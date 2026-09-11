पुणे

Rabid Dog Attack: पिसाळलेल्या कुत्र्याने आळे गावात उडवली खळबळ; नऊ जणांना चावा, अनेकांना रुग्णालयात हलविले

Rabid Dog Attacks Nine People In Ale Village Of Junnar: पिसाळलेल्या कुत्र्याच्या हल्ल्याने आळे गाव दहशतीत; नऊ जण जखमी, वृद्धांसह अनेकांना तातडीने विविध रुग्णालयांत हलविण्याची धावपळ
Junnar Ale Village Dog Attack Rabid Dog Bites Nine People Several Shifted To Pune Manchar Hospitals For Treatment

Junnar Ale Village Dog Attack Rabid Dog Bites Nine People Several Shifted To Pune Manchar Hospitals For Treatment

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सकाळ वृत्तसेवा
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-राजेश कणसे

आळेफाटा: आळे या ठिकाणी पिसाळलेल्या कुत्र्याचा धुमाकूळ नऊ जणांना चावा घेऊन गंभीर जखमी केल्याची घटना गुरुवारी सायंकाळी चार ते सहा या वेळेत घडली. याबाबत मिळालेल्या माहितीनुसार आळे (ता. जुन्नर) गावात गुरुवार दि.१० रोजी सायंकाळी चार ते सहा वेळात एका पिसाळलेल्या कुत्र्याने धुमाकूळ घालत तब्बल ९ जणांना चावा घेतल्याची घटना घडली.

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