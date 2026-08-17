पुणे

पांचगणी : निधन वार्ता

पांचगणी : निधन वार्ता
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अजित कासुर्डे

पाचगणी : येथील सामाजिक कार्यकर्ते अजित विष्णू कासुर्डे (वय ७२) यांचे निधन झाले. त्यांच्या मागे पत्नी, दोन मुले, मुली, सुना, नातवंडे असा परिवार आहे.
शिवसेनेचे ते तालुका प्रमुख, घाटजाई ट्रस्टचे अध्यक्ष, पाचगणी व्यायाम मंडळाचे संचालक होते. आप्पा नावाने ते परिचित होते. येथील स्मशानभूमीत त्यांच्यावर अंत्यसंस्कार करण्यात आले.

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अजित कासुर्डे

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