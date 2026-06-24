पुणे

Ketan Agarwal Case : केतन अग्रवाल खून खटला जलदगतीने चालविण्यात यावा; अग्रवाल कुटुंबीयांची मागणी

होणारी पत्नी सिया गोयल हिच्यासोबत फिरायला गेलेल्या केतन अग्रवालचा लोहगडावर १८ जूनला दरीत ढकलून खून करण्यात आल्याची घटना उघडकीस आली आहे.
Ketan Agrawal killed case

Ketan Agrawal killed case

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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पुणे - केतन अग्रवाल याच्या खून प्रकरणाचा खटला जलदगतीने न्यायालयात चालविण्याची मागणी अग्रवाल कुटुंबीयांनी केली आहे. खून प्रकरणातील आरोपींना कठोर शिक्षा देण्यासाठी पोलिसांनी सक्षमपणे न्यायालयात बाजू मांडावी, अशी अपेक्षा कुटुंबीयांकडून व्यक्त करण्यात आली आहे.

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