Premium| UNCTAD Report Highlights: जागतिक हवामान बदलाच्या काळात 'ग्रीन बॉण्ड्स' आणि 'कार्बन क्रेडिट्स'चे महत्त्व काय?

युगांक गोयल, कृती भार्गवआंतरराष्ट्रीय गुंतवणूक प्रवाह आणि जागतिक धोरणांच्या घडामोडींचा आढावा याच स्तंभातील आधीच्या लेखांमध्ये घेतल्यानंतर आता आपण ‘यूएनसीटीएडी’च्या ‘जागतिक गुंतवणूक अहवाल २०२५’ मधील तिसऱ्या विभागाकडे मी लक्ष वेधू इच्छित आहे. तो जुलै २०२५ मध्ये प्रसिद्ध झाला. त्यामध्ये शाश्वत वित्तीय सद्यःस्थितीबद्दल अर्थात ‘सस्टेनेबल फायनान्स ट्रेंड्स’वर लक्ष केंद्रित केले आहे. अहवालाच्या या भागात शाश्वत रोखे, ग्रीन फंड्स, कार्बन बाजारपेठा, विविध मानके आणि संस्थात्मक गुंतवणूकदारांच्या वर्तनातील जागतिक घडामोडींचा आढावा घेण्यात आला आहे..हवामानविषयक विविध उपाय आणि सुधारणांच्या पार्श्वभूमीवर; तसेच ब्राझीलमध्ये होणाऱ्या ‘कॉप -३०’ च्या पार्श्वभूमीवर हा अहवाल आणि त्यातील निरीक्षणे अधिक महत्त्वाची आहेत, असे वाटते. या अहवालात भारत अनेक प्रकारे दिसून येतो - शाश्वत वित्तीय चौकटींमध्ये वाढता सहभागी म्हणून, उदयोन्मुख ‘कार्बन क्रेडिट’ राष्ट्र म्हणून आणि धोरणात्मक नवोन्मेषक देश म्हणून भारताचे दर्शन घडते. भारतासह विकसनशील देश प्रत्यक्ष आर्थिक प्रवाहांच्या काठावरच राहतात. त्यामुळे हा अहवाल एक आरसा आणि आगामी काळातील दिशादर्शक मार्ग अशा दोन्ही गोष्टी प्रदान करतो. आज भारत कुठे उभा आहे आणि तो पुढे कुठे जाऊ शकतो हे तो दाखवतो..अहवालातील माहितीचे महत्त्व काय?शाश्वत वित्तीय प्रवृत्ती म्हणजे पर्यावरणीय, सामाजिक आणि प्रशासन याबाबतचे निकष गुंतवणूक निर्णयांमध्ये समाविष्ट करणे. आर्थिक परिवर्तनाचे हे एक प्रमुख साधन बनले आहे. सौरऊर्जा पार्कना निधी पुरवणारे हरित रोखे असोत किंवा कार्बन उत्सर्जन घटवण्याचे मूल्यांकन करणारे बाजार असोत, आर्थिक प्रणाली शाश्वत उद्दिष्टांची पूर्तता करण्यासाठी नव्याने घडवली जात आहे. मात्र, ही पुनर्रचना अत्यंत असमान आहे. विकसनशील अर्थव्यवस्था जागतिक म्युच्युअल फंड बाजारमुल्यात ३० टक्के वाटा उचलतात, तरी त्यांच्याकडे फक्त ३ टक्के शाश्वत फंड आहेत. .हा विसंवाद अस्वस्थ करणारे प्रश्न निर्माण करतो. जागतिक संक्रमणाला वित्तपुरवठा कोण करत आहे? या श्रेणीक्रमात भारत कुठे आहे, असे प्रश्न उपस्थित राहतात. भारतीय धोरणकर्ते, वित्तीय संस्था आणि नियामकांसाठी या अहवालातील निरीक्षणे महत्त्वाची आहेत. सन २०७० पर्यंत शून्य कार्बन उत्सर्जनाचे लक्ष्य स्वीकारून भारतासाठी देशांतर्गत भांडवली बाजार आणि गुंतवणूक प्रवाहांना हरित उद्दिष्टांसोबत जोडणे, हे आता पर्यायी राहिलेले नाही, तर ते अपरिहार्य झाले आहे..शाश्वत वित्तपुरवठा म्हणजे काय?शाश्वत वित्तपुरवठा म्हणजे काय, हे आपण एका उदाहरणाने समजावून घेऊया. नाशिकमध्ये ३५ वर्षीय बँक व्यवस्थापक असणाऱ्या रवी यांनी हवामान बदलाबद्दल फारसा विचार केला नव्हता. एक दिवस त्याची मुलगी शाळेतून घरी आली आणि तिने विचारले, ‘‘बाबा, मी मोठी झाल्यावर स्वच्छ हवा मिळेल का?’’ या प्रश्नानंतर रवी यांनी या मुद्द्यावर अधिक वाचन करण्यास सुरुवात केली. त्यांनी एक आकर्षक गोष्ट शोधून काढली. शाश्वत वित्तपुरवठ्यामध्ये निधी पृथ्वीसाठी खर्च केला जातो, पृथ्वीच्या आणि ओघानेच पर्यावरणाच्या विरोधात नाही. जेव्हा महाराष्ट्र सरकारला सौरऊर्जा पार्क किंवा मेट्रो प्रकल्प राबवायचे असतात. .तेव्हा हरित रोखे जारी करू शकतात. स्वच्छ, पर्यावरणपूरक प्रकल्पांसाठी पैसे द्यावे लागतात. यासाठी निधी देताना पर्यावरणाचे भान राखले जाते. यानंतर येतात शाश्वत रोखे. ते थोडे अधिक लवचिक असतात. त्यांचा उपयोग सौरऊर्जा प्रकल्पासाठी आणि ग्रामीण भागांतील शाळेसाठी दोन्ही ठिकाणी केला जाऊ शकतो. “अतिशय उत्तम..” रवी यांनी विचार केला, “हवामान आणि नागरिकांचे भले असे दोन्ही साध्य झाले.” त्याने ‘ईएसजी’ गुंतवणुकीबद्दलही माहिती घेतली. यामध्ये गुंतवणूकदार विचारतात, “ही कंपनी पर्यावरणाची काळजी घेते का? आपल्या कामगारांशी योग्य वागते का? भ्रष्टाचार टाळते का?” फक्त योग्य चौकटींवर खूण करणाऱ्या कंपन्यांनाच निधी मिळतो. .हे जणू गुंतवणुकीपूर्वी आरोग्य अहवाल तपासल्यासारखेच होते. मात्र, रवी यांच्या रवी यांच्या नजरेत सर्वांत जास्त ठसली गेली ‘कार्बन श्रेयांक’ ही संकल्पना. एखादे गाव आपले जंगल संरक्षित करत असेल, तर त्याला हे ‘क्रेडिट’ मिळतात. हे ‘क्रेडिट’ प्रदूषण करणाऱ्या कंपनीला विकता येतात. झाडे वाचवली, तर पैसा मिळू शकतो, असा विचार रवी यांच्या मनात आला. रवी आपल्या मुलीच्या भविष्याविषयी विचार करीत नव्हते. ते आपल्या बँकेत तिच्या नावावर एखादी वित्त योजना सुरू करण्याचा विचार करीत होते. मात्र, त्यांना नवीन मुद्दा समजला होता. प्रत्येक रुपयात ताकद आहे. तो योग्य दिशेने वळवला, तर तो स्वच्छ आणि न्याय्य जग घडवू शकतो, असा विश्वास त्याच्यात निर्माण झाला..आकडेवारीतून काय स्पष्ट होते?या अहवालातून जागतिक पातळीवरील एक गुंतागुंतीचे चित्र समोर आले आहे. सन २०२४ मध्ये शाश्वत रोख्यांच्या विक्रीने विक्रमी १.०५ ट्रिलियन डॉलरचा टप्पा पार केला. त्यामध्ये फक्त हरित रोख्यांचा ६४ टक्के वाटा होता. मात्र, दुसऱ्या बाजूला, शाश्वत निधीमध्ये येणारी गुंतवणूक मात्र खूपच कमी झाली असून ती मागील वर्षाच्या तुलनेत ४५ टक्क्यांनी घसरली आहे. भारत दोन बाबींमध्ये ठळकपणे दिसतो. शाश्वत निधी आणि कार्बन बाजारपेठ. शाश्वत निधीच्या क्षेत्रात, जगभरात नवीन निधी सुरू होणे मंदावले असतानाही, भारत हा चीन आणि सिंगापूरसोबत असा काही थोडक्यात विकसनशील देशांपैकी एक असून, तिथे गुंतवणूक वाढत आहे..मात्र, हा कल अजून खूपच मर्यादित आहे आणि आशियातील काहीच देशांमध्ये केंद्रित आहे. कार्बन क्रेडिटचे मार्केट मात्र आशेचे एक नवे किरण दाखवतो. सन २०२४ मध्ये भारत हा व्हेरा रजिस्ट्र्रीमध्ये सर्वाधिक कार्बन क्रेडिट्स जारी करणारा देश ठरला. जवळपास २.८ कोटी क्रेडिट जारी करण्यात आले. यात भारताने व्हिएतनाम, ब्राझील आणि चीनलाही मागे टाकले..नियामक चौकटींचा शोधभारत हा सध्या उत्सर्जन व्यापार प्रणाली तयार करणाऱ्या विकसनशील अर्थव्यवस्थांपैकी एक आहे. आपली उत्सर्जनातील क्षमता आर्थिकदृष्ट्या वापरता यावी यासाठी तो विविध नियामक चौकटींचा सक्रियपणे शोध घेत आहे. धोरणांच्या दृष्टीने पाहता, सन २०२४ मध्ये भारत हा सर्वाधिक सक्रिय विकसनशील अर्थव्यवस्थांपैकी एक ठरला. ग्लोबल साउथमध्ये ज्या नवीन शाश्वत वित्तीय धोरणांची सुरुवात झाली, त्यापैकी तब्बल ६० टक्क्यांमध्ये भारताचा वाटा होता. हे सारे पश्चिमेकडील स्थिरतेच्या पार्श्वभूमीवर ठळकपणे जाणवते. .भारताने राष्ट्रीय चौकटी उभारणे, विकास धोरणांमध्ये शाश्वततेचा समावेश करणे आणि वित्तीय नियमांना जागतिक मानकांशी जुळवून घेणे, यावर विशेष भर दिला आहे. तरीसुद्धा चित्र अपुरेच आहे. भारतीय शाश्वत वित्तीय प्रणाली धोरणांनी समृद्ध आहे; पण भांडवलाने गरीब आहे. शाश्वत रोखे हे अजूनही फारसे न वापरलेले साधन आहे. नियामक मार्गदर्शन असूनही, हे रोखे प्रामुख्याने काही मोजक्या कंपन्यांकडूनच जारी केले जातात. भारताच्या ऊर्जा संक्रमणात महत्त्वाच्या असलेल्या लहान आणि मध्यम उद्योगांकडे मात्र या नियमांचे पालन करण्याची क्षमता अपुरी आहे..Premium|Share Market: भारत-अमेरिका संबंधांतील तणावामुळे शेअर बाजारात अस्थिरता, गुंतवणूकदारांनी काय करावे?.तातडीची पावले आवश्यकभारत शाश्वत वित्तीय क्षेत्रात एक मोठा खेळाडू होण्याच्या उंबरठ्यावर उभा आहे. मात्र, त्यासाठी भारताने हरित भांडवल पूरकसंस्थेला अधिक खुली आणि जोखमीपासून मुक्त करण्यासाठी तातडीने पावले उचलण्याची गरज आहे. इथे केवळ जास्त वित्तपुरवठा महत्त्वाचा नाही, तर उत्तम दर्जाचा वित्तपुरवठा महत्त्वाचा आहे. सर्वसमावेशक, विश्वासार्ह आणि सहज उपलब्ध असेल, अशी शाश्वत गुंतवणूक रचना भारताने उभी करायली हवी. ही रचना हवामानाशी संबंधित मोठ्या कंपन्यांसाठी नव्हे, तर सौर पंप बसवणाऱ्या शेतकऱ्यासाठी, आपली प्रक्रिया सुधारत असलेल्या लघु-मध्यम उद्योगासाठी किंवा पाणीपुरवठा सुधारण्यासाठी प्रयत्न करणाऱ्या शहरी स्थानिक स्वराज्य संस्थेसाठी सुद्धा महत्त्वाची आहे. कारण वित्तपुरवठा हा केवळ आकड्यांचा खेळ नाही, तर ते भविष्य घडवणारे साधन आहे..Premium| Online Shopping Fraud Prevention: या गोष्टी माहित नसल्याने लोक ऑनलाईन खरेदी करताना फसवणूकीला बळी पडतात! .भारत शाश्वत वित्तीय क्षेत्रात एक मोठी शक्ती होण्याच्या उंबरठ्यावर उभा आहे. मात्र, त्यासाठी भारताने हरित भांडवल पूरकसंस्थेला अधिक खुली आणि जोखमीपासून मुक्त करण्यासाठी तातडीने पावले उचलण्याची गरज आहे. इथे केवळ जास्त वित्तपुरवठा महत्त्वाचा नाही, तर उत्तम दर्जाचा वित्तपुरवठा महत्त्वाचा आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.