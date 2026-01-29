अजितदादांनी ऐकलं नाही! रात्रीच कारने बारामतीला जाऊया म्हणालो होतो; चालक श्यामराव मनवेंना अश्रू अनावर

उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे बुधवारी सकाळी बारामतीत विमान अपघतात निधन झालं. वयाच्या ६६ व्या वर्षी अजित पवार यांच्या अकाली मृत्यूने महाराष्ट्रावर शोककळा पसरलीय. विमान अपघातात अजित पवार यांच्यासह त्यांचे सुरक्षारक्षक विदीप जाधव, पायलट कॅप्टन सुमीत कपूर, कॅप्टन शांभवी पाठक, फ्लाइट अटेंडंट पिंकी माळी यांचाही मृत्यू झाला. बारामतीला सभेसाठी ते जाणार होते. मात्र विमान लँडिंगवेळी दुर्घटनेतच त्यांचा मृत्यू झाला. .अजित पवार यांचे चालक श्यामराव माने यांनी अजित पवार यांच्या निधनानंतर आदल्या दिवशी त्यांच्यासोबत काय बोलणं झालं होतं ते सांगितलं. मंगळवारी रात्री अजित पवार यांच्या बैठका लवकर संपल्या होत्या. त्या आवरून रात्रीच कारने बारामतीला जाऊ असं म्हणालो पण दादांनी ऐकलं नाही असं म्हणत चालक श्यामराव मनवे यांना अश्रू अनावर झाले..Ajit Pawar Plane Crash : विमान उतरताना वेग ताशी २६० किमी, इंधन १.१२ टन; अखेरच्या १५ मिनिटात काय घडलं?.रात्रीच कारने बारामतीला जाऊया असं म्हणताच अजितदादांनी नकार देत चालक श्यामराव मनवे यांना पुण्याला येण्यास सांगितलं आणि मी सभा आटोपून बारामतीहून पुण्यात येतो असं म्हटलं. दादांच्या शब्दाच्या पुढे कोण जाणार? दादांच्या निधनामुळे माझ्या आयुष्यातलं सर्वस्व गमावल्याची भावना चालक श्यामराव मनवे यांनी व्यक्त केली..मुंबईहून बारामतीला येण्यासाठी अजित पवार सकाळी साडे सात वाजण्याच्या सुमारास मुंबईला निघाले होते. तिथून ८ वाजून १० मिनिटांनी अजित पवारांच्या विमानाने मुंबईहून बारामतीच्या दिशेनं उड्डाण केलं. विमान ८ वाजून ४५ मिनिटांनी उतरणं अपेक्षित होतं. पण विमान लँडिंगवेळी दृश्यमानता कमी असल्यानं काही मिनिटं हवेत घिरट्या मारत होतं. दुसऱ्यांदा लँडिंगचा प्रयत्नही अयशस्वी झाला आणि विमान दुर्घटनाग्रस्त झालं..अजित पवार यांच्या विमान अपघातात मृत्यू झाल्याच्या घटनेनं संपूर्ण महाराष्ट्राला धक्का बसला आहे. बारामतीत अजित पवार यांच्या अंत्यदर्शनासाठी जनसागर लोटला आहे. काटेवाडीत त्यांच्या पार्थिवावर अंत्यसंस्कार होणार आहेत. त्यांच्या अंत्यविधीला केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा बारामतीत येणार आहेत. सोबत भाजपचे अध्यक्ष नवीन नितीन आणि केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल हेसुद्धा असणार आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.