Ajit Pawar Plane Crash: अजित पवार विमान अपघात प्रकरण : जय पवार यांनी घेतली सीआयडी अतिरिक्त महासंचालकांची भेट

पुणे: तत्कालीन उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या विमान अपघात प्रकरणाच्या पार्श्वभूमीवर, त्यांचे पूत्र आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते जय पवार यांनी बुधवारी (ता. २८) पुण्यात 'सीआयडी' (राज्य गुन्हे अन्वेषण विभाग) कार्यालयाला भेट देऊन वरिष्ठ अधिकाऱ्यांशी चर्चा केली. दरम्यान, केंद्र सरकारच्या 'एअरक्राफ्ट ॲक्सिडेंट इन्व्हेस्टिगेशन ब्युरो' (एएआयबी) या संस्थेकडून या अपघाताचा प्राथमिक तांत्रिक अहवाल सीआयडीला प्राप्त झाला असून, अंतिम अहवालानंतर पुढील कायदेशीर पावले उचलली जातील, अशी माहिती 'सीआयडी'चे अतिरिक्त पोलिस महासंचालक सुनील रामानंद यांनी 'सकाळ'शी बोलताना दिली..Success Story: पतीचा दुबईत अभियांत्रिकीचा ठसा, पत्नीची परदेशात तंत्रज्ञान क्षेत्रात झेप; कांडगे दाम्पत्याची प्रेरणादायी यशोगाथा.हा विमान अपघात २८ जानेवारी २०२६ रोजी सकाळी बारामती विमानतळाजवळ झाला होता. मुंबईहून बारामतीकडे जाणाऱ्या 'व्हीएसआर व्हेंचर्स प्रायव्हेट लिमिटेड' कंपनीच्या 'लियरजेट ४५' या चार्टर्ड विमानाला उतरताना अपघात झाला होता. या दुर्घटनेत अजित पवार यांच्यासह विमानातील इतर जणांचा दुर्दैवी मृत्यू झाला होता. या संवेदनशील प्रकरणाचा तपास राज्य सरकारने सीआयडीकडे सोपवला आहे..सत्य समोर येईपर्यंत पाठपुरावा करणार - जय पवारजय पवार यांनी सीआयडी मुख्यालयात जाऊन तपासाबाबत माहिती घेतली. "अजितदादांच्या विमान अपघातामागील सत्य समोर येणे हा केवळ आमच्या कुटुंबाचा प्रश्न नसून, दादांवर प्रेम करणाऱ्या लाखो नागरिकांच्या विश्वासाचा विषय आहे. तपासात कोणतीही दिरंगाई न होता सर्व बाबींची गांभीर्याने चौकशी होऊन सत्य समोर यावे," अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली..Karmala Leopard: करमाळ्यात ऊसाच्या फडात बिबट्याची तीन पिल्ले आढळली; एक वन विभागाच्या ताब्यात, दोन पळाली. 'सीआयडी'चे अतिरिक्त पोलिस महासंचालक सुनील रामानंद यांनी स्पष्ट केले की, 'एएआयबी' या संस्थेकडून मिळालेल्या प्राथमिक अहवालातील तांत्रिक बाबींचे विश्लेषण सुरू आहे. अंतिम अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर पुढील आवश्यक ती कायदेशीर कारवाई केली जाईल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.