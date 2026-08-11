Premium|UPI charges : यूपीआयवरील शुल्क प्रत्येकालाच भरावे लागणार का? या निर्णयामागे अमेरिकेचा हात आहे का?

UPI Charges in India: Who Will Pay, How Much and Why Is the Government Bringing MDR Back?सरकार आता Unified Payments Interface म्हणजे (UPI)च्या माध्यमातून केल्या जाणाऱ्या व्यवहारांवर शुल्क लावणार असल्याची जोरदार चर्चा आहे. अर्थात प्रत्येक व्यवहारावर हे शुल्क नसून ते केवळ व्यापाऱ्यांना तसेच मोठ्या रकमेसाठी असेल, असं सरकारचं म्हणणं आहे. पण सत्य काय आहे? यूपीआयवर शुल्क लावल्याने आता पुन्हा एकदा लोक रोखीच्या व्यवहाराकडे वळतील का, देशाच्या अर्थव्यवस्थेत कोणते बदल, उलथापालथ होईल, आपल्या खिशावर त्याचा काय परिणाम होईल?सविस्तर वाचा, सकाळ प्लसच्या या विशेष लेखात..साधारण १० वर्षांपूर्वी Unified Payments Interface म्हणजे (UPI) ची सुरूवात झाली. तत्कालीन रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर डॉ रघुराम राजन यांच्या हस्ते एप्रिल २०१६ला त्याचा पायलट लाँच मुंबईत पार पडला. अर्थात त्याला खरा बहर आला तो कोविडकाळात. जेव्हा संपूर्ण टाळेबंदी घोषीत होती तेव्हा, एकमेकांना स्पर्शही न करता पैशाची देवघेव करण्यासाठी किंवा ऑनलाइन बाजाराचा सुगीचा काळ आल्यावर यूपीआयचा वापर प्रचंड वाढला. आता मात्र सरकार काही (UPI) व्यवहारांवर शुल्क आकारण्याची तरतूद करण्याच्या तयारीत आहे. काय घडलं?गुरुवारी लोकसभेने Taxation and Other Laws (Amendment) Bill, २०२६ मंजूर केले. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी हे विधेयक लोकसभेत मांडले होते. या विधेयकाद्वारे Payment and Settlement Systems Act, २००७ मध्ये बदल करण्यात आला आहे. या बदलामुळे सरकारला UPI तसेच अधिसूचित करण्यात येणाऱ्या इतर इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट पद्धतींमधून होणाऱ्या व्यवहारांवर बँका आणि इतर सेवा पुरवठादारांना शुल्क आकारण्याची परवानगी देण्याचा अधिकार मिळणार आहे..MDR म्हणजे काय?MDR म्हणजे Merchant Discount Rate. एखाद्या ग्राहकाने डिजिटल पद्धतीने पैसे दिल्यावर प्रत्येक व्यवहारासाठी व्यापाऱ्याला त्याच्या बँकेला किंवा पेमेंट सेवा पुरवठादाराला द्यावे लागणारे शुल्क म्हणजे MDR.सध्या UPIसाठी MDR शून्य आहे. मात्र कार्ड, नेट बँकिंग यांसारख्या इतर पेमेंट पद्धतींमध्ये MDR साधारणपणे व्यवहाराच्या रकमेच्या ०.२५ टक्के ते ४.५ टक्क्यांपर्यंत असतो. हे शुल्क सामान्यतः पेमेंट प्रोसेसर, बँक आणि Visaसारख्या कार्ड नेटवर्कमध्ये विभागले जाते. डिजिटल पेमेंट उद्योगाच्या उत्पन्नाचा हा एक महत्त्वाचा स्रोत आहे.याआधी UPIवर MDR का नव्हते?२०१६ मध्ये UPI सुरू झाले, तेव्हा MDR लागू होता. मात्र, डिजिटल पेमेंटचा मोठ्या प्रमाणावर प्रसार व्हावा यासाठी सरकारने जानेवारी २०२० मध्ये UPI आणि RuPay डेबिट कार्डवरील MDR रद्द केला. त्याचा अतिशय चांगला परिणाम दिसला. आज UPI ही जगातील सर्वात मोठी रिअल-टाइम पेमेंट प्रणाली आहे. केवळ जुलै महिन्यात UPIवर २,३६६कोटी व्यवहार झाले आणि या व्यवहारांची एकूण रक्कम २९.९ लाख कोटी रुपये होती. UPI आता ११ देशांमध्ये उपलब्ध आहे..MDR शून्य केल्याचा अर्थ बँका, National Payments Corporation of India (NPCI) आणि फिनटेक कंपन्यांना प्रत्येक व्यवहारातून थेट उत्पन्न मिळत नाही. सरकारने अनुदानाच्या माध्यमातून या क्षेत्राला आर्थिक मदत केली आहे. मात्र, दीर्घकाळ अनुदानावर अवलंबून असलेले हे मॉडेल कितपत योग्य आणि चालत राहण्याजोगे असेल हा कायमच वादाचा विषय आहे..आता आपल्यालासुद्धा UPI साठी पैसे द्यावे लागतील का?नाही. सामान्य ग्राहक म्हणून आपल्याला अजूनतरी यूपीआयसाठी पैसे द्यावे लागणार नाहीत. शनिवारी अर्थ मंत्रालयाने एक निवेदन जारी केले त्यात त्यांनी म्हटले आहे की, ग्राहकांकडून कोणतेही व्यवहार शुल्क आकारले जाणार नाही. तसेच दोन व्यक्तींमध्ये होणारे सर्व व्यवहार मोफतच राहतील. मंत्रालयाने म्हटलं आहे की, UPIची दीर्घकालीन आर्थिक शाश्वतता, तंत्रज्ञानातील प्रगती आणि भविष्यातील जोखमींना सामोरे जाण्याची क्षमता सुनिश्चित करण्यासाठी ही तरतूद करण्यात आली आहे..अर्थबोध : ‘यूपीआय’ सशुल्क होणार का?.मग सरकार जे शुल्क म्हणत आहे ते देणार तरी कोण?भविष्यात MDR लागू केला गेला, तर तो केवळ ठरावीक रकमेपेक्षा जास्त मूल्याच्या काही व्यापारी व्यवहारांवर लागू होण्याची शक्यता आहे. त्याचा दरही नाममात्र असेल आणि सध्या डेबिट किंवा क्रेडिट कार्डवर आकारल्या जाणाऱ्या MDRपेक्षा तो खूपच कमी असेल, असे सरकारचे म्हणणे आहे.डिजिटल पेमेंटला चालना देण्याच्या उद्देशाला धक्का लागू नये म्हणून लहान व्यापारी आणि ठरवलेल्या मर्यादेपेक्षा कमी रकमेचे व्यापारी व्यवहार मोफत ठेवले जाण्याची शक्यता आहे.मात्र, MDRचा नेमका दर आणि त्यासाठीची व्यवहाराची मर्यादा अद्याप निश्चित झालेली नाही. हे विधेयक संसदेच्या दोन्ही सभागृहांत मंजूर झाल्यानंतर NPCIच्या नेतृत्वाखालील UPI and Services Steering Committee याबाबतचे तपशील निश्चित करेल..आत्ताच हा बदल का?पायाभूत सुविधांवरील वाढता खर्च. UPIच्या माध्यमातून कित्येक कोटींचे व्यवहार पार पडत आहेत. यूपीआयचे तंत्र आता बहुतांश भारतीयांच्या अंगवळणी पडू लागले आहे. मात्र यूपीआयचा डेटा राखणे, त्यातील माहितीची सुरक्षा करणे, फसवणूक रोखण्यासाठी उपाययोजना करणे, हे सगळं फारच गुंतागुंतीचं आणि महत्त्वाचं आहे. या पायाभूत सुविधांमध्ये सातत्याने सुधारणा करणे, गरजेचे असते. MDRमधून मिळणाऱ्या उत्पन्नाचा वापर सायबरसुरक्षा, फसवणूक रोखण्यासाठीच्या उपाययोजना आणि तांत्रिक पायाभूत सुविधांमध्ये सुधारणा करण्यासाठी करता येईल.दुसरे कारण म्हणजे खासगी कंपन्यांना प्रोत्साहन. पेमेंट क्षेत्रात खासगी कंपन्यांना व्यवहार्य उत्पन्नाचे मॉडेल उपलब्ध झाल्यास आणखी कंपन्या या व्यवसायात येऊ शकतात. त्यामुळे स्पर्धा वाढण्यास मदत होईल.तिसरे कारण म्हणजे अनुदानावरील अवलंबित्व कमी करणे. एखादा उद्योग, यंत्रणा अथवा व्यवस्था केवळ सरकारी अनुदानावर अवलंबून राहणे त्याच्या दीर्घकाळ वाढीसाठी फारसे उपयुक्त नसते. UPIच्या बाबतीत सध्या तेच सुरू आहे. UPI मजबूत, सर्वसमावेशक आणि भविष्यातील गरजांसाठी सक्षम राहण्यासाठी एक संतुलित आर्थिक चौकट आवश्यक आहे, असे अर्थ मंत्रालयाने म्हटले आहे..Premium|Startup India : भारताची स्टार्टअप क्रांती; वाढ, गुंतवणूक आणि नियमनाचा समतोल.भारताच्या या निर्णयात अमेरिकेचा दबाव आहे का?अमेरिकेच्या US Trade Representative कार्यालयाने मार्चमध्ये प्रसिद्ध केलेल्या अहवालात शून्य MDRच्या व्यवस्थेवर टीका केली होती. त्यामुळेच आता भारत सरकारने हा प्रस्ताव आणल्याचे आरोपही होतायत. मात्र अर्थ मंत्रालयाने ते फेटाळून लावले आहे. अर्थ मंत्रालयाने म्हटले की, या निर्णयामागे परदेशी दबाव असल्याचे म्हणणे “निराधार, पूर्णपणे चुकीचे आणि दिशाभूल करणारे” आहे. जर बाह्य दबावाचा प्रभाव असता, तर सरकारने २०१६ मध्ये UPI सुरूच केले नसते किंवा जानेवारी २०२० पासून व्यापारी आणि नागरिक या दोघांसाठीही ते मोफत केले नसते. तसेच UPIला जगातील सर्वात मोठी रिअल-टाइम इंटरऑपेरेबल पेमेंट प्रणाली बनवण्यासाठी सरकारने प्रयत्न केले नसते..तज्ज्ञ काय म्हणतात?EY Indiaचे पार्टनर आणि पेमेंट्स क्षेत्राचे प्रमुख रणदुर्जय तालुकदार यांनी द फोर्ब्जशी बोलताना सांगितलं की, अशाप्रकारची दुरुस्ती महत्त्वाची आहे. त्यामुळे पेमेंट उद्योगाची नफाक्षमता सुधारण्यास मदत होऊ शकते. कोणत्या पेमेंट पद्धतींवर अखेर MDR लागू केला जातो, यावर अवलंबून थर्ड-पार्टी अॅप प्रोव्हायडर्स, पेमेंट अॅग्रीगेटर्स आणि पेमेंट सर्व्हिस प्रोव्हायडर्स यांना अधिक चांगले आर्थिक परिणाम आणि मूल्यांकन मिळू शकते, असे ते म्हणतात.त्यांच्या मते, P2P व्यवहार आणि लहान व्यापाऱ्यांसोबतचे व्यवहार मोफत राहण्याची शक्यता आहे. लहान व्यापाऱ्यांकडून शुल्क आकारल्यास ते डिजिटल पेमेंटचा वापर करण्यापासून दूर जाऊ शकतात. त्याउलट, ठरावीक उलाढालीपेक्षा जास्त व्यवसाय करणाऱ्या मोठ्या व्यापाऱ्यांना MDRच्या कक्षेत आणले जाऊ शकते..दुसरीकडे M2P Fintechचे सहसंस्थापक आणि CEO मधुसूदनन आर. यांनी एक्स या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर लिहिलं आहे की, “जागतिक दर्जाची पेमेंट व्यवस्था कायमस्वरूपी विनाअनुदानित राहू शकत नाही.” त्यांच्या मते, खरा प्रश्न MDR असावा की नसावा हा नसून, तो न्याय्य आणि दीर्घकाळ टिकणारा किती असावा हा आहे. UPIची तुलना कार्ड पेमेंटशी करू नये, असंही मधुसूदन म्हणतात. UPI ही कमी खर्चाची डेबिट पायाभूत व्यवस्था आहे. कार्ड व्यवहारांमध्ये क्रेडिट जोखीम, रिवॉर्ड्स, चार्जबॅक आणि अधिक गुंतागुंतीच्या कार्यपद्धती असतात. त्यामुळे UPIवर कार्डइतका MDR लावणे योग्य ठरणार नाही.मोठ्या व्यापाऱ्यांवर नियंत्रित पद्धतीने MDR लागू करणे आर्थिकदृष्ट्या योग्य ठरू शकते, असे त्यांचे मत आहे. मोठ्या विमान कंपन्या, ऑनलाइन मार्केटप्लेस, फूड डिलिव्हरी कंपन्या आणि ई-कॉमर्स प्लॅटफॉर्मना डिजिटल पेमेंटच्या सुविधेमुळे मोठा फायदा होतो. त्यांच्या व्यवसायाला चालना देणाऱ्या पायाभूत सुविधांचा खर्च उचलण्यात काहीही गैर नाही, असे ते म्हणतात.पेमेंट स्वस्त राहावे आणि पेमेंट नेटवर्क आर्थिकदृष्ट्या टिकाऊही राहावे, यासाठी युरोपियन युनियन आणि ऑस्ट्रेलियासारख्या बाजारपेठांमध्ये इंटरचेंज आणि व्यापारी शुल्कावर मर्यादा घालण्यात आल्या आहेत, याकडेही ते लक्ष वेधतात..मात्र, OneWayCabचे सहसंस्थापक आणि CEO विवेक केजरीवाल एक्सवरील एक रिप्लायमध्ये म्हणाले की, ''UPI आणि नोटाबंदी हे @OneWayCab साठी निर्णायक क्षण होते. आमची कंपनी २०० हून अधिक शहरांमध्ये, प्रामुख्याने रोख रकमेवर चालणाऱ्या ड्रायव्हर इकोसिस्टममध्ये काम करते. जर डिजिटल पेमेंट प्रणाली नसती तर प्रत्यक्षपणे वसुली, ताळमेळ आणि सेटलमेंट वाढवणे जवळजवळ अशक्य झाले असते. डिजिटल पेमेंटमुळे केवळ खर्चच कमी झाला नाही, तर व्यवसायाचा विस्तार करणेही शक्य झाले. त्यामुळेच मी MDR चे समर्थन करतो. ही इकोसिस्टम शाश्वत असणे आवश्यक आहे. मात्र जी शुल्क आकारणी आहे तिचा दर मात्र कमी असावा असं वाटतं. कारण हा दर इतका कमी ठेवा की व्यापारी डिजिटल पेमेंटलाच प्राधान्य देत राहतील. १% पेक्षा ०.२५% हा दर अधिक वाजवी वाटतो.''.समजा १० टक्के नफ्याच्या मार्जिनवर काम करणाऱ्या व्यवसायाच्या महसुलावर १ टक्का MDR लावला, तर त्याच्या ऑपरेटिंग मार्जिनपैकी तब्बल १० टक्के हिस्सा या शुल्कात जाऊ शकतो. मोठ्या ऑनलाइन प्लॅटफॉर्मना काही प्रमाणात हा खर्च कन्व्हिनियन्स फीच्या माध्यमातून ग्राहकांकडून वसूल करता येऊ शकतो. मात्र, छोट्या व्यवसायांकडे अशा प्रकारे किंमत वाढवण्याची क्षमता नसते..पुढे काय?हे विधेयक कायदा होण्यासाठी अद्याप राज्यसभेची मंजुरी आवश्यक आहे.त्यानंतरही MDR लगेच लागू होणार नाही. NPCIच्या नेतृत्वाखालील स्टीयरिंग कमिटीला MDRचा दर, कोणत्या प्रकारच्या व्यापाऱ्यांना तो लागू होईल आणि किती रकमेच्या व्यवहारापासून तो आकारला जाईल, हे ठरवावे लागेल. म्हणजेच, सध्या सामान्य UPI वापरकर्त्यांसाठी कोणतेही शुल्क लागू झालेले नाही. भविष्यात मोठ्या व्यापारी व्यवहारांवर MDR लागू करण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे; मात्र त्याचा दर, मर्यादा आणि नेमके नियम अद्याप निश्चित झालेले नाहीत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.