Premium|India Jobs Crisis: बेरोजगारीचं करायचं काय? तरुण नाराज का आहेत?

Unemployment in India: What Needs to Change to Create More Jobs for Youth?तरुणांमध्ये असंतोष आहे, हे गेल्या काही दिवसांपासून प्रकर्षाने जाणवायला लागलं आहे. भारतीय तरुणांसमोर सध्या अनेक प्रश्न आहेत त्यातला सगळ्यात महत्त्वाचा आहे तो, रोजगार आणि शिक्षणाचा. अगदी पुण्यापासून दिल्लीपर्यंत सगळीकडे तरुण या प्रश्नांसाठी आंदोलनं छेडताना दिसतायत. एकीकडे सरकारतर्फे निरनिराळे प्रकल्प आणले जातायत. त्यातून नोकऱ्या दिल्या जाण्याची आश्वासनंही मिळतायत पण तरीही तरुणाईतला मोठा भाग या सगळ्यापासून वंचितच आहे. त्यामुळेच ते रस्त्यावर उतरत आहेत. म्हणूनच या बेरोजगारीचं करायचं काय? हा प्रश्न पडतो. भारतात नोकऱ्या वाढताहेत पण नेमक्या कुठे आणि कोणत्या क्षेत्रात आहेत. खरंतर कोणत्या क्षेत्रात नोकऱ्यांची अधिक गरज आहे, या सगळ्या प्रश्नांची उत्तरं मिळवण्यासाठी सकाळ प्लसचा हा विशेष लेख जरुर वाचा..साधारण ९०च्या दशकात नोकरी, रोजगार ही वाट अवघड नव्हती. पदवीधर तरुणांना नोकरी मिळणं हे स्वप्न नव्हतं सत्य होतं. साधारण काही अमुक अमुक पदवी घेतल्यानंतर नोकरी लागेलच याची हमी असायची, असं अनेकजण म्हणतात पण याचं एक कारण असं होतं की मुळात शिक्षण कठीण होतं. त्यामुळे ते पूर्ण करणारी लोकसंख्याही कमी होती. आपण शिक्षण तर सर्वांसाठी आणलं पण त्या शिक्षितांसाठी रोजगाराची वाट मात्र तितकी मोठी झाली नाही. त्यामुळे मग शिक्षित तरुणांमध्ये बेरोजगारीचं प्रमाण वाढत गेलं. .Premium|Government Job Scam : सरकारी नोकरीच्या आमिषाला उच्चशिक्षित तरुणही बळी का पडत आहेत?.आतासुद्धा भारतात एकूण बेरोजगारीचा दर सुमारे ५% इतका कमी आहे. पण शिकलेल्या तरुणांमध्ये मात्र ही परिस्थिती वेगळी आहे. श्रमशक्तीमधील १५ ते २४ वयोगटातील जवळजवळ दोन पैकी एक म्हणजे ३९.३% पदवीधर तरुण बेरोजगार आहेत.ही आकडेवारी भयंकर वाटते पण नवीन नाही कारण स्पष्ट आहे, ज्येष्ठ अर्थतज्ज्ञ नीरज हातेकर म्हणाले होते त्याप्रमाणे, बेरोजगार राहणंसुद्धा परवडणं गरजेचं आहे. ज्यांच्याकडे थोडे पैसे आहेत ते काही दिवस नोकरीची वाट पाहू शकतात त्यामुळे बेरोजगार राहू शकतात. .मात्र ज्यांची हातातोंडाची गाठ आहे त्यांना मिळेल ती नोकरी घेण्यावाचून पर्यायच उरत नाही. म्हणूनच बेरोजगारीचा आकडा कमी दिसला म्हणजे सगळं काही आलबेल आहे, असं नाही. उपलब्ध नोकऱ्यांचा दर्जा, खात्रीशीर काम, सुरक्षा आणि उत्पादकतेमधील काही कमी याचाही विचार व्हायला हवा..नोकरीच्या वाटेतले मोठे अडथळेकोणत्या क्षेत्रात रोजगार वाढत आहे?तो कोणत्या स्वरूपाचा आहे?आणि कोणत्या कौशल्यांना मागणी आहे?.अपयश-भीती-निराशा-बेरोजगारी-आत्महत्या या दुष्टचक्रातून लाखों-करोडो युवक-युवतींना कसे बाहेर काढता येईल? .रोजगार कुठे वाढत आहे? १५ ते ५९ वयोगटातील कार्यरत लोकांचं प्रमाण २०१८-१९ मधील ४७.१% वरून २०२४-२५ मध्ये ५६% झालं आहे. एकीकडे शेती तोट्यात आहे, असं आपण ऐकतो पण शेतीतून अधिक उत्पादक अशा बिगर-शेती क्षेत्राकडे होणारं स्थलांतर अद्याप मंदावलेले आहे. आवर्तक श्रमशक्ती सर्वेक्षणाच्या (PLFS) आकडेवारीवरून असे दिसून येते की, या वयोगटातील शेती क्षेत्रातील रोजगाराचा वाटा ३८% वरून ३९% पर्यंत वाढला आहे. .अशोका विद्यापीठात अर्थशास्त्राच्या सह-प्राध्यापक असलेल्या कनिका महाजन या Isaac Centre For Public Policy मध्ये (Employment and Labour) या विभागात कार्यरत आहेत. त्या टाइम्स ऑफ इंडियातील त्यांच्या लेखात त्यांनी याविषयी विचार मांडले आहेत.अशोका विद्यापीठाच्या Isaac Centre For Public Policy मधील ताज्या अहवालानुसार, २०१८-१९ ते २०२५ दरम्यान जोडलेल्या अंदाजे १०.४ कोटी कामगारांपैकी ४ कोटींहून अधिक कामगार शेतीमध्ये गेले आहेत.म्हणजे जवळपास चाळीस टक्के म्हणता येईल..दुसरीकडे उत्पादन क्षेत्राचा रोजगारातील वाटा सुमारे १३-१४% इतकाच स्थिर दिसतोय. सेवा क्षेत्रात विस्तार झाला आहे. त्यात सुमारे ३.३ कोटी कामगार जोडले गेले, तर उत्पादन आणि संबंधित उद्योगांमध्ये १.६ कोटी आणि बांधकामात १.२ कोटी कामगार जोडले गेले.आशियातील इतर अर्थव्यवस्थांना कारखान्यांनी पुढे नेलं आहे. तसा औद्योगिक पाया भारताच्या पाठीशी नाही पण भारतात शेती कमी होत आहे.उलट चीनमध्ये २०२३ मध्ये शेतीतून तेथील २२% कामगारांना रोजगार मिळाला होता.निर्यात डोळ्यासमोर ठेऊन केलेले उत्पादन, पायाभूत सुविधा आणि ग्रामीण कामगारांचं उद्योग, सेवा क्षेत्रातील स्थलांतरण लक्षात घेऊन केलेली खासगी गुंतवणूक या सगळ्यामुळे चीनला यश मिळालं होतं.भारतालाही अधिक रोजगार, उत्पन्न आणि विकासाकडे वाटचाल करायची असेल तर शेतीसोबतच पूरक उत्पादक कामांचा विस्तार आवश्यक आहे..कोणत्या स्वरूपाच्या नोकऱ्या वाढल्या आहेत? अनेकजण आता शेती सोडून पगारदार होण्याची स्वप्नं पाहतात पण शेती सोडली की पगाराची हमी मिळतेच असं नाहीय. Isaac Centre For Public Policy च्या अहवालातील सुमारे ६.२ कोटी बिगर-शेती नोकऱ्यांपैकी २.४ कोटी नोकऱ्या म्हणजे स्वयंरोजगार मिळवलेले होते तर १ कोटी रोजंदारी करणारे होते. त्यातल्या केवळ २.९ कोटी नोकऱ्या या नियमित पगाराच्या होत्या. त्यामुळे शेती सोडून पगाराची आस धरली तरी त्या नोकऱ्या कमी शिवाय सुरक्षेची हमीही नसतेच. आंतरराष्ट्रीय कामगार संघटनेच्या (ILO) अंदाजानुसार, चीनमधील सुमारे अर्ध्या आणि इंडोनेशियामधील ४०% कामगारांच्या तुलनेत भारतामधील केवळ १६% कामगार हे औपचारिकपणे कार्यरत आहेत..प्रा. कनिका महाजन म्हणतात, पगारदार नोकऱ्या नाहीत मग स्वयंरोजगाराचा मार्ग धरा, असं बरेचदा सांगितलं जातं. पण त्यांच्या स्वरुपाबद्दल कोणी फारसं बोलत नाही. बरेच स्वयंरोजगार लहान दुकान, हातगाडी किंवा घरगुती स्वरूपाचे असतात. त्यातून कसाबसा खर्च भागतो.२०२५ मध्ये पगारदार कामगारांनी दरमहा सरासरी सुमारे २३,०८६ रुपये कमावले, तर बिगर-शेती स्वयंरोजगार करणाऱ्यांनी सरासरी सुमारे १८,८७१ रुपये कमावले. स्वयंरोजगार म्हणून गणले गेलेले अनेक लोक प्रत्यक्षात अल्प-रोजगार (underemployed) आणि कमी वेतन घेणारे आहेत, असं दिसून येतं..Canada job market Explained: कॅनडातही बेरोजगारी? भारतीय विद्यार्थ्यांनी अभ्यासक्रम कसा निवडावा ? .कोणत्या कौशल्यांना मागणी आहे? वेतनधारकांमध्ये, रोजगाराची वाढ सर्वात वेगाने अल्प-कौशल्याच्या (low-skill) नोकऱ्यांमध्ये झाली, तर उच्च स्तरावर माफक वाढ झाली आणि मधल्या पातळीवर अत्यंत कमी वाढ झाली. हे थोडं चिंतेत टाकणारं आहे. कारण तंत्रज्ञ (टेक्निशियन), सुपरवायझर आणि क्लर्क यांसारख्या मध्यम-कौशल्याच्या नोकऱ्यांच्या माध्यमातूनच लोक पारंपारिकपणे उत्पन्न श्रेणीत वरच्या स्तरात पोहोचतात. दुसरीकडे, उच्च स्तरावर, उच्च-कौशल्याचे बौद्धिक कार्य (cognitive work) करणाऱ्या नोकऱ्या आणि प्रोजेक्टमध्ये एआयचा शिरकाव झाल्याने त्यातील अनिश्चितता अधिकच वाढली आहे. .सरकारी नोकऱ्यांची स्थितीएकूणच लहरी निसर्ग, प्रदूषण आणि जागतिक तापमानवाढीमुळे शेतीची दुर्दशा झालीय. अनेक तरुणांना शेती नको वाटते. दुसरीकडे खासगी क्षेत्रातील नोकऱ्यांवर अस्थिरतेची टांगती तलवार. या सगळ्यामुळे सरकारी नोकऱ्यांसाठी कित्येक लाख विद्यार्थी तयारी करत असतात. जेव्हा मुलं सरकारी नोकरीसाठी तयारी करतात तेव्हा ते एकटे नसतात. तर संपूर्ण कुटुंब त्यात वाटा उचलत असतं. अनेकजण आयुष्यातील४-५ वर्षं सरकारी नोकऱ्यांना देतात पण पेपरफुटी, भ्रष्टाचार, नोकरीसाठी लाच द्यावी लागणं या सगळ्यातून पदवीधर तरुण गांजतात. शिक्षण आहे पण रोजगार नाही ही स्थिती होते ती त्याचमुळे. शिक्षण घेतल्यामुळे कष्टाची आणि तथाकथित कमी श्रमाची कामं करण्यासही तरुण तयार होत नाहीत. त्यांच्या शिक्षणाला साजेशा नोकऱ्या मिळत नाही. दुष्टचक्र संपत नाही आणि तरुण अधिकच गांजून जातात..यावर उपाय काय?सगळ्यात मोठा उपाय म्हणजे खासगी आणि सार्वजनिक क्षेत्राची सांगड.खासगी क्षेत्रातील रोजगार वाढीसाठी नव्या कंपन्यांची स्थापना आणि लहान कंपन्यांची वाढ गरजेची आहे.त्यासाठी उद्योगक्षेत्रावर गरजेइतके नियंत्रण राखूनही त्यांनी Ease of Doing Business देणं हे सरकारचं काम आहे.कंपन्यांना compliance सोपा करणंकच्चा माल विश्वासार्ह दरात उपलब्ध करून देणंनिर्यातीच्या सुलभ संधी निर्माण करणंस्थिर बाजारपेठ आणि विश्वासार्ह पायाभूत सुविधांची आवश्यकता आहे.आरोग्यसेवा, शिक्षण, लॉजिस्टिक्स आणि सेवा कार्य या क्षेत्रांमध्ये वाढीसाठी अधिक वाव आहे.शाळा-महाविद्यालयांमध्ये कागदावरील पदव्यांऐवजी प्रत्यक्ष कामात उपयोगात येणारी कौशल्ये शिकवली पाहिजेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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