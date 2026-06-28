Premium|Iran US Conflict : अमेरिका-इराण संबंधांतील अविश्वासाची मुळे नेमकी किती खोलवर रुजली आहेत?

हर्ष काबरा - saptrang@esakal.comअमेरिका-इराण संबंधांच्या विखारी तणावाच्या मुळाशी केवळ राजकीय मतभेद नसून, दशकानुदशके साचलेला अविश्वास आहे. त्यामुळे नुकत्याच झालेल्या शांतता करारामुळे परिस्थिती एका रात्रीत सामान्य होईल, अशी अपेक्षा ठेवणे भाबडेपणाचे ठरेल.इराणमधील एका लोककथेत शेळी आपल्या शांगुल, मांगुल आणि हब्बये अंगुर नावाच्या तीन पिलांना अनोळखी व्यक्तीसाठी दरवाजा न उघडण्याची ताकीद देऊन बाहेर जाते. एका लांडग्याला हे समजताच तो आईचा आवाज काढून पिलांना फसवतो. घरात घुसून तिघांनाही गिळंकृत करतो. शेळीला सत्य समजताच ती झोपलेल्या लांडग्याला शोधून तिचे पोट चिरते आणि पिलांना जिवंत बाहेर काढते. नंतर ती लांडग्याच्या पोटात दगड भरून ते शिवून टाकते. जाग आल्यावर पाणी पिण्यास गेलेला लांडगा पोटातील दगडांच्या वजनामुळे पाण्यात पडून मरतो. अनोळखी लोकांवर विश्वास न ठेवण्याचा आणि कपटाचा शेवट वाईटच होतो, हे धडे ही कथा देते.जागतिक सत्तासमीकरणांच्या वास्तवातदेखील इराणच्या दाराशी अनेक लांडगे दबा धरून बसल्याच्या नोंदी आहेत; मात्र शेळीच्या विश्वासू आवाजाचे सोंग अतिशय सफाईने वठवणारा अमेरिकेसारखा दुसरा क्वचितच आढळतो. म्हणूनच अमेरिकेवर विश्वास ठेवणे इराणला अवघड जाते. इतिहासाने त्यांच्या शंकांना वारंवार दुजोराच दिला आहे. दोन्ही देशांमधील सध्याच्या संघर्षासंदर्भात स्वित्झर्लंडमध्ये झालेल्या वाटाघाटी अखेर ६० दिवसांच्या ‘रोडमॅप’वर स्थिरावल्या असल्या तरी शांतता करारातील स्फोटकांचा गंध अजून विरलेला नाही. कराराच्या घोषणेपासून वाटाघाटींच्या पहिल्या फेरीपर्यंत, वॉशिंग्टनवर आपला काडीचाही विश्वास नसल्याचे सांगण्याची एकही संधी इराणने सोडलेली नाही. इराणची ही प्रतिक्रिया अमेरिका-इराण संबंधांच्या प्रत्येक पर्वाला पछाडणाऱ्या एका मूलभूत वस्तुस्थितीकडेच बोट दाखवते, ‘अविश्वास’. जवळपास अर्धशतक या दोन देशांतील संबंध परस्पर संशय, ऐतिहासिक जखमा आणि विसंगत स्मृती यांच्या दुष्टचक्रात अडकलेले आहेत..संशयाची पेरणीआज यावर कदाचित विश्वास बसणार नाही, परंतु १८५० ते १९५० दरम्यान इराण-अमेरिका संबंध सलोख्याचे होते. १९५१मध्ये इराणचे पंतप्रधान मोहम्मद मोसादेघ यांनी तेलउद्योगाचे राष्ट्रीयीकरण केले. इराणच्या तेलातील तब्बल नव्वद टक्के नफा लाटणाऱ्या ब्रिटनच्या वर्चस्वाला यामुळे थेट आव्हान मिळाले. अमेरिकेचे अध्यक्ष हॅरी ट्रुमन यांनी सुरुवातीला सत्तापालटाचा ब्रिटिश आग्रह फेटाळला; मात्र शीतयुद्धाच्या छायेत इराणमधील सोव्हिएत रशिया-पुरस्कृत ‘तुदेह’ या साम्यवादी पक्षाच्या वाढत्या प्रभावामुळे १९५३मध्ये अध्यक्ष आयझेनहॉवर यांनी मोसादेघ यांना हटविण्याच्या संयुक्त अमेरिकी-ब्रिटिश कारवाईला मंजुरी दिली. लष्कराने लोकनियुक्त मोसादेघ यांची हकालपट्टी केल्यावर त्यांनी प्रतिकार केला. इराणचे अंतिम राजे (शहा) मोहम्मद रेझा पहलवी यांना देशातून पलायन करावे लागले. तथापि, काही दिवसांतच झालेल्या प्रति-सत्तापालटाने शहा पुन्हा सत्तेवर आले. पुढील दशकांत शहा यांच्या ‘साव्हाक’ या गुप्तचर संस्थेनी अमर्याद दडपशाही चालवली.शहाच्या काळात साम्यवादाचा प्रभाव रोखण्यासाठी अमेरिकेने विविध सुधारणा उपक्रमांना पाठिंबा दिला, मात्र जनतेतील असंतोष वाढत गेला. इराणचे पहिले सर्वोच्च नेते रुहोल्ला खोमेनी यांनी जमीनसुधारणा आणि स्त्री-पुरुष समानतेच्या कार्यक्रमांना विरोध केला; तरीही अध्यक्ष जिमी कार्टर यांच्यासह अमेरिकी नेतृत्व इराणला ‘स्थैर्याचे बेट’ म्हणत राहिले. पाश्चात्यधार्जिण्या शाह राजवटीत इराण-इस्राईलमध्येदेखील दृढ आर्थिक, लष्करी व गुप्तचर संबंध होते; इराणने १९४८ मध्ये इस्राईलला मान्यताही दिली.१९७८ च्या आंदोलनांमुळे शहा पुन्हा देश सोडून पळाले. खोमेनी सत्तेवर आले. पुढच्याच वर्षी कर्करोगावरील उपचारांसाठी कार्टर यांनी निर्वासित शहाला अमेरिकेत प्रवेश दिला. १९५३ सारखाच दुसरा सत्तापालट होण्याची भीती इराणमध्ये पसरली. या भीतीने अमेरिकाविरोधी संतापाला खतपाणी घातले. शहा यांना दिलेल्या आश्रयाविरोधात १९७९ साली संतप्त विद्यार्थ्यांनी तेहरानमधील अमेरिकी दूतावासावर ताबा मिळवत ५२ अमेरिकी नागरिकांना ४४४ दिवस ओलीस ठेवले. ‘अमेरिकेचा विनाश असो’ अशा घोषणा घुमल्या. शहाला परत पाठवण्याची मागणी अमेरिकेने नाकारली. मुळात हा निषेध काही दिवसांचाच होता, पण खोमेनी यांनी डाव्या क्रांतिकारकांना बाजूला सारत इस्लामी सत्तेवरील पकड मजबूत करण्यासाठी याचा वापर केला. १९७९च्या इस्लामिक क्रांतीनंतर नव्या राजवटीने राजनैतिक संबंध तोडत इस्राईलला अवैध ठरवून उघड शत्रुत्व पत्करले..Premium|US Iran War Ceasefire : इराणपुढे गुडघे टेकले? ट्रम्प यांच्या ‘व्हर्साय’ करारामुळे अमेरिका शरण गेल्याचा आरोप.राखेआडचे निखारेइराणने १९५३च्या स्मृती आजही जिवंत ठेवल्या आहेत. अणुकार्यक्रमाच्या समर्थनासाठी आजही इराण त्यांचाच दाखला देतो. तेहरानमधील पूर्वीचा अमेरिकन दूतावास आता ‘हेरगिरीचा अड्डा’ या नावाचे संग्रहालय असून शाळांमध्ये ‘अमेरिकन कारस्थाने’ शिकवली जातात. असे असले तरी तरुण इराणी अमेरिकन संस्कृतीकडे आकर्षित होत राहिले आहेत. इराणबाहेरील सर्वांत मोठा इराणी समुदाय लॉस एंजेलिसमध्ये आहे.एप्रिल १९८०मधील अमेरिकेची ‘ईगल क्लॉ’ ही ओलिसांच्या सुटकेसाठीची मोहीम विमान अपघातात आपल्या आठ सैनिकांच्या मृत्यूनंतर अपयशी ठरली. या नाचक्कीमुळे खोमेनी राजवटीचा आत्मविश्वास वाढला. त्यांनी ओलीस ठेवण्यास विरोध करणाऱ्या पंतप्रधान बझारगान यांच्यासारख्या मवाळ नेत्यांना बाजूला केले. त्याच वर्षी जिमी कार्टर निवडणूक हरले. जानेवारी १९८१ मध्ये रोनाल्ड रेगन यांच्या शपथविधीच्या दिवशीच ओलिसांची सुटका झाली. यावरील संशय आजही कायम आहे. रेगन आणि खोमेनी यांच्यात गुप्त समझोता झाल्याचा अनेकांचा विश्वास आहे.इराकी नेते सद्दाम हुसेन यांच्या १९८० सालच्या इराणवरील आक्रमणाने आठ वर्षांचे युद्ध पेटले. इराणच्या धर्माधिष्ठित राजवटीला रोखण्यासाठी अमेरिकेने इराकला पाठिंबा दिला, गुप्तचर माहिती पुरवली. इराकच्या रासायनिक अस्त्रवापराकडे वॉशिंग्टनने दुर्लक्ष केले. ही सल आजही इराणच्या सामूहिक स्मरणात कायम आहे. १९८३ मधील इराण-प्रणित हिजबुल्लाहने केलेल्या बैरूत लष्करी तळावरील बॉम्बहल्ल्यात अमेरिकेचे २४० हून अधिक सैनिक ठार झाले. अमेरिकेला लेबनॉनमधून माघार घ्यावी लागली. पुढे अमेरिकेच्या न्यायालयाने पीडित कुटुंबीयांसाठी इराणला २.६५ अब्ज डॉलरची भरपाई देण्याचे आदेश दिले; मात्र वाद मिटला नाही. या घटनांनी इराणवरील अमेरिकी निर्बंधांचा पाया घातला.इराणच्या दृष्टीने इराण-इराक संघर्ष हे अमेरिकेविरुद्धचेही युद्ध होते. इराकने इराणी तेलवाहू जहाजांवर हल्ले चढवले, तर इराणने आखाती देशांच्या जहाजांना लक्ष्य केले. जहाजांच्या संरक्षणासाठी अमेरिकेने हस्तक्षेप केला. १९८८ मध्ये अमेरिकेच्या ‘यूएसएस विन्सेन्स’ या युद्धनौकेने इराणचे प्रवासी विमान पाडले; २९० जण मृत्युमुखी पडले. वॉशिंग्टनने याला चूक म्हटले, तर तेहरानने जाणीवपूर्वक केलेला हल्ला.या युद्धातून इराणचे सुरक्षा धोरण घडले, ‘पुन्हा एकाकी पडायचे नाही, लष्करीदृष्ट्या मागे राहायचे नाही’. त्यातून क्षेपणास्त्र, अणुकार्यक्रम आणि छुप्या प्रादेशिक संघटनांचा जन्म झाला. सप्टेंबर २००१च्या ट्विन-टॉवर हल्ल्यांनंतर इराणने अफगाणिस्तानातील तालिबान राजवट हटवण्यासाठी अमेरिकेला मदत केली. नव्या सैन्याला प्रशिक्षण देण्याची तयारी दर्शवली, पण अमेरिकेने त्यांचा प्रस्ताव फेटाळला. २००२ मध्ये राष्ट्राध्यक्ष जॉर्ज डब्ल्यू. बुश यांनी इराणला ‘दुष्ट शक्तींच्या अक्षाचा’ भाग ठरवताच दोन्ही देशांमधील सहकार्य संपुष्टात आले. २००३ मधील अमेरिकेच्या इराकवरील आक्रमणानंतर पुढचे लक्ष्य आपणच ठरू, या भीतीने इराणने इराकमधील अमेरिकेच्या विरोधात शिया लढाऊ गटांना शस्त्रसज्ज केले. हिजबुल्लाह, हमास व हूथी बंडखोरांना एकत्र आणून मित्रगटांची ‘प्रतिकार आघाडी’ उभारली.२०१५ मध्ये बराक ओबामा आणि हसन रूहानी यांच्या काळात इराण, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेतील स्थायी सदस्य आणि जर्मनी यांच्यात अणुकरार झाला. हा करार विश्वासावर नव्हे, तर परस्पर पडताळणीवर आधारित होता. यामुळे इराणने आपला अणुकार्यक्रम लक्षणीयरीत्या मर्यादित केला. मात्र २०१८ मध्ये डोनाल्ड ट्रम्प यांनी करारातून माघार घेतली. कमाल दबावाच्या धोरणामुळे अधिक अनुकूल करारसाधता येईल, असा भ्रामक आशावाद यामागील कारण. पण यामुळे जुन्या शंका पुन्हा उफाळल्या आणि अमेरिका विश्वासार्ह नाही, या इराणच्या भूमिकेला नवे बळ मिळाले. जून २०२५ आणि फेब्रुवारी २०२६ मधील शांतता चर्चा सुरू असतानाच, अमेरिका व इस्राईलने इराणवर हवाई हल्ले केले. इराणने याला विश्वासघात म्हणत वाटाघाटी मोडीत काढल्याचा आरोप केला.मुत्सद्देगिरी आणि त्यानंतरचा विश्वासभंग, अमेरिका-इराण संबंधांचा हा पॅटर्न दशकानुदशके बदललेला नाही. प्रत्येक बाजू दुसऱ्याच्या कृतींकडे १९५३ आणि १९७९ च्या स्मृतींनी पोसलेल्या पूर्वग्रहातूनच पाहतात. त्यामुळे टिकाऊ शांततेची शक्यता नाजूकच राहिली आहे..शांततेचे मर्यादित क्षितिजऔपचारिक शांतता करार तोफा शांत करू शकतात, सीमारेषा नव्याने आखू शकतात आणि सहकार्याची चौकट उभारू शकतात; मात्र दशकानुदशके साचलेला संशय, मनातील सल आणि इतिहासाच्या परस्परविरोधी स्मृतींचे ओझे नाहीसे करू शकत नाहीत. इजिप्त आणि इस्रायलमधील शांतता कराराने उघड युद्धाला पूर्णविराम दिला, तरी परस्पर अविश्वासाचे सावट अनेक पिढ्यांपर्यंत कायम राहिले. उत्तर आयर्लंडमधील गुड फ्रायडे कराराने स्थैर्य निर्माण केले; परंतु खऱ्या अर्थाने सलोखा प्रस्थापित होण्यासाठी करारापलीकडे जाऊन समाजपातळीवर दीर्घकाळ संवाद, सहभाग आणि विश्वासाच्या पुनर्बांधणीची प्रक्रिया राबवावी लागली.अविश्वास सामूहिक स्मृतीत खोलवर रुजलेला असतो. त्यामुळे त्यावर मात करण्यासाठी जनतेतील सातत्यपूर्ण देवाणघेवाण, शैक्षणिक-सांस्कृतिक सहकार्य, पारदर्शक संवाद, परस्पर आर्थिक हितसंबंध, भूतकाळातील शल्यांची प्रामाणिक दखल आणि तणाव पुन्हा उफाळल्यास न्याय्य तोडगा काढू शकणाऱ्या संस्थात्मक यंत्रणांची व्यापक पायाभरणी आवश्यक असते. युद्धे रणांगणाइतकीच मनांतही लढली जातात. शाश्वत शांतता समाजांच्या मनांत विश्वास, सहानुभूती आणि सामायिक हितसंबंध हळूहळू विणले गेल्यावरच आकार पावते.स्वतःला ‘विजेता’ म्हणून मिरवण्याचा कितीही प्रयत्न ट्रम्प यांनी केला, तरी त्यांच्या पदरी आलेले अपयश झाकता येणारे नाही. इस्राईलसाठी जामीनदाराची भूमिका स्वीकारल्यामुळे त्यांनी अमेरिकेची स्थिती अधिक गुंतागुंतीची करून ठेवली आहे. आता तर ट्रम्प आणि इस्राईलचे पंतप्रधान बेंजामिन नेतन्याहू यांच्या मतभेदाची भांडी चव्हाट्यावर वाजू लागली आहेत. नेतन्याहू यांचे वैयक्तिक राजकीय भवितव्य सातत्यपूर्ण संघर्षावर अवलंबून आहे, तोपर्यंत या संघर्षातून सन्माननीय माघार घेणे अमेरिकेसाठी तडजोडींची कठीण अग्निपरीक्षा ठरेल. म्हणूनच, मध्यावधी निवडणुका आणि देशांतर्गत विरोधाच्या पार्श्वभूमीवर ट्रम्प यांच्या राजकीय नाट्यमयतेमागील गणित उघड असले, तरी त्यावरून अमेरिका आणि इराण यांच्यातील संबंध पूर्ववत झाले आहेत, असे मानणे भाबडेपणाचे ठरेल.(लेखक आंतरराष्ट्रीय घडामोडींचेअभ्यासक आहेत.).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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