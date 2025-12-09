bank loan rejection India 2025 credit score India, PSU bank loan eligibility, loan requirement

why banks reject loans even with good CIBIL score

E sakal

प्रीमियम आर्टिकल

Premium|Bank Loan:बँका तुमचं कर्ज का नाकारतात? फक्त सिबिल नाही 'हे'स्कोअरसुद्धा महत्त्वाचे!

PSU Bank Loan Approval: बँका आपल्याला कर्ज का नाकारतात, याची काही महत्त्वाची कारणं आणि आपला क्रेडिट स्कोअर बेस्ट कसा ठेवायचा त्याच्या खास टिप्स.
Published on

तुमचा CIBIL स्कोअर चांगला असतानाही बँकेने कर्ज नाकारलं? किंवा एखाद्या बँकेने अचानक तुम्हाला तुमचा क्रेडिट स्कोअर कमी आहे, असं सांगितलं आहे का? खरं तर, तुमचा क्रेडिट स्कोअर फक्त CIBIL ठरवत नाही.

भारतामध्ये चार वेगवेगळ्या क्रेडिट ब्युरोंच्या अहवालांवर तुमची कर्जपात्रता ठरते. यातच तुमचं कर्ज नामंजूर होण्याची कारणंही दडली आहेत.

सकाळ प्लसच्या या विशेष लेखातून जाणून घ्या —

CRIF, CIBIL, Experian, Equifax तुमचा स्कोअर कसा मोजतात,

सरकारी बँका कोणत्या स्कोअरला जास्त महत्त्व देतात आणि अगदी क्षुल्लक चुकासुद्धा कशाप्रकारे तुमच्या स्कोअरवर नकारात्मक परिणाम करतात. खालील लेखातून जाणून घ्या तुमचा क्रेडिट स्कोअर कुठे गडबड करतोय, त्याची नेमकी कारणं आणि हा स्कोअर बेस्ट ठेवण्याच्या टिप्स.

Loading content, please wait...
Bank
loans
Bank account
loan allocation
loan defaulter