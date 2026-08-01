Ajit Doval Gen Z : राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजित डोवालांनी Gen Z वर केले वक्तव्य; पुण्यातील कार्यक्रमात युवकांना उद्देशून भाषण

Ajit Doval Speech Pune : लोकमान्य टिळक राष्ट्रीय पुरस्कार स्वीकारल्यानंतर राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार (NSA) अजित डोवाल यांनी आपल्या भाषणात आजच्या Gen Z पिढीला राष्ट्रनिर्माणासाठी पुढे येण्याचे आवाहन केले. लोकमान्य बाळ गंगाधर टिळक यांच्या पुण्यतिथीचे औचित्य साधत त्यांनी युवकांनी केवळ स्वातंत्र्याचा उपभोग न घेता देशाला विकसित, सक्षम आणि सुरक्षित बनवण्यासाठी योगदान द्यावे, असे स्पष्टपणे सांगितले.."आजचा दिवस माझ्यासाठी अत्यंत विशेष आहे. लोकमान्य टिळकांसारख्या महान राष्ट्रपुरुषाच्या पुण्यतिथीच्या दिवशी हा पुरस्कार स्वीकारण्याचे भाग्य लाभले. मी पुण्यात शिक्षण घेत असताना टिळकांच्या विचारांवर व्याख्यान ऐकले होते. त्यावेळी कधी वाटले नव्हते की अनेक वर्षांनी त्यांच्या नावाचा पुरस्कार मला मिळेल," असे डोवाल म्हणाले..डोवाल यांनी आपल्या भाषणात "आजच्या युवकांनी, विशेषतः Gen Z ने विचार करण्याची गरज आहे की लोकमान्य टिळकांची राष्ट्रनिर्माणाची संकल्पना काय होती आणि ती साकारण्यासाठी त्यांनी किती मोठा त्याग केला," असे ते म्हणाले. त्यांच्या मते, स्वातंत्र्य म्हणजे मनाला वाटेल ते करण्याचे नाव नाही. स्वातंत्र्य म्हणजे राष्ट्रहिताची जबाबदारी स्वीकारणे. देशाच्या हिताला प्राधान्य देणे ही प्रत्येक नागरिकाची जबाबदारी आहे, असे त्यांनी स्पष्ट केले..'आज टिळक असते तर...'लोकमान्य टिळकांच्या विचारांचा संदर्भ देताना डोवाल म्हणाले की, इंग्रजांच्या अत्याचाराच्या काळात जेव्हा अनेक जण आवाज उठवण्यास घाबरत होते, तेव्हा टिळकांनी नेतृत्व स्वीकारले आणि स्वातंत्र्याचा आवाज बुलंद केला. "आज लोकमान्य टिळक असते तर कदाचित ते म्हणाले असते की 'भारताला सशक्त आणि विकसित बनवणे हा माझा जन्मसिद्ध हक्क आहे.' आज आपल्याला राजकीय स्वातंत्र्य मिळाले आहे, मात्र आता राष्ट्राला सर्वार्थाने सक्षम बनवण्याची जबाबदारी आपली आहे," असे ते म्हणाले..Ajit Dowal : "युक्रेनमध्ये शांती गरजेची पण रशिया देखील.." अजित डोवाल यांचा सौदी मधून महत्वाचा संदेश...'देशहिताच्या विरोधात जाणारा मार्ग स्वीकारू नका'देशासमोरील अंतर्गत आणि बाह्य आव्हानांचा उल्लेख करत डोवाल यांनी युवकांना सावध राहण्याचा सल्ला दिला. "रणनीती, विकास आणि राष्ट्रीय सुरक्षा याबाबत विचार करताना एक गोष्ट लक्षात ठेवली पाहिजे. ज्या मार्गामुळे देशाचे नुकसान होईल, तो मार्ग कधीही स्वीकारू नका. राष्ट्रहितात जे नाही, ते अखेरीस आपल्या हिताचेही नसते," असे त्यांनी सांगितले..युवकांना राष्ट्रसेवेचा संकल्प करण्याचे आवाहनलोकमान्य टिळकांच्या पुण्यतिथीनिमित्त प्रत्येक युवकाने देशसेवेचा संकल्प करावा, असे आवाहन करत डोवाल म्हणाले, "आजही देशासमोर अनेक अंतर्गत आणि बाह्य आव्हाने आहेत. अशा वेळी एकजूट ठेवून राष्ट्रासाठी काम करण्याची गरज आहे. भारताला जगातील सर्वात शक्तिशाली राष्ट्र बनवण्याची क्षमता आपल्या युवकांमध्ये आहे.".पंतप्रधान मोदी आणि अमित शाह यांचाही उल्लेख"देशाला पुढे नेण्याची त्यांची तळमळ आणि राष्ट्राप्रती असलेले समर्पण मी जवळून पाहिले आहे. देशहितासाठी घेतलेले निर्णय भारताला अधिक सक्षम बनवतील," असे मत व्यक्त केले. देशभक्ती आणि राष्ट्रसेवेवर आधारित एक कविता सादर करत त्यांनी भाषणाचा समारोप केला आणि Gen Z पिढीने भारताला विकसित, सुरक्षित आणि आत्मनिर्भर राष्ट्र बनवण्यासाठी सक्रिय भूमिका बजावावी, असा संदेश दिला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.