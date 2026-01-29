पुणे

अजितदादांनी ऐकलं नाही! रात्रीच कारने बारामतीला जाऊया म्हणालो होतो; चालक श्यामराव मनवेंना अश्रू अनावर

Ajit Pawar Plane Crash : उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे चालक श्यामराव मनवे यांना मंगळवारी रात्री अजित पवार यांच्याशी बारामतीला जाण्याबाबत झालेलं बोलणं सांगताना अश्रू अनावर झाले. कारने जायला त्यांनी नकार दिला होता.
Driver Shyamrao Manve Emotional After Ajit Pawar plane crash

Esakal

सूरज यादव
Updated on

उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे बुधवारी सकाळी बारामतीत विमान अपघतात निधन झालं. वयाच्या ६६ व्या वर्षी अजित पवार यांच्या अकाली मृत्यूने महाराष्ट्रावर शोककळा पसरलीय. विमान अपघातात अजित पवार यांच्यासह त्यांचे सुरक्षारक्षक विदीप जाधव, पायलट कॅप्टन सुमीत कपूर, कॅप्टन शांभवी पाठक, फ्लाइट अटेंडंट पिंकी माळी यांचाही मृत्यू झाला. बारामतीला सभेसाठी ते जाणार होते. मात्र विमान लँडिंगवेळी दुर्घटनेतच त्यांचा मृत्यू झाला.

