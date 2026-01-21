पुणे

Pune Fraud:'पुण्यात चांगल्या परताव्याच्या आमिषाने २२ कोटींची फसवणूक'; ज्येष्ठ नागरिकाचा विश्वास जिंकला अन् काय घडलं!

Senior Citizen Trust misused in Pune fraud case: पुण्यात २२ कोटींची फसवणूक: शेअर बाजाराच्या आमिषाने ज्येष्ठ नागरिकाची आर्थिक फसवणूक
Shocking Financial Fraud in Pune; Senior Citizen Loses ₹22 Crore

Shocking Financial Fraud in Pune; Senior Citizen Loses ₹22 Crore

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

पुणे : शेअर बाजारात गुंतवणुकीवर भरघोस परताव्याचे आमिष दाखवून सायबर चोरट्यांनी ८५ वर्षीय ज्येष्ठ नागरिकाची तब्बल २२ कोटी रुपयांची आर्थिक फसवणूक केल्याचा धक्कादायक प्रकार घडला. या प्रकरणी सायबर पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

Loading content, please wait...
police
pune
scam
police case
senior citizen
financial crisis
district
Economical Problem
Fraud Crime
Investment

Related Stories

No stories found.