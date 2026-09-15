पुणे

Police Officer Death: अचानक प्रकृती बिघडली अन् रक्ताची उलटी झाली; २५ वर्षीय महिला पोलिसाची मृत्यूशी झुंज अपयशी

25 Year Old Woman Police Officer Dies After Sudden Health Crisis: अचानक प्रकृती बिघडून रक्ताची उलटी; जिद्दीने स्वप्न साकारलेल्या २५ वर्षीय महिला पोलिसाचा उपचारादरम्यान मृत्यू, पांगरीत शोककळा
Young Woman Police Officer Dies at 25 After Sudden Health Crisis Vomiting Blood Leaves Family in Deep Shock

Young Woman Police Officer Dies at 25 After Sudden Health Crisis Vomiting Blood Leaves Family in Deep Shock

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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पांगरी : जिद्द, चिकाटी आणि अथक मेहनतीच्या जोरावर मुंबई पोलिस दलात दाखल होण्याचे स्वप्न साकारलेल्या पांगरी येथील महिला पोलिस कर्मचारी प्रतीक्षा अरविंद पाटील (वय २५) यांना अचानक प्रकृतीचा त्रास जाणवून रक्ताची उलटी झाली.

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