Premium|G-2 Concept : ट्रम्प यांची 'जी-२' संकल्पना चीनने फेटाळली; जागतिक व्यवस्थेवर बहुध्रुवीय दृष्टिकोनाची गरज

दिवाकर देशपांडे - diwakardeshpande@gmail.comअमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी काही दिवसांपूर्वी ‘जी-२’ ही संकल्पना मांडून जगाचे व्यवस्थापन अमेरिका व चीन या दोन देशांनीच करावे, असे चीनचे अध्यक्ष शी जिनपिंग यांना सुचवले होते... पण आश्चर्याची गोष्ट अशी, की चीनने ही संकल्पना तत्काळ फेटाळली व ती अव्यवहार्य असल्याचे स्पष्ट केले.खरे तर ‘जी-२’ ही संकल्पना तशी नवी नाही. यापूर्वी २००५ मध्ये ती प्रसिद्ध अर्थतज्ज्ञ सी. फ्रेड बर्गस्टन यांनी मांडली होती. त्यांनी अमेरिका व चीन या जगातल्या दोन सर्वांत बड्या देशांनी जागतिक व्यापार, सुरक्षा, पर्यावरण आणि अर्थव्यवस्थेत समन्वय घडवून आणावा, यासाठी ही संकल्पना सुचवली होती. त्यांनी असेही सुचवले होते, की एकंदरच जागतिक व्यवस्थेचे व्यवस्थापन या दोन देशांनी करावे व त्यांना युरोपीय युनियन, भारत, जपान आदी देशांनी साथ द्यावी. हीच संकल्पना आता अध्यक्ष ट्रम्प पुनरुज्जीवित करू पाहत आहेत; पण त्यांचा हेतू फ्रेड बर्गस्टन यांच्यासारखा शुद्ध नाही. ट्रम्प यांनी त्यांच्या नववसाहतवादी दृष्टिकोनातून ही संकल्पना सुचवली आहे. ट्रम्प यांना जागतिक व्यवस्थेवर खरे तर एकट्या अमेरिकेचे वर्चस्व हवे आहे. संपूर्ण जागतिक व्यवस्था त्यांना अमेरिकेच्या स्वार्थासाठी राबवायची आहे; पण त्यात सर्वात मोठा अडथळा चीन आणि रशियाचा आहे. हे अडथळे दूर करणे अमेरिकेसाठी खूप अवघड आहे. ट्रम्प यांची सर्व धडपड ही चीन व रशियात फूट पाडण्यासाठी चालली आहे. .Premium|Venezuelan oil politics: व्हेनेझुएलावरच्या अमेरिकन कारवाईमुळे चीनची गोची! .त्यांनी अध्यक्षपदी निवडून आल्या आल्या रशियाचे अध्यक्ष व्लादिमीर पुतीन यांना अमेरिकेत अलास्कात बोलावले व त्यांच्याशी युक्रेनप्रकरणी चर्चेच्या बहाण्याने पूर्ण युक्रेन रशियाला बहाल करण्याचा प्रस्ताव पुढे ठेवला; पण पुतीन यांचे त्यावर समाधान होणारे नव्हतेच. त्यांना संपूर्ण युरोपवर आणि नाहीच जमले तर किमान पूर्वीच्या सोव्हिएत साम्राज्याचा भाग असलेल्या पूर्व युरोपवर तरी रशियाचा प्रभाव हवा आहे. ज्यो बायडेन यांच्या काळात अमेरिकेने युक्रेनला वाचवण्यासाठी सुरू केलेली शस्त्रास्त्रांची मदत ट्रम्प यांनी थांबवली, आर्थिक निर्बंध उठविण्याचेही आमिष दाखवले; पण पुतीन यांनी त्यांना दाद दिली नाही; कारण रशियाच्या युरोपातील महत्त्वाकांक्षेला चीनचे शी जिनपिंग यांचा पाठिंबा आहे. त्यामुळे थेट चीनशीच काही सौदेबाजी केली तर रशिया एकटा पडेल, या हेतूने ट्रम्प यांनी चीनकडे ‘जी-२’ या संकल्पनेचा प्रस्ताव मांडला असावा, असे दिसते.दुसरी गोष्ट अशी, की चीन ब्रिक्स आणि शांघाय सहकार्य संघटनेच्या माध्यमातून अमेरिकेच्या प्रभावाला आव्हान निर्माण करण्याचा प्रयत्न करीत आहे. त्याला भारत, ब्राझील, दक्षिण आफ्रिका या मध्यम सत्तांचा पाठिंबा आहे. ही संघटना जागतिक विनिमय व्यवस्थेत डॉलरला पर्याय निर्माण करण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. या नव्या आव्हानातील हवा काढून घ्यायची असेल तर जगाची वाटणी अमेरिका व चीनमध्ये करावी आणि चीनला आशियात मोकळे रान देऊन बाकीच्या जगावर आपले वर्चस्व कायम ठेवावे, असाही ट्रम्प यांचा हेतू आहे. यापूर्वी अमेरिकेचे माजी परराष्ट्र मंत्री हेन्री किसिंजर यांनी १९७१ मध्ये चीनशी अचानक मैत्री करून रशियाला एकटे पाडले होते. त्यामुळे जग अमेरिका व रशियाच्या प्रभाव गटात विभागले गेले होते. सोव्हिएत साम्राज्य कोसळून त्याचा लाभही अमेरिकेला झाला होता; पण त्याचा दुसरा वाईट परिणाम अमेरिकेसाठी हा झाला, की अमेरिकेला पर्यायी महासत्ता म्हणून चीनचा उदय झाला. आता चीन ही एवढी बलाढ्य सत्ता झाली आहे, की तिचे आव्हान पेलणे अमेरिकेला अवघड होत चालले आहे. हे आव्हान पेलण्यापेक्षा जगाची चीनबरोबर वाटणी करून घेणे ट्रम्प यांना सोपे वाटत आहे; पण आश्चर्याची गोष्ट अशी, की चीनने या वाटणीला सपशेल नकार दिला आहे. .चीनच्या नकारामागचे कारण असे दिसते, की जगात भारत, युरोपिय युनियन, रशिया आणि जपान या मध्यम सत्ताही उदयाला आल्या आहेत व त्यांना डावलून जागतिक व्यवस्था सांभाळणे चीनला अवघड वाटते. विशेषत: आपला शेजारी असलेल्या भारताला डावलून आशियात आपण बस्तान बसवू शकत नाही, हे चीनला आता उमगू लागले आहे. अलीकडेच चीनचे परराष्ट्र मंत्री वांग यी यांनी म्हटले आहे, की भारत व चीन यांनी एकमेकांना प्रतिस्पर्धी न मानता सहकारी मानावे, आपल्या संबंधांना धोका समजण्याऐवजी संधी समजावे... थोडक्यात, येत्या काळात अमेरिका व चीनच्या पाठोपाठ भारत एक लष्करी व आर्थिक शक्ती म्हणून उदयास येत आहे, ही बाब नजरेआड करून चीन अमेरिकेशी जग वाटून घेऊ शकत नाही. जगातल्या मध्यम सत्ता त्याला तसे करू देणार नाहीत.अमेरिकेचे जे करारबद्ध मित्र आहेत, त्यांनाही ही संकल्पना मानवणारी नाही. एकत्रित युरोप ही एक जागतिक शक्ती आहे. कॅनडाचे पंतप्रधान मार्क कारनी यांनी तर अमेरिकेशी असलेले आर्थिक व राजकीय नाते तोडून स्वतंत्र वाटचाल सुरू केली आहे. जपान, ब्रिटन व ऑस्ट्रेलिया यांनाही आता अमेरिकेचा भरवसा वाटत नाही. अशा अवस्थेत अमेरिकेबरोबर जग वाटून घेण्याची संकल्पना आपल्यावरच उलटण्याची भीती चीनला वाटते. ‘जी-२’ ही संकल्पना जगात फक्त दोनच ध्रुव आहेत, असे मानणारी आहे; पण वास्तवात जग सध्या बहुध्रुवीय बनत चालले आहे. अमेरिका अजूनही जगातली सर्वात मोठी आर्थिक, लष्करी व तंत्रज्ञान शक्ती आहे, यात काहीच शंका नाही; पण ती जगाच्या सहकार्याविना वाटचाल करू शकत नाही. अमेरिकेने जेव्हा या शक्तीचा पाशवी वापर केला तेव्हा त्याला जागतिक विरोधाला तर तोंड द्यावेच लागले; पण चक्क पराभवही पत्करावा लागला. व्हिएतनाम, अफगाणिस्तान आणि आता इराण हे त्याचे ताजे उदाहरण आहे. चीन ही दुसऱ्या क्रमांकाची महासत्ता असली तरी त्याची अर्थव्यवस्था त्याच्या जागतिक निर्यात व्यापारावर अवलंबून आहे. जागतिक पुरवठा साखळीत चीनचे मोठे महत्त्व आहे. या पुरवठा साखळीचे अस्तित्व जागतिक आर्थिक सहकार्यावर अवलंबून आहे. चीन इंधनासाठी पूर्णपणे परदेशांवर अवलंबून आहे. आज रशिया हा चीनला इंधन पुरविणारा भरवशाचा व किफायतशीर मित्र आहे. त्यामुळे चीनच्या महासत्तापदाला मर्यादा आहेत. त्यामुळेही चीनने ‘जी-२’ या संकल्पनेपासून आपल्याला दूर ठेवणे पसंत केले आहे; पण चीन आणि अमेरिकेने विधायक दृष्टिकोनातून एकमेकांशी सहकार्य करायचे ठरवले तर त्यात त्यांचाच नाही तर जगाचाही फायदा आहे. दोन्ही देशांचा जागतिक सकल उत्पादनात (जीडीपी) जवळपास निम्मा वाटा आहे. जागतिक पर्यावरण, जागतिक आर्थिक स्थैर्य, तंत्रज्ञान नियमन आणि अण्वस्त्र प्रसारबंदी यांसारख्या क्षेत्रात हे दोन्ही देश महत्त्वाची भूमिका बजावू शकतात..Premium|Madman Theory Trump : मुत्सद्देगिरी की दादागिरी? 'गनबोट डिप्लोमसी'च्या नव्या खेळाची सुरुवात.सध्या चीन व अमेरिकेत तैवानवरून तणातणी आहे. अमेरिकेने चीनला तंत्रज्ञान देण्यावर बंदी घातली आहे. दक्षिण चीन सागर व हिंद प्रशांत महासागर क्षेत्रात अमेरिका चीनच्या विरोधात उभा आहे. शिवाय, दोन्ही देशांत सध्या व्यापारी युद्धही चालू आहे. ‘जी- २’ संकल्पनेसाठी या सर्व गोष्टींवर पाणी सोडायला अमेरिकेतील धोरणतज्ज्ञ मान्यता देतील का, हाही मोठा प्रश्न आहे. त्यावर मात करण्यासाठी कदाचित ट्रम्प ‘जी-३’ ही संकल्पना मांडतील, असा एक तर्क काही राजकीय विश्लेषक मांडत आहेत. म्हणजे जगाच्या वाटणीत रशियाची आडकाठी होत असेल तर त्यालाही त्यात सहभागी करून घ्यायचे आणि तिघांनी मिळून जगावर सत्ता गाजवायची... पण या व्यवस्थेत रशिया हा समान भागीदार होण्याऐवजी चीन व अमेरिका या दोन सत्तांवर भार होण्याची अधिक शक्यता आहे. कारण आज रशियाची अर्थव्यवस्था कमकुवत आहे. रशिया लष्करी सत्ता असली तरी ती भलतेच लष्करी साहस करण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. त्यातून ज्या समस्या निर्माण होतील त्या बाकीच्या दोन देशांना निस्तरत बसाव्या लागतील. आणखी एक गोष्ट म्हणजे या तिघांपैकी दोघे एकत्र येऊन तिसऱ्याला एकटे पाडू शकतील. थोडक्यात जगात मूठभर देशांचा सत्तागट स्थापला जाणे अवघड आहे. त्याऐवजी एक नवी संकल्पना राजनीतिशास्त्रज्ञ इआन ब्रेमर यांनी २०११ मध्ये मांडली आहे. त्यांच्या मते जग आता ‘जी-झीरो’कडे वाटचाल करू लागले आहे. त्यांच्या मते जगावरचा अमेरिकेचा प्रभाव आता कमी होऊ लागला आहे. जागतिक समस्यांचे ओझे वाहणे अमेरिकेला अशक्य होऊ लागले आहे. (कदाचित त्यातूनच डोनाल्ड ट्रम्प यांची अमेरिका फर्स्ट ही संकल्पना आकारात आली असावी). चीनला आपल्या देशाच्या हितसंबंधापुरताच जागतिक व्यवहारात सहभाग हवा आहे. अन्य देशांच्या समस्या सोडविण्यात त्याला रस नाही. चीनचा 'रोड ॲण्ड बेल्ट' हा प्रकल्प याचे ठळक उदाहरण आहे. या योजनेअंतर्गत जे प्रकल्प चीन जगभर हाती घेत आहे, त्यात फक्त आणि फक्त चीनचा फायदा आहे. प्रकल्पात सहभागी होणारे देश चीनचे कर्जदार होत आहेत व चीन या कर्जवसुलीसाठी कठोर उपाय योजत आहे. जगातल्या भारत, जपानसारख्या मध्यम सत्ता या विभागीय सत्ता आहेत व त्यांचा प्रभाव मर्यादित आहे. त्यामुळे जागतिक व्यवस्थेला वळण लावण्याची शक्ती आता कोणत्या एका देशाकडे राहणार नाही, त्यामुळे 'जी-झीरो' अशी अवस्था जगाची होणार आहे..सध्या तशी लक्षणेही दिसू लागली आहेत.अमेरिकेचे माजी परराष्ट्र मंत्री हेन्री किसिंजर यांनी चीनशी अचानक मैत्री करून रशियाला एकटे पाडले होते. त्यामुळे सोव्हिएत साम्राज्य कोसळून त्याचा लाभही अमेरिकेला झाला होता; पण त्याचा दुसरा वाईट परिणाम हा झाला, की अमेरिकेला पर्यायी महासत्ता म्हणून चीनचा उदय झाला. 