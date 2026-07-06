Junnar Alitalia Crash : जुन्नरच्या दौंड्या डोंगरावरील अलिटालिया विमान दुर्घटनेला ६४ वर्षे; ९४ जणांचा बळी घेतलेल्या भीषण अपघाताच्या जखमा अजूनही ताज्या

जुन्नर : जुन्नर तालुक्याच्या पश्चिम आदिवासी भागातील निमगिरी तळमाची परिसरातील दौंड्या (दावंड्याची) डोंगरावर विमान कोसळल्याच्या घटनेला मंगळवार ता. 7 जुलै रोजी 64 वर्षे पूर्ण होत आहेत. तत्कालीन काळामध्ये ही घटना विमानाचा सर्वात भीषण अपघात म्हणून ओळखली जात आहे. या अपघातात विमानातील 94 प्रवासी आणि कर्मचारी मृत्युमुखी पडले होते. मध्यरात्रीच्या सुमारास घडलेल्या या विमान दुर्घटनेच्या आठवणी आजही स्थानिकांच्या स्मरणात जिवंत आहेत. .याबाबत 85 वर्षीय स्थानिक नागरिक वामन सोमा साबळे यांनी सांगितले की, 7 जुलै 1962 रोजी इटलीची राष्ट्रीय विमान कंपनी Alitalia चे फ्लाइट AZ771 हे आधुनिक Douglas DC-8-43 प्रवासी विमान मुंबई येथे उतरण्यासाठी येत होते. हे विमान सिडनी–डार्विन–सिंगापूर–बँकॉक–मुंबई–कराची –तेहरान–रोम या आंतरराष्ट्रीय मार्गावर धावत होते. मुंबई विमानतळावर उतरण्यापूर्वी विमानाने उंची कमी करण्यास सुरुवात केली. मात्र त्याच वेळी मार्गदर्शनातील चूक, रात्रीचा अंधार, मुसळधार पाऊस आणि कमी दृश्यमानता यामुळे विमान नियोजित मार्गापासून भरकटले. त्यावेळी बाहेर मुसळधार पाऊस पडत होता. रात्रीच्या वेळी डोंगरावर मोठा आवाज झाला. त्या आवाजातही डोंगरावर काहीतरी स्फोट झाल्यासारखा आवाज आला. काही वेळाने आगीचे लोट दिसू लागले..रात्री सुमारे सव्वा बारा वाजता विमानाने सुरक्षित किमान उंचीच्या खाली येत जुन्नरच्या पश्चिम आदिवासी भागातील निमगिरी तळमाची परिसरातील दौंड्या डोंगराच्या उतारावर जोरदार धडक दिली. धडकेचा आवाज अनेक किलोमीटरपर्यंत ऐकू गेला. धडकेनंतर विमानाचे तुकडे झाले आणि लगेच भीषण आग लागली. अपघात इतका भीषण होता की विमानातील 85 प्रवासी आणि 9 कर्मचारी अशा सर्व 94 जणांचा जागीच मृत्यू झाला..साबळे यांनी सांगितलेल्या आठवणीनुसार, मुसळधार पावसामुळे त्या रात्री घटनास्थळी जाणे शक्य नव्हते. पहाटे उजेडाचा आधार घेत गावातील नागरिक डोंगराच्या दिशेने गेले. तेव्हा विमानाचा अपघात झाल्याचे दिसून आले. विमानाचे अनेक भाग इकडे-तिकडे पडलेले होते. प्रत्येक भाग पेटलेला होता. प्रवाशांचे मृतदेह जळून खाक झाले होते. एकही प्रवासी जिवंत दिसला नाही..त्या काळी या दुर्गम आदिवासी भागात रस्ते, दळणवळण आणि आधुनिक बचाव यंत्रणा उपलब्ध नव्हती. मुसळधार पाऊस, सोसाट्याचा वारा आणि दाट जंगल यामुळे अपघातस्थळी पोहोचणे अत्यंत कठीण झाले. विमान दुर्घटनेची बातमी वाऱ्यासारखी पसरल्याने तळमाची, निमगिरी, देवळे, तळेरान या परिसरातील ग्रामस्थ मदतकार्यासाठी घटनास्थळी धावले. पोलिसांचीही अनेक पथके मदतकार्यासाठी आली होती. मात्र सततचा पाऊस आणि वाऱ्यामुळे बचावकार्याला मोठ्या अडचणी निर्माण होत होत्या. अनेक ग्रामस्थांनी पोलिस पथकाला सहकार्य करून मदतकार्य पुढे नेले. स्थानिकांच्या मते, त्या रात्री आणि दुसऱ्या दिवशी दिसलेले दृश्य अत्यंत हृदयद्रावक होते..अपघाताच्या चौकशीत असे स्पष्ट झाले की, वैमानिकाने विमान मुंबईजवळ पोहोचल्याचा चुकीचा अंदाज घेतला आणि नियोजित सुरक्षित उंचीच्या आधीच विमान खाली आणले. त्यातच उपलब्ध नेव्हिगेशन साधनांचा पुरेसा वापर झाला नाही आणि त्या मार्गावरील डोंगराळ भूप्रदेशाची अपुरी माहितीही कारणीभूत ठरली. परिणामी विमान थेट डोंगरावर आदळले. चौकशी अहवालानुसार हा अपघात मुख्यतः नेव्हिगेशनमधील चूक (Navigation Error) आणि सुरक्षित उंचीचे उल्लंघन यामुळे झाला..ही दुर्घटना त्या काळात भारतातील सर्वात मोठ्या नागरी विमान दुर्घटनांपैकी एक होती. या घटनेनंतर विमानांच्या नेव्हिगेशन प्रणाली, सुरक्षित उंचीचे नियम, वैमानिकांचे प्रशिक्षण आणि हवाई वाहतूक नियंत्रण प्रक्रियेत अनेक सुधारणा करण्यात आल्या..दौंड्या डोंगर परिसरात आजही या दुर्घटनेच्या आठवणी स्थानिक ग्रामस्थ जपून आहेत. ज्येष्ठ नागरिकांच्या कथांमधून त्या रात्रीचा भीषण आवाज, डोंगरावरील आग आणि दुसऱ्या दिवशी दिसलेले विमानाचे अवशेष यांचे वर्णन आजही ऐकायला मिळते. विमानाचे काही तुटलेले भाग आणि पत्रे आजही आठवणीत जिवंत आहेत. साबळे यांच्या घरात विमानाचा एक तुटलेला, फेकून दिलेला पत्रा आजही त्या दुर्घटनेची आठवण करून देतो..तर विमानाचे काही सिलेंडर आजही काही शाळांमध्ये घंटा म्हणून वापरले जातात. त्यामुळे ही दुर्घटना केवळ इतिहासातच नाही, तर गावकऱ्यांच्या दैनंदिन स्मृतींमध्येही जिवंत असल्याचे स्थानिक नागरिक व जिल्हा परिषद शिक्षक नंदकुमार साबळे यांनी सांगितले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.