Ketan Agarwal Case : केतन अग्रवाल खून खटला जलदगतीने चालविण्यात यावा; अग्रवाल कुटुंबीयांची मागणी

पुणे - केतन अग्रवाल याच्या खून प्रकरणाचा खटला जलदगतीने न्यायालयात चालविण्याची मागणी अग्रवाल कुटुंबीयांनी केली आहे. खून प्रकरणातील आरोपींना कठोर शिक्षा देण्यासाठी पोलिसांनी सक्षमपणे न्यायालयात बाजू मांडावी, अशी अपेक्षा कुटुंबीयांकडून व्यक्त करण्यात आली आहे..होणारी पत्नी सिया गोयल हिच्यासोबत फिरायला गेलेल्या केतन अग्रवालचा लोहगडावर १८ जूनला दरीत ढकलून खून करण्यात आल्याची घटना उघडकीस आली आहे. या गुन्ह्यात सिया हिच्यासह तिचा प्रियकर चेतन चौधरी यांना पुणे ग्रामीण पोलिसांनी अटक केली. सुरुवातीला केतनच्या मृत्यूची नोंद अकस्मात मृत्यू अशी लोणावळा ग्रामीण पोलिस ठाण्यात करण्यात आली होती..हे प्रकरण संशयास्पद असल्याची तक्रार केतनचे वडील विशाल अग्रवाल यांनी पोलिसांकडे केली होती त्यानंतर पुणे ग्रामीण पोलिस अधीक्षक संदीपसिंग गिल यांच्या मार्गदर्शनाखाली पोलिसांच्या पथकाने तपास करुन सिया आणि तिचा साथीदार चेतन यांना अटक केली. सियाला केतनबरोबर होणार विवाह मान्य नव्हता. तिचे आरोपी चेतनशी प्रेमसंबंध होते, अशी माहिती तपासात मिळाली आहे..या घटनेनंतर विशाल अग्रवाल यांनी पुणे ग्रामीण पोलिसांची भेट घेतली. लोहगडावरील घटनेत एकुलता एक मुलगा गमावला. केतन याचा खून करणाऱ्या आरोपींना कठोर शिक्षा देण्यासाठी पोलिसांनी प्रयत्न करावेत. हा खटला जलदगतीने चालविण्याची मागणी त्यांनी पत्रकारांशी बोलताना केली..आरोपी सिया गोयलच्या कुटुंबीयांना आम्ही अनेक वर्षांपासून ओळखतो. केतन आणि सियाचा विवाह मध्यस्थीने निश्चित करण्यात आला होता. मध्यस्थी करणाऱ्या कुटुंबीयांचा आमचा परिचय आहे. मात्र, अशा प्रकारचा दगा होईल, असे आम्हाला वाटले नव्हते. खून खटला जलदगतीने चालविण्यात यावा.- विशाल अग्रवाल, केतनचे वडील.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.