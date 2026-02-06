पुणे

Farmer Success Story : भरिताचं काळं वांग ठरलं सोनवणे कुटुंबीयांसाठी 'सोनं'; एकरात 30 टनांचं उत्पादन, 10 लाखांचा मिळाला नफा

Bhore Farmer Achieves Record Profit from Brinjal Farming : भोर तालुक्यातील शेतकऱ्याने एक एकरात काळ्या वांग्याचे ३० टन उत्पादन घेत दहा लाख रुपयांचा नफा मिळवत यशस्वी शेतीचा आदर्श निर्माण केला.
Farmer Success Story

Farmer Success Story

esakal

विजय जाधव
Updated on

भोर (पुणे) : न्हावी सर्वे नंबर १५ (ता. भोर) येथील शेतकरी राजेंद्र महादेव सोनवणे यांनी एक एकरामध्ये काळ्या वांग्याचे (भरीत वांगे) ३० टन उत्पादन घेतले व १० लाखांचा नफा मिळवला. सोनवणे वांग्याचे हे पीक तीन वर्षांपासून घेत आहेत. यंदा त्यांना विक्रमी नफा (Bhore Farmer Success) असून गेल्या चार महिन्यांपासून त्यांनी ३० टन वांग्यांची विक्री केलेली आहे.

Loading content, please wait...
Farmer
agriculture
Agriculture Land
Brinjal
Agriculture News
Farmer news
Agriculture Insurance
farmer news today

Related Stories

No stories found.