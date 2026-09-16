CM Devendra Fadnavis : मनोज जरांगे पाटील यांच्या १३ पैकी १२ मागण्या मान्य! आंदोलन करून गणेशोत्सवावर ताण आणू नका; मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे आवाहन

पुणे - मनोज जरांगे पाटील यांच्या १३ मागण्यांपैकी १२ मागण्या राज्य सरकारने मान्य केल्या आहेत. एका मागणीसमोर कायदेशीर अडचण आहे. मुंबई पुण्यात गणेशोत्सव सुरु आहे, तेथे उत्साहाने मोठ्या प्रमाणात नागरिक सहभागी होत आहेत. आंदोलनामुळे उत्सवावर ताण होईल अशी भूमिका घेऊ नये. सरकारने चर्चेची दारे खुली ठेवली आहेत, असे आवाहन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केले..पुण्यातील गणेश मंडळांना भेटी देण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे आले होते. त्यावेळी त्यांनी पत्रकारांशी संवाद साधला. मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी मनोज जरांगे पाटील हे मुंबईच्या दिशेने निघालेले आहेत. ही लढाई आरपारची असल्याचे जरांगे पाटील यांनी यापूर्वी स्पष्ट केले आहे. ऐन गणेशोत्सवाच्या काळात जरांगे पाटील हे मुंबईत पोचणार असल्याने सरकारची डोकेदुखी वाढण्याची शक्यता आहे. त्या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी भूमिका स्पष्ट केली..फडणवीस म्हणाले, ‘जरांगे पाटील यांचे आंदोलन अनेक दिवसांपासून सुरू असून त्याचा त्यांच्या तब्येतीवर परिणाम होत आहे. त्यामुळे त्यांनी रुग्णालयात दाखल होऊन उपचार घ्यावेत. उपोषणानंतरही करता येईल. सरकार खुल्या मनाने त्यांच्या मागण्या मान्य करत आहे. १३ पैकी १२ मागण्या मान्य आहेत. पण एका मागणीत कायदेशीर अडचण आली आहे. मुंबई-पुण्यात गणेशोत्सवाच्या काळात मोठी गर्दी होते, आंदोलनामुळे गणेशोत्सवावर ताण निर्माण होईल, असा निर्णय त्यांनी घेऊ नये, असे आवाहनही फडणवीस यांनी केले..शेतकऱ्यांना मदत करूपावसाने उघडीप दिल्याने राज्यातील अनेक जिल्ह्यात दुष्काळाची स्थिती निर्माण झाली असून, पिके धोक्यात आली आहेत. त्यावर फडणवीस यांनी भाष्य केले. ते म्हणाले, सुरुवातीला चांगला पाऊस झाल्यानंतर राज्यात पावसाचा मोठा खंड पडला आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांसमोर गंभीर प्रश्न निर्माण झाला आहे. मंत्रिमंडळ बैठकीत राज्यातील या दुष्काळाच्या स्थितीवर सविस्तर चर्चा झाली. एनडीआरएफच्या नियमानुसार ५ ऑक्टोबरपर्यंत अंतिम सर्वेक्षण करता येत नाही. पण आम्ही तोपर्यंत प्राथमिक सर्वेक्षण करून घेणार आहोत. राज्यातील कोणत्याही भागातील शेतकऱ्यांना सरकार पूर्ण मदत करेल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.