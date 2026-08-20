Premium|Study Room : युपीआय मध्ये मोठे बदल; पैसे द्यावे लागणार की व्यवहार पूर्वीसारखेच मोफत राहणार?

सकाळचा चहा असो, मंडईतली भाजी असो वा दुकानातून आणलेला महिनाभराचा किराणा, आजकाल आपण खिशात पैशांचे पाकीट ठेवणे जवळपास विसरूनच गेलो आहोत. 'भैय्या, क्यूआर कोड कुठे आहे?' हा प्रश्न आता आपल्या रोजच्या जगण्याचा एक अविभाज्य भाग बनला आहे. एकेकाळी केवळ एक तांत्रिक प्रयोग म्हणून सुरू झालेल्या 'युनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस' (UPI) ने आज देशात डिजिटल क्रांती घडवून आणली आहे.पण, ऑगस्ट २०२६ मध्ये लोकसभेत मंजूर झालेले एक नवे विधेयक आणि रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (RBI) ने लागू केलेल्या नव्या नियमांमुळे सध्या सर्वसामान्यांमध्ये एकच चर्चा सुरू आहे, 'आता UPI वापरण्यासाठी पैसे मोजावे लागणार का?' सोशल मीडियावरून अनेक गैरसमज पसरत आहेत. हे नवीन बदल नेमके काय आहेत, ते का केले जात आहेत आणि खरोखरच तुमच्या-आमच्या खिशाला याची झळ बसणार आहे का? या सगळ्या प्रश्नांची उत्तरे आणि या बदलांचा देशाच्या अर्थव्यवस्थेवर होणारा परिणाम समजून घेऊया..१. सर्वात मोठा प्रश्न : युपीआय खरंच सशुल्क (पेड) होणार का?सध्या सर्वात जास्त चर्चा आहे ती UPI व्यवहारांवर शुल्क (Fees) लागण्याच्या शक्यतेची. ६ ऑगस्ट २०२६ रोजी लोकसभेत 'पेमेंट अँड सेटलमेंट सिस्टीम ॲक्ट'मध्ये दुरुस्ती करणारे एक महत्त्वाचे विधेयक मंजूर झाले. २०२० पासून कायद्यानुसार बँकांना UPI व्यवहारांवर 'मर्चंट डिस्काउंट रेट' (MDR) आकारण्यास सक्त मनाई होती. म्हणजेच बँकांना यातून कोणताही नफा मिळत नव्हता.नेमका बदल काय आणि का?नव्या विधेयकाने ही कायदेशीर बंदी उठवली आहे. याचा अर्थ सरकार आता भविष्यात काही विशिष्ट डिजिटल पेमेंट्सवर MDR शुल्क आकारण्याची परवानगी देऊ शकते. बँकांना या अब्जावधी व्यवहारांची सिस्टीम आणि सर्व्हर चालवण्यासाठी दरवर्षी हजारो कोटी रुपये खर्च करावे लागतात. हा पायाभूत खर्च कुठूनतरी भरून काढणे गरजेचे होते, म्हणूनच हा निर्णय घेण्यात आला.तुमच्या खिशाला झळ बसेल? अजिबात नाही.सरकारने अतिशय स्पष्ट केले आहे की, सर्वसामान्य युजर्स (ग्राहक) जे एकमेकांना पैसे पाठवतात (Peer-to-Peer) किंवा छोट्या दुकानात, टपरीवर पेमेंट करतात, त्यांच्यासाठी UPI पूर्वीसारखेच पूर्णपणे मोफत राहील. सध्या जी चर्चा सुरू आहे, ती केवळ मोठ्या व्यापाऱ्यांसाठी आहे. व्यावसायिक कारणांसाठी २,००० रुपयांपेक्षा जास्त रकमेचे जे व्यवहार होतील, त्यावर मोठ्या व्यापाऱ्यांना ०.२५% ते ०.३५% इतके नाममात्र शुल्क आकारले जाऊ शकते. सध्या ही केवळ कायदेशीर तरतूद आहे, अद्याप कोणतेही शुल्क प्रत्यक्ष लागू झालेले नाही. त्यामुळे ग्राहकांनी घाबरून जाण्याचे किंवा पुन्हा रोख रकमेकडे वळण्याचे कोणतेही कारण नाही..Premium|UPI charges : यूपीआयवरील शुल्क प्रत्येकालाच भरावे लागणार का? या निर्णयामागे अमेरिकेचा हात आहे का?.२. सुरक्षेत मोठी वाढ : एप्रिल २०२६ पासून लागू झालेले नवे नियमडिजिटल व्यवहार वाढले तसे सायबर भामटेही रोज नवनवीन शक्कल लढवून लोकांची फसवणूक करत आहेत. याला कायमचा आळा घालण्यासाठी रिझर्व्ह बँकेने एप्रिल २०२६ पासून सुरक्षेचे नवे नियम (Authentication Mechanisms) कडक केले आहेत.डायनॅमिक टू-फॅक्टर ऑथेंटिकेशन (२FA) : आतापर्यंत केवळ एक स्टॅटिक SMS OTP आला की बँकेचे काम होत होते. पण हॅकर्स अनेकदा OTP चोरतात. त्यामुळे आता प्रत्येक व्यवहारासाठी दोन स्वतंत्र पडताळणीचे टप्पे सक्तीचे केले आहेत.तुमच्यासाठी याचा अर्थ काय? : तुमच्या रोजच्या नेहमीच्या पेमेंटसाठी (उदा. Google Pay, PhonePe वर) तुमचा UPI PIN आणि तुमचा मोबाईल फोन (Device Binding) हे पुरेसे असेल. पण, जर तुम्ही अचानक नवीन फोनवरून लॉग-इन केले, एखाद्या अनोळखी शहरातून किंवा देशातून पेमेंट करत असाल किंवा अचानक लाखांची मोठी रक्कम ट्रान्सफर करत असाल, तर सिस्टीम हा 'धोक्याचा इशारा' (Risk-based check) ओळखून तुमच्याकडे बायोमेट्रिक (फिंगरप्रिंट/फेस आयडी) किंवा अतिरिक्त पडताळणीची मागणी करेल.३. सर्व्हर डाऊनची कटकट संपणार : नेटवर्कवरील ताण कमी करण्यासाठी उपायमहिन्याच्या एक तारखेला (पगार झाल्यावर) किंवा सणासुदीला बँकांचे सर्व्हर क्रॅश होणे ही एक मोठी डोकेदुखी बनली होती. एकाच वेळी करोडो लोक ॲप उघडतात तेव्हा सिस्टीम कोलमडते. हा ताण कमी करण्यासाठी NPCI ने आता काही कडक निर्बंध लादले आहेत:बॅलन्स चेक करण्यावर मर्यादा : अनेक लोकांना विनाकारण दिवसातून दहा वेळा बँक बॅलन्स तपासण्याची सवय असते. तुम्ही आता एका UPI ॲपवर दिवसातून जास्तीत जास्त ५० वेळाच तुमचा बँक बॅलन्स तपासू शकाल. यामुळे बँकांच्या सर्व्हरवर विनाकारण पडणारा लाखो व्यवहारांचा ताण वाचेल.ऑटो-पे (Auto-pay) ची वेळ बदलली : तुमचे गृहकर्जाचे EMI, नेटफ्लिक्सचे सबस्क्रिप्शन किंवा म्युच्युअल फंडाची SIP आता गर्दीच्या वेळेत (Peak hours) कापली जाणार नाहीत. हे व्यवहार आता सकाळी १० च्या आधी किंवा रात्री ९.३० नंतरच पूर्ण होतील.पेंडिंग ट्रान्झॅक्शन (Pending Transactions) : जर तुमचे पेमेंट पेंडिंग राहिले असेल, तर तुम्ही त्याचे स्टेटस जास्तीत जास्त ३ वेळाच चेक करू शकाल आणि सलग दोन प्रयत्नांमध्ये तुम्हाला सक्तीने ९० सेकंदांची वाट पाहावी लागेल..४. सायबर भामट्यांचा कर्दनकाळ ठरू शकतात हे संभाव्य बदल!ऑनलाइन फसवणूक रोखण्यासाठी काही अत्यंत क्रांतिकारी आणि मोठे बदल सध्या चर्चेच्या स्तरावर आहेत (हे अद्याप कायदे बनलेले नाहीत, पण लवकरच येऊ शकतात):१ तासाचा 'कूलिंग पिरियड' (Cooling Period): अनेकदा फेक कस्टमर केअरवरून फोन येतो आणि लोक घाबरून पैसे ट्रान्सफर करतात. अशा घटना टाळण्यासाठी १०,००० रुपयांपेक्षा जास्त रक्कम पहिल्यांदाच पाठवल्यास, तो व्यवहार पूर्ण होण्यासाठी १ तासाचा वेळ देण्याचा प्रस्ताव आहे. या एका तासात जर तुम्हाला आपली फसवणूक होत असल्याचे लक्षात आले, तर तुम्ही ते पेमेंट लगेच कॅन्सल करू शकता.'किल स्विच' (Kill Switch): जर तुमचे बँक खाते हॅक झाल्याचा संशय असेल, तर कस्टमर केअरला फोन लावत बसण्याऐवजी, एका क्लिकवर तुमचे सर्व डिजिटल पेमेंट चॅनेल्स त्वरित ब्लॉक करण्याची सुविधा (किल स्विच) देण्याचा विचार सुरू आहे.ज्येष्ठ नागरिकांसाठी अतिरिक्त सुरक्षा: सायबर फसवणुकीचे सर्वात मोठे बळी ज्येष्ठ नागरिक ठरतात. त्यामुळे ७० वर्षांवरील ज्येष्ठ नागरिक किंवा दिव्यांगांनी मोठी रक्कम ट्रान्सफर केल्यास, त्याला कुटुंबातील एका 'नोंदणीकृत विश्वासू व्यक्तीची' (Trusted Person) मंजुरी लागण्याची सिस्टीम येऊ शकते.५. ग्राहकांसाठी सर्वात मोठा दिलासा : काय सांगतो फसवणूक भरपाई कायदा ?सामान्य माणसासाठी हा बहुधा सर्वात महत्त्वाचा आणि दिलासादायक बदल आहे. १ जानेवारी २०२७ पासून देशभरात एक अतिशय कडक 'फ्रॉड कॉम्पेन्सेशन फ्रेमवर्क' (फसवणूक भरपाई कायदा) लागू होणार आहे. आतापर्यंत सायबर फसवणूक झाल्यास बँका अनेकदा ग्राहकाच्याच निष्काळजीपणाकडे बोट दाखवून हात झटकत असत. पण नव्या नियमानुसार, जर थर्ड-पार्टी सिस्टीममध्ये बिघाड झाला असेल किंवा तुमच्या नकळत खात्यातून पैसे गेले असतील आणि तुम्ही त्याची तक्रार वेळेत केली, तर त्याची संपूर्ण आर्थिक जबाबदारी बँकांना घ्यावी लागेल आणि तुमचे गेलेले पैसे तुम्हाला परत मिळतील..निष्कर्षऑगस्ट २०२६ च्या या सर्व घडामोडींकडे केवळ 'नवे नियम' म्हणून न पाहता, भारतीय अर्थव्यवस्थेची 'प्रगल्भतेकडे' जाणारी वाटचाल म्हणून पाहायला हवे. सुरुवातीच्या टप्प्यात लोकांना सवय लावण्यासाठी UPI पूर्णपणे मोफत आणि अत्यंत सोपे ठेवले होते. आता सिस्टीम मोठी झाल्यावर तिची सुरक्षा आणि पायाभूत सुविधा मजबूत करणे काळाची गरज आहे.थोड्या प्रमाणात मर्चंट शुल्क (MDR) लागू झाल्यास बँकांना नवीन तंत्रज्ञानात गुंतवणूक करण्यासाठी पैसा मिळेल. कूलिंग पिरियड, टू-फॅक्टर ऑथेंटिकेशन आणि २०२७ चा फसवणूक भरपाई कायदा यामुळे सामान्य माणसाचा बँकिंग व्यवस्थेवरील विश्वास दुणावेल. बॅलन्स चेक करण्यावर आलेल्या मर्यादा सुरुवातीला थोड्या जाचक वाटू शकतात, पण तुमची कष्टाची कमाई सुरक्षित ठेवण्यासाठी आणि पेमेंट कधीही न अडकता वेगाने होण्यासाठी हे उपाय अत्यंत गरजेचे आहेत. या सुधारित आणि अधिक सुरक्षित UPI मुळे भारताची डिजिटल अर्थव्यवस्था जगात आणखी मजबूत होऊन जागतिक स्तरावर आपला दबदबा निर्माण करेल, हे नक्की..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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