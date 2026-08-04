Premium|Prashant Kishor Bihar BJP: प्रशांत किशोर यांनी बिहारमध्ये भाजपला कसं हरवलं? ५ महत्त्वाची कारणं जाणून घ्या!

Bihar Bypoll Analysis: What Prashant Kishor's Win Means for BJP and RJDसोमवार ३ ऑगस्ट रोजी तीन विधानसभा पोटनिवडणुकांचे निकाल जाहीर झाले. निवडणूक म्हटली की भाजपचाच विजय, या गृहीतकाला धक्का देणारे हे निकाल होते. बिहारमधील बांकीपूर हा भाजपचा बालेकिल्ला. इथूनच निवडून आलेले नितीन नवीन भाजपचे नवे राष्ट्रीय अध्यक्ष झाले आहेत. पण त्यांच्याच मतदारसंघात भाजपला पराभव पत्करावा लागला. तिथे विजयाचा झेंडा रोवला जन सुराज्य पक्षाचे संस्थापक आणि रणनीतीकार प्रशांत किशोर यांनी. त्यांचा विजय का झाला हे पाहणं महत्वाचं आहेच पण भाजपच्याच बालेकिल्ल्यात भाजपचा पराभव का झाला त्याचा विचार पक्षाने करणं महत्त्वाचं आहे. या मतदारसंघातील जातीय समीकरणं, राजकीय डावपेच, प्रशांत किशोर यांची स्ट्रॅटेजी सगळ्याचा आढावा घेऊ, सकाळ प्लसच्या या विशेष लेखातून. .बिहार, मध्य प्रदेश आणि गुजरात या तीन राज्यांत पोटनिवडणुका घेतल्या गेल्या होत्या. त्यांचे निकाल ३ ऑगस्टला सोमवारी जाहीर झाले. मध्य प्रदेशातील दतिया मतदारसंघात काँग्रेसने जागा कायम राखली, बिहारच्या बांकीपूरमध्ये जनसुराज्यच्या प्रशांत किशोरनी विजय मिळवला मात्र गुजरातमधील मंजलपूर मतदारसंघ भाजपने आपल्या ताब्यात ठेवला. यातील बांकीपूरची निवडणूक आणि निकाल विशेष चर्चेत होता कारण या मतदारसंघातून भाजपचे नवनिर्वाचित राष्ट्रीय अध्यक्ष नितीन नवीन यांचा हा मतदारसंघ. ज्या मतदारसंघातून निवडून आलेला माणूस सत्ताधारी पक्षाचा राष्ट्रीय अध्यक्ष होतो त्या मतदारसंघात सत्ताधाऱ्यांचाच विजय निश्चित असणार हे गृहीतक प्रशांत किशोरनी पार मोडीत काढलं.प्रशांत किशोर यांना ६४,१५१ मतं मिळाली. भाजपच्या नीरज कुमार सिन्हा यांना ४४,८२७ मतं मिळाली तर राजदच्या रेखा गुप्ता यांना केवळ १४,२७३ मतं मिळाली. रेखा आपलं डिपॉझिटही वाचवू शकल्या नाहीत..Premium| Bihar Election: बिहारमध्ये प्रशांत किशोर यांच्या जनसुराजचा प्रभाव किती असणार?.प्रशांत किशोर कोण आहेत?.कोणेएकेकाळी पंतप्रधान मोदींसाठी प्रचार मोहीम आखणारे प्रशांत किशोर आता मात्र भाजपविरुद्ध उभे आहेत. प्रशांत किशोर यांनी २०१४ च्या लोकसभा निवडणुकीत नरेंद्र मोदी यांच्या प्रचार मोहिमेत महत्त्वाची भूमिका बजावली होती. त्यांनी मोदींचे Election Strategistअर्थात निवडणूक रणनीतीकार म्हणून काम केले आणि "Citizens for Accountable Governance (CAG)" या टीमद्वारे मोदींच्या प्रचारात योगदान दिले.त्यानंतर प्रशांत किशोर भारतीय राजकारणातील खरंतर त्यामागील यंत्रणेतील एक बिनीचे शिलेदार बनले. भाजपनंतर किशोर यांनी बिहारमध्ये Nitish Kumar यांच्या जेडीयू, पंजाबमध्ये काँग्रेस, पश्चिम बंगालमध्ये तृणमूल काँग्रेस, तामिळनाडूमध्ये डीएमके यांसारख्या भाजपविरोधी पक्षांसाठीही रणनीती आखली होती. मात्र ५ वर्षांपूर्वी २०२१ मध्ये त्यांनी वेगळा निर्णय घेतला. सक्रिय निवडणूक सल्लागार म्हणून काम थांबवण्याचं ठरवलं आणि बिहारमध्ये जन सुराज्य चळवळीतून पक्ष उभारणी केली. नोव्हेंबर २०२५मध्ये बिहारमध्ये विधानसभा निवडणुकीत मात्र जन सुराज्य पक्षाला खातंच उघडता आलं नव्हतं. पक्षाने २३८जागा लढवल्या होत्या त्यातील एकाही ठिकाणी त्यांना विजय मिळाला नव्हता. .बांकीपूरमध्ये पोटनिवडणूक का?.बांकीपूर हा भाजपचा बालेकिल्लाच मानला जातो. गेली जवळपास ३० वर्षं इथे भाजपची सत्ता होती. बांकीपूरमधून आमदार म्हणून निवडून आलेल्या नितीन नवीन यांनाच भाजपने राष्ट्रीय अध्यक्षपद बहाल केलं. बांकीपूर विधानसभा मतदारसंघाचे सलग पाच वेळा आमदार होते. मार्च-एप्रिलमध्ये एप्रिलमध्ये नितीन नवीन राज्यसभेवर निवडून गेल्यानंतर त्यांनी बांकीपूर मतदारसंघाचा राजीनामा दिला आणि ही पोटनिवडणूक घेण्यात आली होती..Premium|BJP Working President : नितीन नबीन यांची निवड कोणी केली? संघ की मोदी शहा?.प्रशांत किशोर यांच्या विजयाची आणि भाजपच्या पराभवाची कारणं१. अतिआत्मविश्वास नडलाबांकीपूरमधून भाजपने कुत्रा-मांजर जरी उभं केलं तरी निवडून येणारच, अशा अर्थाचं विधान केल्याची चर्चा होती. हा अतिआत्मविश्वास भाजपला नडला असल्याचं अनेक विश्लेषकांचं मत आहे. .२. उमेदवारांत अचानक बदलभाजपच्या उमेदवारात अचानक बदल झाला. सुरुवातीला जाहीर केलेला उमेदवार बदलून नीरज सिन्हा यांना उमेदवारी देण्यात आली. त्यामुळे स्थानिक संघटनेत काही प्रमाणात संभ्रम आणि नाराजी निर्माण झाल्याची चर्चा होती. भाजपने सुरुवातीला अभिषेक कुमार यांना बांकीपूर पोटनिवडणुकीचं तिकीट दिलं. त्यांनी उमेदवारी अर्जही भरला पण अचानक गोष्टी बदलल्या आणि भाजपने त्यांची उमेदवारी मागे घेत नीरज कुमार सिन्हा यांना अधिकृत उमेदवार घोषित केले. ज्यांचं तिकीट कापलं ते अभिषेक कुमार नितीन नवीन यांचे निकटवर्तीय मानले जातात. पटणा भाजप संघटनेत त्यांची चांगली पकड असल्याचं म्हटलं जात होतं. त्यांचीच उमेदवारी काढून घेतल्याने 'नितीन नवीन' विरुद्ध 'भाजपचा उमेदवार' अशी एक निराळीच अंतर्गत लढत रंगली असल्याचं ऐकू येतं. नितीन नवीन यांची वैयक्तिक पकड मजबूत होती पण तेच तिथे न राहिल्याने भाजपला हा मतदार राखता आला नाही. .Premium| Bihar NDA MGB: बिहार निवडणुकीत पीकेचा जनसुराज पक्ष कुठे? .३. शहरी मतदारांचं मतपरिवर्तनप्रशांत किशोर हे सुशिक्षित आहेत. त्यांनी खुद्द भाजपसाठी याआधी काम केलं होतं. त्यामुळे त्यांच्या राजकारणाचा एक वेगळा चाहतावर्ग आहे. त्यांच्याकडून कदाचित जनतेला आशा आहेत. राजकारण समजणारा, प्रशासनाविषयक बोलणारा आणि विकासावर भर देणारा नेता अशी प्रशांत किशोर यांची प्रतिमा तयार केली. तीच तेथील शहरी, सुशिक्षित जनतेला आकर्षक वाटल्याने हा निकाल आला असल्याचंही म्हटलं जातं.काही स्थानिक मतदारांच्या प्रतिक्रिया आणि चर्चांमध्ये, राज्य सरकार बदलणार नसल्यामुळे पोटनिवडणुकीत नवीन चेहऱ्याला संधी देण्याची तयारी दिसल्याचे मत व्यक्त झाले होते. हे औपचारिक सर्वेक्षण नसले तरी स्थानिक चर्चांमधील एक लक्षवेधी मुद्दा आहे..४. जातीय समीकरणं बांकीपूर जरी शहरी मतदारसंघ असला तरी जातीयदृष्ट्या सवर्णबहुल मानला जातो. त्यातही कायस्थ मतदार सर्वाधिक प्रभावी मानले जातात. एबीपी न्यूजच्या वृत्तानुसार इथेकायस्थ – सुमारे १४-१५% (निर्णायक मतदार)यादव – सुमारे १२%मुस्लिम – ९-१०%वैश्य (बनिया) – सुमारे ९%चंद्रवंशी – सुमारे ९%दलित / महादलित – सुमारे ८%भूमिहार – ७-८%ब्राह्मण – सुमारे ७%राजपूत – सुमारे ५%कुर्मी – सुमारे ५%कुशवाहा – सुमारे ३%अशाप्रकारे साधारण मतदाररचना आहे. स्वत: प्रशांत किशोर यांची आई कायस्थ असल्याची चर्चा होती. मात्र त्याला अजून पुष्टी मिळालेली नाही. प्रशांत यांनी जाणीवपूर्वक जातीय समीकरणांपलिकडे जाण्याचा प्रयत्न केल्याचं म्हटलंय. उमेदवारी जाहीर करतानाच प्रशांत किशोर यांनी हा मतदारसंघ जाणीवपूर्वक निवडल्याचे सांगितले होते. "जात आणि धर्माऐवजी कामावर मतदान करा" हा त्यांचा मुख्य संदेश होता..५. जनसुराज्यने केलेलं Ground Workप्रशांत किशोर यांच्या जनसुराज्य पक्षाला २०२५च्या निवडणुकीत पूर्णपणे अपयश आलं होतं. तब्बल २३८ उमेदवारांपैकी एकही निवडून येऊ शकला नाही. त्यामुळे रणनीतीकार पक्ष उघडू शकत नाही, अशीही टीका झाली. मात्र प्रशांत किशोर यांच्या नेतृत्त्वाखाली पक्षाने ग्राऊंडवर उतरायचं ठरवलं. त्यांनी मतदारांपर्यंत पोहोचणं, त्यांची कामं करणं, समस्या सोडवणं अशा मार्गाने मतदारसंघात आपला वावर ठेवला. २०२५ च्या पराभवानंतर बूथ पातळीवर जन सुराज्यने संघटना वाढवली आणि त्याचं फळ पोटनिवडणुकीत मिळालं. .Premium|Bihar Bahubali leaders: बिहार विधानसभा निवडणुकीत बाहुबली नेत्यांची भूमिका, जातीय आणि धार्मिक ध्रुवीकरणाचा आधार.राजकीय विश्लेषक रशीद किडवाई यांनी लाइव्ह मिंटशी बोलताना सांगितलं की, बांकीपूरचा निकाल हा भाजपसाठी इशारा आहे. विद्यार्थी आंदोलन, धर्मेंद्र प्रधानांचा राजीनामा या सगळ्यानंतर ३० जुलैला ही निवडणूक झाली होती. त्याचा मतदानावर निश्चितच प्रभाव पडला आहे..अलीकडील आंदोलनांनंतर आणि शिक्षणमंत्र्यांच्या राजीनाम्यानंतर विशेषतः हिंदी पट्ट्यातील भाजप समर्थक मतदारांमध्ये काही प्रमाणात नाराजी दिसून येत आहे. भाजपने या संकेतांकडे गांभीर्याने पाहिले पाहिजे.रशीद किडवई, राजकीय विश्लेषक.बांकीपूरचा निकाल पारंपरिक नाही. सामान्यतः सत्ताधारी पक्ष बिहार आणि मध्य प्रदेश दोन्ही ठिकाणी पोटनिवडणुका जिंकतो. मात्र यावेळी तसं झालं नाही. मध्यप्रदेशातील दांतिया आणि बिहारमधील बांकीपूर दोन्हीकडे भाजपला काँग्रेस आणि जनसुराज्यने धूळ चारली.प्रशांत किशोर यांचा विजय भाजपसाठी धोक्याची घंटा आहे, तसंच राजदसाठीसुद्धा. कारण यानिमित्ताने भाजप आणि राजदपलिकडे एक तिसरा पर्याय जनसुराज्यच्या निमित्ताने आकाराला येऊ शकतो, याची झलक मिळाली आहे.प्रशांत किशोर विजयी तर झाले आहेत पण त्यानंतर ते मतदारसंघात काय करतात, हे पाहणं औत्सुक्याचं ठरेल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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