Pune News: प्रवाशांच्या खिशाला बसणार कात्री! तिकिटावरील मर्यादा रद्द; विमान कंपन्यांनी दर वाढवले, काय आहेत कारणे?

पुणे : नागरी हवाई वाहतूक मंत्रालयाने देशांतर्गत विमान तिकीट दरांवरील मर्यादा हटवताच विमान कंपन्यांनी पंख पसरविण्यास सुरुवात केली आहे. पहिल्याच दिवशी पुण्याहून कोलकता, अहमदाबादला जाणाऱ्या विमानाच्या तिकीट दरात पाच ते १० टक्क्यांची वाढ केली आहे. मागणी असणाऱ्या मार्गांवर नियोजित पद्धतीने तिकीट दरात वाढ होणार आहे. शिवाय तिकिटांची कार्यपद्धती (अल्गोरिदम) लक्षात घेता विमानाचे बुकिंग २० टक्के झाल्यावर पुढच्या तिकिटात मोठी वाढ होते. त्यामुळे येणाऱ्या काळात पुण्याहून उड्डाण करणाऱ्या विमानांचे तिकीट दर गगनाला भिडतील..गेल्या डिसेंबरमध्ये इंडिगो एअरलाइन्सच्या तांत्रिक अडचणींमुळे झालेल्या विस्कळीत सेवेनंतर देशातील सर्वच विमान कंपन्यांनी प्रवाशांची कोंडी करत तिकीट दरात भरमसाट वाढ केली होती. प्रवाशांचा रोष वाढल्यावर सरकारने तिकीट दरांवर कमाल मर्यादा आणत १८ हजार तिकीट दरांची मर्यादा निश्चित केली होती. .त्यामुळे प्रवाशांना दिलासा मिळाला होता. मात्र, आखाती देशांचा युद्धाचा परिणाम व सरकारने चॉइस सीटवर ६० टक्के तिकीट बुकिंगवर कोणतेही शुल्क आकारायचे नाही, असा आदेश नागरी विमान वाहतूक महासंचालनालयाने (डीजीसीए) दिल्यावर कंपन्यांनी तिकीट दरावरील मर्यादा काढण्याची मागणी केली. त्याला मंजुरी देत विमान कंपन्यांना तिकीट दर ठरविण्याचे अधिकार सरकारने पुन्हा बहाल केले. परिणामी, पहिल्याच दिवसापासून पुण्याहून काही मार्गांवरच्या तिकीट दरात काहीशी वाढ केल्याचे दिसून येत आहे..तिकीट दरांवरील मर्यादा हटविल्याने विमान कंपन्यांना इंधन दरवाढ, परिचालन खर्च आणि मागणीनुसार दर ठरवण्याचे स्वातंत्र्य मिळाले आहे. पश्चिम आशियातील संघर्षामुळे इंधनाच्या किमती वाढल्याने आणि आखाती बाजारपेठ प्रभावित झाल्याने विमान कंपन्यांवर मोठा आर्थिक ताण येत असून, एप्रिल २०२६ पासून तिकीट दरात १० ते २५ टक्क्यांनी वाढ होण्याची शक्यता आहे. याचा सर्वाधिक फटका सण-उत्सव आणि सुट्ट्यांच्या काळात प्रवास करणाऱ्या प्रवाशांना बसणार आहे.- धैर्यशील वंडेकर, हवाई वाहतूक तज्ज्ञ.आखाती देशांतील युद्धामुळे प्रवाशांनी आंतरराष्ट्रीय सहली रद्द केल्या आहेत. देशांतर्गत प्रवासाकडे कल अधिक आहे. यात तिकीट दरावरील मर्यादा काढल्याने साहजिकच देशांतर्गत विमान प्रवास महागणार आहे. याचा थेट परिणाम पुण्याहून उत्तर भारतात व ईशान्य भागात जाणाऱ्या विमानांच्या तिकीट दरावर दिसून येईल.- नीलेश भन्साळी, अध्यक्ष, ट्रॅव्हल्स असोसिएशन ऑफ इंडिया, पुणे.दरवाढीची मुख्य कारणेउन्हाळी सुट्ट्या आणि लग्नसराईमुळे वाढलेली प्रवाशांची संख्या.आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेतील घडामोडींमुळे इंधनावरील अतिरिक्त शुल्क.'लास्ट मिनिट बुकिंग'वर सरकारचे नियंत्रण नसल्याने झालेली वाढ.