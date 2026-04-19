Pune Cyber Fraud: शेअर ट्रेडिंग, खोट्या कारवाईच्या भीतीने पुण्यातील चार जणांना दीड कोटींचा गंडा; गुंतवणुकीवर चांगल्या परताव्याचे दाखवले आमिष!

पुणे: शेअर बाजारात गुंतवणुकीचे आमिष, पार्ट-टाईम जॉब आणि मनी लाँड्रिंगच्या कारवाईची भीती दाखवून सायबर चोरट्यांनी शहरातील चार नागरिकांची सुमारे एक कोटी ४९ लाख रुपयांची फसवणूक केली आहे. याप्रकरणी सायबर, भारती विद्यापीठ, सिंहगड रस्ता आणि लोहगाव पोलिस ठाण्यात गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत..शेअर बाजारात गुंतवणुकीवर चांगल्या परताव्याचे आमिष दाखवून वाघोलीतील एका ४१ वर्षीय व्यक्तीची ५३ लाख ३० हजार रुपयांची फसवणूक केली. दुसऱ्या घटनेत, स्वतःला एलआयसी एजंट भासवून अडकलेले पैसे परत मिळवून देण्याच्या बहाण्याने धनकवडीतील एका ५३ वर्षीय नागरिकाला १८ लाख ३७ हजार रुपयांना गंडा घालण्यात आला..तिसऱ्या घटनेत, सायबर चोरट्यांनी स्वतःला टेलिकॉम विभागातील सरकारी अधिकारी असल्याचे भासवले. त्यानंतर बँक खात्यातून मनी लाँड्रिंग झाल्याची भीती दाखवून सिंहगड रस्त्यावरील आनंदनगर येथील ६२ वर्षीय महिलेकडून ३९ लाख २० हजार रुपये उकळले. .तर, टेलिग्रामवरून हॉटेल रिझर्वेशनचा 'पार्ट टाईम जॉब' देण्याच्या बहाण्याने लोहगाव येथील ६६ वर्षीय ज्येष्ठ नागरिकाची ३८ लाख ४४ हजार रुपयांची फसवणूक झाली आहे.