतील तरतुदी शिथिल व्हायला हव्यात, कारण शेवटी नागरिकाच्या स्वातंत्र्यालाही एक मूल्य असतं.ही टिप्पणी जम्मू-काश्मीरमधील सैयद इफ्तिखार अंद्राबी यांच्या जामीन अर्जाच्या सुनावणीदरम्यान न्यायमूर्ती बी. व्ही. नागरत्ना आणि उज्ज्वल भूयान यांच्या खंडपीठाने केली. या खंडपीठाने न्यायप्रक्रियेबद्दल अनेक महत्त्वाच्या गोष्टी सांगितल्या. त्यांनी आठवण करून दिली, की सर्वोच्च न्यायालयाने यापूर्वी स्पष्ट केलं आहे, की ‘जामीन हा नियम असायला हवा आणि तुरुंग हा अपवाद.’ त्यांनी हेही नमूद केलं, की हे केवळ पोकळ घोषवाक्य नाही, तर एक घटनात्मक व्यवस्था आहे. दुसरी महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे, भारतीय राज्यघटनेतील व्यवस्थेनुसार दोष सिद्ध होईपर्यंत प्रत्येक व्यक्ती निर्दोष मानली जाते. त्यामुळे तिच्या मूलभूत अधिकारांचं अतिक्रमण करता येत नाही..Premium| Municipal elections Maharashtra: पैशांचा महापूर आणि मतचोरीचा धोका, विजय वडेट्टीवारांचे गंभीर आरोप.अंद्राबी यांना जामीन देताना केलेली ही संपूर्ण टिप्पणी एका प्रकारचं आत्मपरीक्षण वाटतं. तुरुंग आणि जामीन यांच्यामधील वेगवेगळ्या प्रकरणांत वापरल्या जाणाऱ्या वेगवेगळ्या निकषांचा पुनर्विचार करण्याचा प्रयत्न यात दिसतो. त्यामुळेच प्रश्न निर्माण होतो की येत्या काळात उमर खालिद आणि शरजील इमाम यांनाही जामीन मिळू शकतो का ? मात्र या प्रकरणात न्यायव्यवस्थेचा दृष्टिकोन काय आहे, हे दोन दिवसांतच स्पष्ट झालं. आईच्या शस्त्रक्रियेसाठी आणि काकांच्या निधनानंतरच्या विधीसाठी तात्पुरता जामीन मागणाऱ्या उमर खालिद यांचा अर्ज खालच्या न्यायालयाने फेटाळला. स्पष्ट आहे की सवयी सहज जात नाहीत आणि हा फक्त दोन व्यक्तींचा प्रश्न नाही; हा भारताच्या न्यायव्यवस्थेवरील विश्वासाचाही प्रश्न आहे, जो अलीकडच्या अनेक निर्णयांमुळे डळमळीत झाल्यासारखा वाटतो.खरंतर सर्वोच्च न्यायालयाने जामिनाच्या अटींवर विचार करताना जे काही म्हटलं, त्यातून आपल्या न्यायव्यवस्थेच्या त्या मूलभूत कसोट्या पुन्हा समोर येतात, ज्यांच्यावर धूळ साचत चालल्याचं वाटत होतं. प्रश्न फक्त जामिनाचा नाही, तर न्याय्य न्यायाचाही आहे, ज्यापासून अनेक लोक विविध कारणांनी वंचित आहेत. पोलिस यंत्रणा हळूहळू न्यायालयांची उपेक्षा करण्याचे नवे मार्ग शोधत आहे. कठोर कायद्यांचा वापर हा त्यातील एक मार्ग आहे. यूएपीए आणि रासुकासारखे कठोर कायदे कोणताही सखोल विचार न करता लागू केले जात आहेत.अलीकडेच नोएडासह अनेक शहरांत झालेल्या कामगार आंदोलनादरम्यान झालेल्या किरकोळ हिंसाचारासाठी सामाजिक कार्यकर्ते, लेखक आणि पत्रकार सत्यम् वर्मा यांना अटक करण्यात आली. त्यांच्यावर रासुका लावण्यात आला. त्यांच्यासोबत अटक झालेल्या आकृती नावाच्या सामाजिक कार्यकर्तीलाही या कठोर कायद्याच्या कक्षेत आणलं गेलं. स्पष्ट आहे, की या दोघांना लोकशाही समाजातील सामान्य न्यायप्रक्रियेपासून दूर ठेवण्यासाठी हे कठोर कायदे वापरण्यात आले. आता सर्वोच्च न्यायालयाच्या अलीकडील निरीक्षणांच्या प्रकाशात, सत्यम् वर्मा आणि आकृती यांच्यासाठीही न्याय आणि सुटकेची आशा निर्माण होईल का ? सध्या तरी तसं दिसत नाही..Premium|Tribal democracy story : ज्यांना लिहिता-वाचता येत नाही, त्यांच्या रक्तात संविधान कसं भिनलं? आदिवासींच्या संघर्षातून उलगडलेली लोकशाहीची एक अनोखी गोष्ट.अंद्राबी यांच्या जामिनावर विचार करताना सर्वोच्च न्यायालयाच्या या खंडपीठाने यूएपीए कायद्यांच्या परिणामकारकतेचाही आढावा घेतला. न्यायालयाच्या मते, २०१९ ते २०२३ या काळात यूएपीए अंतर्गत दोषसिद्धीचा दर फक्त दोन ते सहा टक्क्यांच्या दरम्यान आहे. म्हणजेच ज्या १०० लोकांवर यूएपीए लावण्यात आला, त्यापैकी ९२ ते ९८ लोक निर्दोष ठरले. जम्मू-काश्मीरमध्ये हा दोषसिद्धी दर एक टक्क्यांपेक्षाही कमी आहे, म्हणजे १०० पैकी ९९ लोक निर्दोष निघाले.एकूणात पाहता, आपली पोलिस यंत्रणा कायद्यांच्या मदतीने न्यायप्रक्रियेचाच अडथळा निर्माण करत आहे आणि त्यासाठी तिच्याकडे इतरही अनेक मार्ग आहेत. गेल्या काही दिवसांत विविध राज्यांमध्ये तथाकथित बुलडोझर-न्याय आणि एन्काउंटर संस्कृती अधिक मजबूत होताना दिसली आहे. उत्तर प्रदेश आणि मध्य प्रदेशातून सुरू झालेला बुलडोझर न्यायाचा प्रकार आता बिहारमार्गे बंगालपर्यंत पोहोचला आहे. योगी आदित्यनाथ यांच्या कार्यकाळात उत्तर प्रदेश पोलिसांनी १४ हजारांहून अधिक चकमकी केल्या असून त्यात २२० पेक्षा जास्त लोकांचा मृत्यू झाला आहे आणि हजारो जखमी झाले आहेत. हे सर्व जणू न्यायप्रक्रियेच्या बाहेरच घडत आहे..अलीकडे सीबीएसईच्या एका पाठ्यपुस्तकातील न्यायपालिकेवरील एका धड्यामध्ये न्यायव्यवस्थेच्या मर्यादा सांगताना नमूद करण्यात आलं होतं, की न्यायालयांमध्ये भ्रष्टाचार आहे आणि खटले अनेक वर्षे प्रलंबित राहतात. या छोट्याशा टिप्पणीवर न्यायपालिका इतकी संतप्त झाली की तो धडा पुस्तकातून काढून टाकण्यात आला आणि पुस्तक तयार करणाऱ्यांवरही कारवाईची चर्चा झाली. किती चांगलं झालं असतं, जर न्यायपालिकेने हा सात्त्विक संताप न्यायाच्या नावाखाली सुरू असलेल्या अन्यायांवरही व्यक्त केला असता. सध्या तरी सर्वोच्च न्यायालयाची ही टिप्पणी एका अंधाऱ्या बोगद्यातील प्रकाशासारखी वाटते. 