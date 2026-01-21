Pune Fraud:'पुण्यात चांगल्या परताव्याच्या आमिषाने २२ कोटींची फसवणूक'; ज्येष्ठ नागरिकाचा विश्वास जिंकला अन् काय घडलं!

पुणे : शेअर बाजारात गुंतवणुकीवर भरघोस परताव्याचे आमिष दाखवून सायबर चोरट्यांनी ८५ वर्षीय ज्येष्ठ नागरिकाची तब्बल २२ कोटी रुपयांची आर्थिक फसवणूक केल्याचा धक्कादायक प्रकार घडला. या प्रकरणी सायबर पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे..प्रवाशांसाठी आनंदाची बातमी! पुण्यात ‘माण-विद्यापीठ चौक’ मेट्रो चाचणी यशस्वी; एकोणीस किलोमीटरचे काम पूर्ण, मार्चअखेरपर्यंत मार्ग होणार खुला...शेअर बाजारातील गुंतवणुकीच्या नावाखाली सायबर चोरट्यांकडून ज्येष्ठ नागरिकांची फसवणूक होण्याचे प्रकार वाढत आहेत. अशातच पुण्यातील मगरपट्टा सिटी परिसरातील एका ज्येष्ठ नागरिकाची २२ कोटी तीन लाख २२ हजार रुपयांची फसवणूक झाली आहे. पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, तक्रारदार हे मूळचे गुरुग्राम (हरियाना) येथील असून, सध्या पुण्यात वास्तव्यास आहेत. .त्यांचा मुलगा आणि सून हे आयटी कंपनीत कार्यरत आहेत. तक्रारदारांचा हडपसर औद्योगिक वसाहतीत एक छोटा कारखाना होता. कोरोनाच्या कालावधीत हा कारखाना विकण्यात आला होता. त्या विक्रीतून त्यांना मोठी रक्कम प्राप्त झाली होती..सायबर चोरट्यांनी गतवर्षी २५ ऑक्टोबरला त्यांच्या मोबाईल क्रमांकावर संपर्क साधला. शेअर बाजारात गुंतवणूक केल्यास कमी कालावधीत मोठा परतावा मिळेल, असे आमिष दाखवले. सुरुवातीला चोरट्यांच्या सांगण्यानुसार त्यांनी काही रक्कम गुंतवली. त्यानंतर चोरट्यांनी त्यांच्या खात्यात परतावा जमा केल्याचे भासवून विश्वास संपादन केला. .MPSC Success Story: गटविकास अधिकाऱ्यांची एमपीएससीत यशस्वी झेप; सोनल शहांची जीएसटी असिस्टंट कमिशनरपदी निवड, नाेकरी करत यशाला गवसणी!.त्यानंतर ज्येष्ठ नागरिकाने चोरट्यांनी दिलेल्या विविध बँक खात्यांमध्ये वेळोवेळी मोठ्या रकमा जमा केल्या. मात्र, प्रत्यक्षात कोणताही परतावा मिळाला नसल्याने फसवणूक झाल्याचे त्यांच्या निदर्शनास आले. अखेर त्यांनी १७ जानेवारीला सायबर पोलिसांकडे तक्रार दिली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.