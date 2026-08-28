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Premium | AI and human jobs: एआय युगात माणसाला नोकऱ्यांसाठी आरक्षण हवं, असं बिल गेट्स का म्हणतात?

Bill Gates human reserved jobs : मायक्रोसॉफ्टचे सहसंस्थापक बिल गेट्स म्हणालेत की, एआयच्या या युगात मानवी आरक्षणासाठी काही टक्के राखीव ठेवण्याची गरज भासणार आहे.
Bill Gates Warns

Bill Gates Warns: Time to Reserve Jobs for Humans in the AI Era?

E sakal

स्वाती केतकर-पंडित
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Will AI replace human jobs? Bill Gates explains the need for ‘human reserved’ work

AI माणसाच्या नोकऱ्या घेणार याविषयी बरेचदा चर्चा होते पण आता मायक्रोसॉफ्टचे संस्थापक बिल गेट्स यांच्या लेखामुळे खळबळ माजलीय. कारण त्यांनी थेट नोकऱ्यांमध्ये मानवी आरक्षण ठेवण्याची चर्चा केलीय.

बिल गेट्ससारख्या व्यक्तीने हे लिहील्याने या विधानाची मोठी चर्चा आहे, पण प्रश्न पुन्हा तोच आहे, एआय आणि माणूस यांच्यातला संघर्ष पुन्हा पेटतोय का, माणसांच्या नोकऱ्या खरंच एआय घेऊन जातंय का? महत्त्वाचं म्हणजे AI मुळे कोणत्या नोकऱ्यांवर कुऱ्हाड कोसळणार आहे? सविस्तर वाचा, सकाळ प्लसमध्ये.

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