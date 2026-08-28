Premium | AI and human jobs: एआय युगात माणसाला नोकऱ्यांसाठी आरक्षण हवं, असं बिल गेट्स का म्हणतात?

Will AI replace human jobs? Bill Gates explains the need for ‘human reserved’ workAI माणसाच्या नोकऱ्या घेणार याविषयी बरेचदा चर्चा होते पण आता मायक्रोसॉफ्टचे संस्थापक बिल गेट्स यांच्या लेखामुळे खळबळ माजलीय. कारण त्यांनी थेट नोकऱ्यांमध्ये मानवी आरक्षण ठेवण्याची चर्चा केलीय. बिल गेट्ससारख्या व्यक्तीने हे लिहील्याने या विधानाची मोठी चर्चा आहे, पण प्रश्न पुन्हा तोच आहे, एआय आणि माणूस यांच्यातला संघर्ष पुन्हा पेटतोय का, माणसांच्या नोकऱ्या खरंच एआय घेऊन जातंय का? महत्त्वाचं म्हणजे AI मुळे कोणत्या नोकऱ्यांवर कुऱ्हाड कोसळणार आहे? सविस्तर वाचा, सकाळ प्लसमध्ये..The turbulent AI era is here. The choices we make are critical या शीर्षकाच्या सुमारे 6,000 शब्दांच्या लेखात गेट्स यांनी डिजिटल तंत्रज्ञानाच्या अतिक्रमणापासून काही नोकऱ्या वाचवण्याचा विषय मांडलाय. ते म्हणालेत, ज्याप्रमाणे पर्यावरण संरक्षणासाठी आपण काही जागा, भूभाग राखीव ठेवतो, त्याचपद्धतीने एआय आणि मानवी श्रम यातील गुणोत्तर कायम ठेवण्यासाठी कदाचित मानवी श्रमांचंच आरक्षण ठेवावं लागेल. बिल गेट्स तंत्रज्ञानविषयक विचार अनकेदा मांडत असतात. मात्र एआय संदर्भातला हा त्यांचा सविस्तर लेख बऱ्याच काळानंतर आलाय. शिवाय सविस्तर असल्याने त्याविषयी विचार करणं गरजेचं आहे. .Premium|Future of Jobs : शिंपी, वेल्डर्स, प्लंबर्स; रोबोट्समुळे रोजगाराच्या जगात होणार मोठे बदल.गेट्स म्हणाले होते की, “अनेक नोकऱ्या कायमच्या नष्ट होतील,” एआय आणि रोबोट्स जसे अधिकाधिक प्रभावी, सक्षम होत जातील, तस तसे माणसांच्या कामांसाठी आरक्षण ठेवावे लागेल.त्यांनी या क्षेत्राला थेट ‘human reserved’ (मानवांसाठी राखीव) असे म्हणायला सुरुवात केली आहे. ते म्हणतात, हा शब्द प्रयोग करताना मला नैसर्गिक राखीव क्षेत्रांची आठवण होते. कारण आपण अनेक ठिकाणी मोठे रस्ते, इमारती उभारु शकतो पण उभारत मात्र नाही याचं कारण म्हणजे निसर्ग जपणंसुद्धा आवश्यक असतं.बिल गेट्स यांनी हा विचार मांडताना आपल्या वडिलांच्या अखेरच्या काळाचं उदाहरण दिलं. त्यांच्या वडिलांचं सहा वर्षांपूर्वी अल्झायमर्सने निधन झालं. त्या काळात वडिलांची काळजी घेण्यासाठी जे सेवक होते, त्यांच्याविषयी बोलताना गेट्स म्हणाले की, अशा व्यक्तीची काळजी घेणं हे कुठलाच रोबोट करू शकत नाही..“एखाद्या रोबोटने तुम्हाला तुम्हाला असाध्य आजार झाल्याची अत्यंत दुःखद बातमी दिल्याची कल्पना करा. तांत्रिकदृष्ट्या असे करणे त्याला शक्य नसण्याचे कोणतेही कारण नाही. तरीही त्याने ते करू नये.”बिल गेट्स.दिवसेंदिवस एआयचा नोकऱ्यांमधील शिरकाव हा विषय अधिकाधिक कठीण होत आहे. त्यामुळे नेमक्या कोणत्या नोकऱ्यांना एआयचा धोका सर्वाधिक आहे, हे जाणून घेऊ. .२०२६मध्ये AI मुळे कोणत्या नोकऱ्यांवर संक्रांत येईल१. Data Entry Operators आणि Back-office Clerksडेटा कॉपी करणे, forms process करणे, माहिती वर्गीकरण करणे, records update करणे—ही कामे AI आणि automation सहज करू शकतात.२. Administrative Assistants आणि SecretariesMeeting scheduling, emails, दस्तऐवज तयार करणे, माहिती शोधणे, reportsचा पहिला draft—यातील मोठा भाग AI assistants करू शकतात. World Economic Forumने clerical आणि administrative roles या सर्वात वेगाने घटू शकणाऱ्या भूमिकांमध्ये मोजल्या आहेत. .Premium | Content Moderation : AI च्या पडद्यामागचं वास्तव : कंटेंट मॉडरेशनची मानसिक किंमत कोण मोजतं?.३. Customer Support आणि Call-centre AgentsBasic प्रश्नांना उत्तरे देणे, complaint routing, order status, FAQs—AI chatbots आणि voice agents आता हे मोठ्या प्रमाणावर हाताळू शकतात. पण complex किंवा emotionally sensitive complaintsसाठी अजूनही माणसाची गरज आहेच.४. Telemarketers आणि Basic Sales CallingScript वाचून calls करणे, leads qualify करणे आणि basic follow-ups करणे हे voice AI आणि automated agentsसाठी सोपे क्षेत्र आहे.५. Bookkeeping, Billing आणि Basic Accounting ClerksInvoices, expense classification, reconciliation आणि routine bookkeepingची कामे software + AIमुळे कमी मानवी हस्तक्षेपात होत आहेत. पण CA, financial strategist किंवा complex auditor यांना याच categoryत टाकता येणार नाही.World Economic Forum च्या अंदाजानुसार accountants/auditorsसह अनेक clerical finance rolesमध्ये घट अपेक्षित आहे..Premium|AI Kill Switch : कृत्रिम बुद्धिमत्ता मानवासाठी धोका ठरणार? ‘किल स्विच’वरील चर्चेचे महत्त्व समजून घ्या.६.भाषांतर — विशेषतः Routine Translationसोपे document translation, subtitlesचा पहिला draft, product descriptions आणि सामान्य भाषांतर AI अधिक वेगाने करत आहे.पण legal, literary, diplomatic आणि अत्यंत संदर्भाधारित translation अजून मानवी कौशल्यावर मोठ्या प्रमाणात अवलंबून आहे. Organisation for Economic Co-operation and Development च्या विश्लेषणात translators/interpreters हे GenAIला अत्यंत exposed व्यवसायांपैकी आहेत.७. Basic Content Writers आणि CopywritersProduct descriptions, generic blogs, SEO articles, social media captions आणि basic marketing copy मोठ्या प्रमाणावर AI तयार करू शकतो. मात्र इथे एखादा लेख नुसता लिहून काढायचा तर एआय उपयोगी पडेल पण त्याचा विषय, मसुदा यासाठी माणसाची गरज लागेलच. दुसरं म्हणजे प्रत्यक्ष जाऊन रिपोर्टिंग करण्यासाठी एआय कामी येणार नाही..८. Proofreaders आणि काही प्रकारचे Copy Editorsआता एआय बऱ्यापैकी Grammar, spelling, style consistency आणि basic rewritingमध्ये प्रगत होत आहे. पण investigative editing, legal risk, political context, fact-checking आणि editorial judgment यासाठी मानवी editor महत्त्वाचा राहतो.९. Junior Software Developersअनेक AI coding toolsमुळे basic code, debugging आणि routine programmingची productivity मोठ्या प्रमाणात वाढली आहे.software developers संपणार नाहीत पण त्यातील entry-level developerकडून पूर्वीपेक्षा जास्त outputची अपेक्षा होऊ शकते..१०. Basic Graphic Design आणि Commercial IllustrationSimple social-media creatives, thumbnails, stock-style images, background removal, resizing आणि अनेक routine design tasks AI करू शकतो. पण कला दिग्दर्शन, brand strategy, visual judgment आणि कल्पकता यात अजूनही माणूसच पुढे आहे.(निरनिराळ्या संस्थांच्या अहवालांवरून काढलेले हे निष्कर्ष आहेत. शिवाय या नोकऱ्यांना दिलेले क्रमांक केवळ मोजणीसाठी आहेत. त्याच क्रमाने त्या नोकऱ्या जाण्याची तीव्रता आहे, असं नाही.).Premium|AI data labour economy: भारतात AI वर आधारित कोणती नवी इंडस्ट्री येतेय?.एआय आणि सरकारचे नियम योजनामुळात अनेक ठिकाणी सरकारला नव्या तंत्रज्ञानासाठी नियम, कायदे बनवताना दमायला होतंय. त्यात आता एआयचं संकट उभं ठाकलं आहे. एआयशी संबंधित प्रश्न हाताळण्यासाठी देशांतर्गत आणि आंतरराष्ट्रीय पातळीवर एक व्यापक चौकट तयार करणे, हे जगभरातील देशांसमोर एक मोठं आव्हान असणार आहे. बिल गेट्स म्हणतात, AIचा परिणाम राष्ट्रीय सुरक्षेबरोबरच रोजगार, शिक्षण, करव्यवस्था, ऊर्जा, निवडणुका, हवा आणि पाणी, सार्वजनिक आरोग्य, आर्थिक व्यवस्था, कायद्याची अंमलबजावणी, वाहतूक, सार्वजनिक जमीन आणि IT प्रणालींवर होणार आहे. त्यामुळे त्यासाठीच्या कायदेशीर, अर्थविषयक आणि इतर चौकटीही सक्षम असणं गरजेचं आहे. .Premium|AI non-human corporations : एआय चालवणार कंपन्या; अर्जेंटिनाच्या नव्या संकल्पनेची जगभरात चर्चा.अमेरिका आणि चीनमध्ये आज उभा दावा आहे. मात्र एआयसारख्या गोष्टीवर विचार करायचा तर या दोन्ही महासत्तांनी एकत्र येणं अत्यावश्यक आहे. असं मत त्यांनी मांडलं.AIमुळे निर्माण होणाऱ्या वाढत्या जोखमी कमी करण्यासाठीच्या जागतिक प्रयत्नांवर चर्चा करण्यासाठी गेट्स यांच्या टीमकडून नोव्हेंबरमध्ये चीनचे राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग यांच्यासोबत बैठक आयोजित करण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. कोरोना महामारीनंतर शी जिनपिंग यांनी चीनमध्ये आयोजित केलेल्या पहिल्या परदेशी उद्योजकाच्या भेटीदरम्यान गेट्स आणि शी यांची तीन वर्षांपूर्वी भेट झाली होती.एआय आणि चिकित्सक विचारशक्तीएआय आल्याने एकीकडे तर कोणतीही माहिती आपल्याला घरबसल्या मिळू शकते पण दुसरीकडे याच एआयमुळे मुलांमधील चिकित्सक विचारांचा वापर कमी होतोय की काय, अशीही भीती आहे. ही भीती तंत्रज्ञान क्षेत्रातल्या अनेक तज्ज्ञांनी बोलून दाखवली आहे.आता येणाऱ्या काळात एआय आणि माणसातला हा संघर्ष अधिक तीव्र होईल की ते परस्परपूरक ठरेल, हे पाहणं औत्सुक्याचं ठरेल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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