निलेश चांदगुडेधायरी : बँकेत भरण्यासाठी नेण्यात येणारी तब्बल एक कोटी रुपयांची रोकड लुटण्याचा धाडसी कट नर्हे पोलिसांनी उधळून लावला. पैसे वाहून नेण्यासाठी नेहमीप्रमाणे भाड्याने घेतलेल्या खासगी कारचालकानेच साथीदारांसह कट रचल्याचे तपासात समोर आले आहे. पोलिसांनी तिघांना अटक केली असून दोघे साथीदार फरार आहेत..Monsoon forecast: ‘एल निनो’ नोव्हेंबरमध्ये सर्वोच्च पातळीवर पोहोचणार: ‘सीपीसी’चा अंदाज; मार्चमध्ये तीव्रता कमी होण्याची शक्यता.अटक करण्यात आलेल्यांमध्ये विक्रम चाकणकर (४४), अमेय कार्ले (४६) आणि गणेश कदम (३३, सर्व रा. धायरी) यांचा समावेश आहे. याप्रकरणी हर्षवर्धन पवार (रा. तपोधाम कॉलनी, तळेगाव दाभाडे) यांनी नर्हे पोलीस ठाण्यात फिर्याद दिली आहे. हा प्रकार १८ जुलै रोजी दुपारी सिंहगड रस्त्यावरील ब्रह्मा हॉटेल ते खेड शिवापूर पोलीस चौकीदरम्यान घडला..पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, फिर्यादी पवार यांचा स्टेशनरी पुरवठ्याचा व्यवसाय असून, विविध व्यवहारातून जमा झालेली एक कोटी रुपयांची रोकड बँकेत भरण्यासाठी त्यांनी नेहमीप्रमाणे खासगी सॅन्ट्रो कार भाड्याने घेतली होती. पवार आणि त्यांचे सहकारी किरण आपटे हे रोकड असलेल्या दोन बॅगांसह कारमध्ये बसले होते. चालक विक्रम चाकणकर याला या व्यवहाराची माहिती होती..नर्हे येथील एचडीएफसी बँकेकडे जात असताना मोटारसायकलवरून आलेल्या चौघांनी कार अडवली. त्यातील अमेय कार्ले याने स्वतःला पोलीस असल्याचे सांगत, "तुमच्याकडे बेकायदा पैसा आहे, गाडी बाजूला घ्या," अशी बतावणी केली. पवार व त्यांचे सहकारी घाबरल्याचा फायदा घेत कार्ले आणि कदम यांनी कारमध्ये घुसून रोकड असलेल्या बॅगा हिसकावण्याचा प्रयत्न केला..दरम्यान, चालक चाकणकर याने कार थेट खेड शिवापूर पोलीस चौकीकडे नेली. तेथे चौकशीदरम्यान हा प्रकार नर्हे पोलीस ठाण्याच्या हद्दीत घडल्याचे स्पष्ट झाल्यानंतर संबंधित माहिती नर्हे पोलिसांना देण्यात आली. पुढील चौकशीत चालक चाकणकर यानेच साथीदारांसह रोकड लुटण्याचा कट रचल्याचे निष्पन्न झाले..Raigad Wildlife: निसर्गाचा अद्भूत चमत्कार! अंबा नदीत आढळला परदेशी व दुर्मिळ 'अल्बिनो एलीगेटर गार' मासा; रायगडमध्ये दुर्मिळ परदेशी माशाचा शोध.\rनर्हे पोलिसांनी तिघांविरुद्ध दरोड्याचा प्रयत्न केल्याप्रकरणी गुन्हा दाखल करून अटक केली असून फरार असलेल्या दोघांचा शोध सुरू आहे. पोलीस उपनिरीक्षक विजयसिंह घाडगे पुढील तपास करीत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.