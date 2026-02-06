Farmer Success Story : भरिताचं काळं वांग ठरलं सोनवणे कुटुंबीयांसाठी 'सोनं'; एकरात 30 टनांचं उत्पादन, 10 लाखांचा मिळाला नफा

भोर (पुणे) : न्हावी सर्वे नंबर १५ (ता. भोर) येथील शेतकरी राजेंद्र महादेव सोनवणे यांनी एक एकरामध्ये काळ्या वांग्याचे (भरीत वांगे) ३० टन उत्पादन घेतले व १० लाखांचा नफा मिळवला. सोनवणे वांग्याचे हे पीक तीन वर्षांपासून घेत आहेत. यंदा त्यांना विक्रमी नफा (Bhore Farmer Success) असून गेल्या चार महिन्यांपासून त्यांनी ३० टन वांग्यांची विक्री केलेली आहे. .आतापर्यंत त्यांना १० लाख रुपयांचे उत्पन्न (Bhore Farmer Earns ₹10 Lakh Profit) मिळाले आहे. राजेंद्र सोनवणे यांनी इंझा कंपनीचे बारटोक जातीचे वांग्याचे बियाणे विकत घेतले. १ हजार बियाणे असलेली एक पुडी साडेचार हजार रुपयांना खरेदी केली. एकूण तीन पुड्यांमधील तीन हजार बियाणांसाठी सुमारे १५ हजार रुपये खर्च केला. नर्सरीमध्ये या बियाणांपासून रोपे बनविण्यासाठी आणि वाढविण्यासाठी प्रत्येक रोपासाठी एक रुपया २० पैसे दिले..मार्चपर्यंत राहणार तोडणी सुरूऔषध फवारणीसाठी इकोला अॅग्रो कंपनीचे अर्जुन शिंदे यांनी सहकार्य केले. बियाणांच्या कंपनीच्या अधिकाऱ्यांनी वेळोवेळी शेतावर येऊन पाहणी केली. ऑक्टोबर ते जानेवारी या चार महिन्यांत आतापर्यंत वांग्याचे १६ तोडे झाले आहेत. आतापर्यंत ३० टन वांग्याचे उत्पादन झालेले आहे. अजूनही वांग्याचा तोडा सुरू आहे. मार्च महिन्यापर्यंत या वांग्याचे तोडे सुरू राहणार आहेत. राजेंद्र सोनवणे हे पत्नी पूनम आणि आई-वडिलांसह शेतीची देखभाल करीत आहेत. वांग्याची तोड करण्यासाठी ते मजुरांची मदत घेतात..जुन्या घराचा पाया खोदताना सापडला ब्रिटिशकालीन खजिना! ढिगाऱ्यातून बाहेर आला 'गुप्तधनाचा' ठेवा; चांदीच्या नाण्यांसह मौल्यवान वस्तू आढळल्या.वांग्याची बियाणे दिलेली कंपनी आणि फवारणी करण्यासाठी औषधांची कंपनी यांच्या मार्गदर्शनानुसार शास्त्रोक्त पद्धतीने शेतीची मशागत केली. यामुळे आतापर्यंत ३० टन वांग्याचे उत्पादन मिळाले आहे. यासाठी माझी पत्नी पूनम आणि आई-वडील यांची साथ लाभली आहे.- राजेंद्र सोनवणे, शेतकरी.Nashik Politics : नाशिकात भाजपमध्ये हायव्होल्टेज ड्रामा; सुनील केदारांचा राजीनामा 12 तासांत मागे, खुर्ची जाण्याच्या भीतीने शहराध्यक्षांची माघार?.अशी केली वांग्याची लागवडबेडवर निंबोळी पेंड, वसल डोस व कोंबडी खताच्या ५० बॅग टाकल्या.ऑगस्ट महिन्यात मलचिंग पेपर टाकून पाच बाय तीन अंतरावर रोपांची लागवडदोन महिन्यांनंतर म्हणजे ऑक्टोबर महिन्यात वांग्याची तोड सुरू१,९०,००० - औषध फवारणी (आतापर्यंत)१३,५०० - तीन हजार बियाणे.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.