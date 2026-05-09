Premium|Rupee Depreciation Causes : डॉलरचा वाढता प्रभाव आणि रुपयाचे भवितव्य; जागतिक अनिश्चिततेत गुंतवणूकदारांची पसंती डॉलरलाच का?

देवेंद्र बंगाळे - devendrabangale@gmail.com रुपया घसरतोय, ही बातमी आपण ऐकतो आणि नकळत मनात एक भीती निर्माण होते. आपण काहीतरी चुकीच्या दिशेने जातो आहोत का? परंतु, अर्थव्यवस्था ही सरळ रेषेत चालणारी गोष्ट नाही. अनेक वेळा जे वरून नकारात्मक दिसते, त्यामध्येच पुढच्या वाढीची बीजं दडलेली असतात. रुपयाची घसरण हा तसाच एक विषय आहे. म्हणूनच हा प्रश्न बदलून रुपया का घसरतोय यापेक्षा, या घसरणीतून भारताला काय मिळतंय, या दृष्टीने बघणे गरजेचे आहे. जगात युद्ध, आर्थिक ताण, व्याजदरातील बदल, अनिश्चितता निर्माण झाली, की मोठे गुंतवणूकदार सर्वप्रथम सुरक्षिततेचा विचार करतात. ‘पैसा कुठे ठेवला, तर तो सुरक्षित राहील?’ हा त्यांचा पहिला प्रश्न असतो. आजच्या घडीला या प्रश्नाचे सर्वांत सोपे उत्तर म्हणजे अमेरिकी डॉलर. यामागे केवळ भावना नाही, तर आर्थिक रचना आहे. आजही अमेरिकेचा रोखे बाजार हा जगातील सर्वांत मोठा आणि सर्वाधिक व्यवहारक्षम (लिक्विड) मानला जातो. मोठ्या प्रमाणात पैसा हलविण्यासाठी तो सर्वांत सोयीचा पर्याय आहे. मात्र, अलीकडच्या काळात व्यवहारक्षमतेबाबत आणि वाढत्या कर्जामुळे काही प्रश्न निर्माण झाले असले, तरी पर्यायी व्यवस्था अद्याप पूर्णपणे सक्षम झालेली नाही. .घटत्या महागाईचे संकेत.डॉलरमधील चढ-उतारगेल्या काही वर्षांत डॉलर निर्देशांकामध्ये चढ-उतार झाले आहेत. २०२२ मध्ये व्याजदरवाढीच्या काळात तो ११०-११४ च्या पातळीवर गेला, तर नंतरच्या काळात तो १००-१०५ च्या आसपासही आला. याचा अर्थ स्पष्ट आहे, डॉलरची ताकद स्थिर नसते; ती परिस्थितीनुसार बदलते. तरीही, जागतिक अनिश्चिततेच्या काळात पैसा डॉलरकडेच वळतो, कारण तो अजूनही सर्वांत व्यवहार्य आणि तुलनेने सुरक्षित पर्याय मानला जातो.रुपयाची घसरणदुसरीकडे, भारतीय रुपयाची घसरण, हा अचानक धक्का नाही, तर हळूहळू होत गेलेला बदल आहे. रुपयाच्या हालचालीकडे पाहिले, तर एक सातत्य दिसते. हा बदल समजून घेण्यासाठी सोबतचे आकडे पुरेसे बोलके आहेत.या प्रवासात रुपयाची घसरण झाली आहे; पण ती अचानक कोसळल्यासारखी नाही, तर ती टप्प्याटप्प्याने, नियंत्रित पद्धतीने झालेली आहे. यामागे भारताची आर्थिक रचना महत्त्वाची आहे. भारत दरवर्षी सुमारे १५०-१७० अब्ज डॉलर किमतीचे कच्चे तेल आयात करतो. आपल्या आयातीमध्ये तेलाचा मोठा वाटा आहे. त्याशिवाय सोने, इलेक्ट्रॉनिक्स आणि औद्योगिक यंत्रसामग्री यांसारख्या वस्तूंचीही मोठ्या प्रमाणावर आयात होते. त्यामुळे डॉलरची गरज आपल्या अर्थव्यवस्थेत सतत राहते आणि रुपयावर दबाव येणे अपरिहार्य ठरते. मात्र, यात एक महत्त्वाचा फरक आहे, रुपया कोसळत नाही, तो परिस्थितीनुसार स्वतःला जुळवून घेत राहतो. रुपया घसरतो, तेव्हा अर्थव्यवस्थेच्या काही बाजू मजबूत होतात. सर्वसामान्य समज असा आहे, की रुपया घसरला की सर्व काही बिघडते; पण वास्तव थोडे वेगळे आहे. अर्थव्यवस्थेच्या काही महत्त्वाच्या भागांना या घसरणीचा स्पष्ट फायदा होतो..निर्यातवाढीचा फायदाभारताची माहिती तंत्रज्ञान आणि सेवा निर्यात उद्योग सध्या २००-२५० अब्ज डॉलरच्या आसपास आहे. या कंपन्यांना उत्पन्न डॉलरमध्ये मिळते. रुपया घसरला, की त्याच डॉलरचे रुपयात रूपांतर करताना अधिक रक्कम मिळते. हा फरक केवळ आकड्यांमध्ये दिसत नाही, तर तो कंपन्यांच्या नफ्यात, कर्मचाऱ्यांच्या पगारात आणि सरकारच्या करसंकलनातही दिसतो. तसेच, भारताची एकूण निर्यात (वस्तू आणि सेवा मिळून) सुमारे ७५० अब्ज डॉलरच्या आसपास पोचली आहे. रुपया कमकुवत झाला, की भारतीय वस्तू आणि सेवा जागतिक बाजारात अधिक स्पर्धात्मक ठरतात. त्यामुळे निर्यात वाढण्यास मदत होते. याच वेळी आयात महाग होते. हा भाग लगेच जाणवणारा आहे; पण यामुळे एक अप्रत्यक्ष बदल घडतो तो म्हणजे स्थानिक उत्पादनाला चालना मिळते. जे आधी आयात केले जात होते, ते देशात तयार करण्याची प्रेरणा निर्माण होते. ‘मेक इन इंडिया’ आणि ‘चायना प्लस वन’ यांसारख्या उपक्रमांना यामुळे बळ मिळते.रुपयाची नियंत्रित हालचाल महत्त्वाची‘रिझर्व्ह बँक रुपयाला थांबवत का नाही?’ हा प्रश्न अनेकांना पडतो. भारताकडे आज सुमारे ७०० अब्ज डॉलरपेक्षा जास्त परकी चलनसाठा आहे, जो १०-११ महिन्यांच्या आयातीला पुरेसे कव्हर देतो. त्यामुळे रुपयाला पूर्णपणे कोसळू न देण्याची क्षमता निश्चितच आहे. मात्र, चलनाला जबरदस्तीने एका पातळीवर स्थिर ठेवणे हा उपाय नसतो. रुपया कृत्रिमरीत्या मजबूत ठेवला, तर निर्यात महाग होईल आणि भारताची जागतिक स्पर्धात्मकता कमी होईल. यामुळे व्यापार तूट वाढण्याचा धोका निर्माण होतो. रुपयाला टिकवण्यासाठी सतत डॉलर विकावे लागतील, ज्यामुळे साठ्यावर ताण येऊ शकतो. म्हणूनच भारतीय रिझर्व्ह बँक वेगळी भूमिका घेते. ती रुपयाच्या हालचाली पूर्णपणे थांबवत नाही; पण त्याला अनियंत्रित होऊ देत नाही. अचानक घसरण किंवा मोठी अस्थिरता टाळणे, ही तिची मुख्य भूमिका असते. यातून एक गोष्ट स्पष्ट होते, रुपयाला स्थिर ठेवण्यापेक्षा त्याला संतुलित ठेवणे अधिक महत्त्वाचे आहे.दीर्घकालीन प्रश्न कायमआज डॉलर मजबूत आहे, कारण जागतिक पैसा तिकडे वळतो आहे; पण दुसऱ्या बाजूला अमेरिकेचे सार्वजनिक कर्ज सुमारे ३९ लाख कोटी डॉलरच्या पुढे गेले आहे. त्यावरचा व्याजखर्च वाढतो आहे आणि आर्थिक तूट मोठी आहे. याचा अर्थ असा नाही, की डॉलर लगेच कोसळेल; पण ही ताकद कायमची आहे, असे मानणेही योग्य नाही. परिस्थिती बदलली, तर डॉलरची ताकदही बदलू शकते. याच काळात भारतासारख्या अर्थव्यवस्थांना स्वतःची जागा निर्माण करण्याची संधी मिळते आणि हा बदल हळूहळू सुरूही आहे.गुंतवणूकदारांसाठी दृष्टिकोनचलनातील बदल हे मथळे बनतात; पण गुंतवणूकदारांसाठी महत्त्वाचे असते ते त्यामागचे अर्थकारण समजून घेणे. रुपया घसरतोय म्हणून घाबरण्यापेक्षा, या बदलातून कोणत्या क्षेत्रांना फायदा होत आहे, हे पाहणे अधिक उपयुक्त ठरते. जागतिक घडामोडी समजून घेताना दीर्घकालीन दृष्टिकोन ठेवणे गरजेचे आहे. कारण अर्थव्यवस्थेतील मोठे बदल एका दिवसात होत नाहीत, ते हळूहळू आकार घेतात. त्यामुळे रुपया घसरत आहे, हे वास्तव आहे; पण आपण त्याकडे फक्त भीतीच्या नजरेने पाहतो, तेव्हा चित्र अपूर्ण राहते, हे लक्षात घेतले पाहिजे. भारताची निर्यात वाढते आहे, देशांतर्गत गुंतवणूक अधिक स्थिर होत आहे आणि जागतिक गुंतवणूकदारांच्या नजरेत भारत एक विश्वासार्ह पर्याय म्हणून उभा राहात आहे. म्हणूनच रुपया घसरतोय का? याऐवजी या बदलातून आपण काय समजून घेतो आणि कसे वागतो? हे अधिक महत्त्वाचे आहे. कारण शेवटी, गुंतवणुकीत दिशा ठरवते, ती भीती नाही, तर समजूतदारपणा!.भारतीय शेअर बाजार देशांतर्गत विश्वासावर उभापूर्वी, भारतीय शेअर बाजार मोठ्या प्रमाणावर परदेशी गुंतवणुकीवर अवलंबून होता. डॉलर मजबूत झाला, की परदेशी गुंतवणूकदार पैसा बाहेर काढायचे आणि बाजारात तीव्र घसरण होत असे. आज परिस्थिती बदलली आहे. दर महिन्याला म्युच्युअल फंडातील ‘एसआयपी’द्वारे ३०,००० कोटी रुपयांपेक्षा जास्त पैसा बाजारात येतो. परदेशी गुंतवणूकदार विक्री करत असले तरी देशांतर्गत गुंतवणूकदार बाजारात खरेदी करत आहेत. त्यामुळे बाजार पूर्णपणे कोसळत नाही. हा बदल केवळ आकड्यांचा नाही, तर मानसिकतेचा आहे. भारतीय गुंतवणूकदार आता नियमित गुंतवणूक करतो, अल्पकालीन चढ-उतारांकडे दुर्लक्ष करतो. शेअर बाजार आता केवळ बाहेरच्या पैशावर अवलंबून राहिलेला नाही; तो देशांतर्गत विश्वासावरही उभा आहे.वर्ष डॉलर-रुपया विनिमय दर (अंदाजे)२०१० ४५२०१५ ६२२०२० ७४२०२४ ८३-८४२०२५ ८५-९० (सरासरी ~८७)२०२६ ९०-९४ (सध्या ~९२-९३) (लेखक तंत्रज्ञान क्षेत्रातील वरिष्ठ व्यवस्थापक, जागतिक राजकारण, अर्थकारण आणि समाजधोरणांचे विश्लेषक आणि 'Moneywise' या गुंतवणूकविषयक पुस्तकाचे लेखक आहेत.९८६००३१९१८). 