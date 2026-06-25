पुणे

आळंदीत अल्पवयीन मुलाद्वारे बेकायदा देशी दारूची विक्री

आळंदीत अल्पवयीन मुलाद्वारे बेकायदा देशी दारूची विक्री
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आळंदी, ता. २५ : इंद्रायणीनगर येथील चैतन्य आश्रमाच्या कोपऱ्यावर बेकायदा, विनापरवाना देशी दारू विकणाऱ्या एका १५ वर्षीय मुलाला दिघी पोलिसांनी मंगळवारी (ता. २३) ताब्यात घेतले. या प्रकरणी मुख्य आरोपी विक्रम सोळंकी (रा. देहू फाटा) याच्यावरही गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. दिघी पोलिसांचे पथक इंद्रायणीनगर भागात गस्तीवर असताना एका मुलामार्फत छुप्या पद्धतीने दारू विक्री होत असल्याची माहिती मिळाली. पोलिसांनी छापा टाकला असता, आरोपी विक्रम सोळंकी याच्या सांगण्यावरून हा अल्पवयीन मुलगा ही विक्री करताना आढळला. त्याच्याकडून १६८० रुपये किमतीच्या ४२ दारूच्या बाटल्या जप्त केल्या गेल्या. पोलिस शिपाई नितीन लवटे यांनी या प्रकरणी फिर्याद दिली. पोलिस उपनिरीक्षक निशिगंधा भोईर पुढील तपास करत आहेत.

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