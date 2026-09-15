Police Officer Death: अचानक प्रकृती बिघडली अन् रक्ताची उलटी झाली; २५ वर्षीय महिला पोलिसाची मृत्यूशी झुंज अपयशी

पांगरी : जिद्द, चिकाटी आणि अथक मेहनतीच्या जोरावर मुंबई पोलिस दलात दाखल होण्याचे स्वप्न साकारलेल्या पांगरी येथील महिला पोलिस कर्मचारी प्रतीक्षा अरविंद पाटील (वय २५) यांना अचानक प्रकृतीचा त्रास जाणवून रक्ताची उलटी झाली. .Indian Army Success Story: शेतकरी कुटुंबातील हर्षची भरारी! वयाच्या २४व्या वर्षी भारतीय सैन्यात लेफ्टनंट; आई गृहिणी, वडील शेतकरी, मुलाची प्रेरणादायी काहाणी.प्रकृती गंभीर झाल्याने त्यांना उपचारासाठी मुंबई येथील जे. जे. रुग्णालयात दाखल करण्यात आले होते. गेल्या दोन दिवसांपासून त्यांची जीवन-मृत्यूशी झुंज सुरू होती. आज (ता. १४) पहाटे तीन वाजता उपचारादरम्यान त्यांचे निधन झाले. .या घटनेने पाटील कुटुंबावर दुःखाचा डोंगर कोसळला असून, पांगरीत हळहळ व्यक्त होत आहे. प्रतीक्षा पाटील या पांगरीचे शिवसेनेचे नेते अरविंद ऊर्फ राजाभाऊ पाटील यांच्या कन्या होत. जिद्द, चिकाटी आणि मेहनतीच्या बळावर दोन वर्षांपूर्वी झालेल्या पोलिस भरतीत त्यांची निवड झाली आणि त्या मुंबई पोलिस दलात रुजू झाल्या. .Army Success Story: आई सीआयएसएफ अधिकारी, वडील शेतकरी; ऋषिकेशने निवडला सैन्याचा मार्ग, चौथ्या प्रयत्नात मिळवले लेफ्टनंटपद.काही दिवसांपूर्वी प्रकृतीचा त्रास जाणवू लागल्याने त्यांना जे. जे. रुग्णालयात दाखल करण्यात आले होते. मात्र, उपचारादरम्यान सोमवारी पहाटे तीन वाजता त्यांचे निधन झाले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.