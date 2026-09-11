Rabid Dog Attack: पिसाळलेल्या कुत्र्याने आळे गावात उडवली खळबळ; नऊ जणांना चावा, अनेकांना रुग्णालयात हलविले

-राजेश कणसे आळेफाटा: आळे या ठिकाणी पिसाळलेल्या कुत्र्याचा धुमाकूळ नऊ जणांना चावा घेऊन गंभीर जखमी केल्याची घटना गुरुवारी सायंकाळी चार ते सहा या वेळेत घडली. याबाबत मिळालेल्या माहितीनुसार आळे (ता. जुन्नर) गावात गुरुवार दि.१० रोजी सायंकाळी चार ते सहा वेळात एका पिसाळलेल्या कुत्र्याने धुमाकूळ घालत तब्बल ९ जणांना चावा घेतल्याची घटना घडली. .Kolhapur Politics: रविकिरण इंगवलेंनी आमदार क्षीरसागर यांच्यासह परिवाराची मागितली माफी, व्हिडीओ केला शेअर.या घटनेमुळे गावात भीतीचे वातावरण निर्माण झाले असून १)हौसाबाई ममताजी वाघमारे (वय७६) ,२)शालीनी बबन डोंगरे (वय९०),३)मंगल विजय सूर्यवंशी( वय४५),४)मंहमंद दाजी ( वय६०),५)जया राजेंद्र साबळे( वय ३५),६)प्रणिता सुनील अभंग (वय३६), ७)हेमंत पिंजारी (वय ४५),८) मनिषा अनिल वाघचौरे (वय ४०),९ )धोंडीभाऊ हरिभाऊ घातापुणे (वय६५) या ९ जणांना पिसाळलेल्या कुत्र्याने चावा घेतला असून जखमी नागरिकांवर प्राथमिक आरोग्य केंद्रात उपचार करण्यात आले त्यानंतर यापैकी हौसाबाई ममताजी वाघमारे यांना पुढील उपचारासाठी पुणे या ठिकाणी दिलेले असून चार जणांना मंचर या ठिकाणी एकाला नारायणगाव या ठिकाणी उपचारासाठी दाखल करण्यात आले आहे..पिसाळलेल्या कुत्र्याने गावातील विविध भागांत नागरिकांचा पाठलाग करून त्यांना चावा घेतल्याने काही काळ गावात घबराट निर्माण झाली होती. घटनेची माहिती मिळताच जखमींना तातडीने प्राथमिक आरोग्य केंद्र, आळे येथे आणण्यात आले. वैद्यकीय कर्मचाऱ्यांनी त्यांच्यावर प्राथमिक उपचार करून पुढील उपचारासाठी आवश्यकतेनुसार रुग्णालयात हलविले..याबाबत प्राथमिक आरोग्य केंद्राचे वैद्यकीय अधिकारी डॉ. अमोल बांगर यांनी सांगितले की, आळे गावातील बारा जणांना कुत्र्याने चावा घेतला आहे. सर्वांवर प्राथमिक उपचार करण्यात आले असून, त्यापैकी एकाला पुणे येथील वायसीएम रुग्णालयात पाठवले असून चार जणांना मंचर येथील उपजिल्हा रुग्णालयात हलविण्यात आले आहे..Teacher Success Story: घर सांभाळत क्लासेस, अन् त्यातून अभ्यासाची तयारी; रजिया मुलाणींची शिक्षकपदी प्रेरणादायी भरारी, जिद्द, मेहनत अन् कुटुंबाची साथ... दरम्यान नागरिकांनी घाबरून न जाता सतर्कता बाळगावी, असे आवाहन करण्यात आले आहे. विशेषतः लहान मुलांना घराबाहेर एकटे सोडू नये. परिसरात भटक्या कुत्र्यांचा वावर आढळल्यास नागरिकांनी सावध राहावे. गावातील भटक्या कुत्र्यांचा तातडीने बंदोबस्त करण्यासाठी संबंधित प्रशासनाने उपाययोजना कराव्यात, अशी नागरीकांनी केली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.