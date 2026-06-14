Pune: केंद्रीय मंत्री मोहोळ यांच्या हस्तक्षेपामुळे ७५ अमरनाथ यात्रेकरूंचा मार्ग मोकळा; विमान रद्द झाल्यानंतर तातडीने उपलब्ध करून दिली पर्यायी व्यवस्था

डी. के. वळसे पाटीलमंचर: इंडिगोच्या पुणे-अहमदाबाद-श्रीनगर या विमानसेवेतील उड्डाणे रद्द झाल्याने अडचणीत सापडलेल्या ७५ अमरनाथ यात्रेकरूंसाठी केंद्रीय नागरी विमान वाहतूक राज्यमंत्री मुरलीधर मोहोळ यांनी तातडीने हस्तक्षेप करून पर्यायी विमान व्यवस्था उपलब्ध करून दिल्याने यात्रेकरूंचा अमरनाथ दर्शनाचा मार्ग मोकळा झाला आहे..बाबा अमरनाथ सेवा समिती, मंचरच्या माध्यमातून दरवर्षीप्रमाणे यंदाही ७५ भाविकांचा गट ६ जुलै २०२६ रोजी पुणे ते श्रीनगर या प्रवासासाठी इंडिगोच्या 6E819 (पुणे-अहमदाबाद) व 6E6164 (अहमदाबाद-श्रीनगर) या जोड उड्डाणांसाठी आरक्षित होता. मात्र, ही विमानसेवा रद्द झाल्याने हॉटेल आरक्षण, स्थानिक वाहतूक व इतर नियोजनावर परिणाम होऊन यात्रेकरूंसमोर मोठी अडचण निर्माण झाली होती..खान सर प्रकरणातील आरोपीचा नेपाळमध्ये संशयास्पद मृत्यू, अटकेच्या भीतीनं गेलेला पळून.या पार्श्वभूमीवर भारतीय जनता पक्षाचे पुणे जिल्हा (उत्तर) अध्यक्षअरविंद वळसे पाटील आणि सुरेश घुले यांनी पुणे येथे केंद्रीय मंत्री मुरलीधर मोहोळ यांची भेट घेऊन निवेदन सादर केले होते. या निवेदनाची मोहोळ यांनी तातडीने दखल घेत संबंधित अधिकाऱ्यांना आवश्यक सूचना दिल्या. त्यानंतर यात्रेकरूंसाठी पर्यायी विमान व्यवस्था उपलब्ध करण्यात आली..यामुळे अमरनाथ यात्रेचा मार्ग सुकर झाला असून यात्रेकरूंकडून केंद्रीय मंत्री मुरलीधर मोहोळ यांचे विशेष आभार मानण्यात आले आहेत, अशी माहिती बाबा अमरनाथ सेवा समिती, मंचरचे अध्यक्ष सुरेश घुले यांनी दिली..Raigad News: चार मुलांना विष पाजून महिलेने जीवन संपवलं; दोन मुलींचाही मृत्यू, दोघांची प्रकृती गंभीर, रायगडमध्ये घटनेने खळबळ.दृष्टीक्षेप- इंडिगोची ६ जुलैची पुणे-श्रीनगर जोड विमानसेवा रद्द- ७५ अमरनाथ यात्रेकरूंची झाली होती गैरसोय- अरविंद वळसे पाटील व सुरेश घुले यांनी मोहोळ यांची घेतली भेट- केंद्रीय मंत्री मुरलीधर मोहोळ यांनी तातडीने घेतली दखल- संबंधित अधिकाऱ्यांना दिले आवश्यक निर्देश- यात्रेकरूंना पर्यायी विमान व्यवस्था उपलब्ध- अमरनाथ दर्शनाचा मार्ग झाला मोकळाफोटो ओळ : अमरनाथ यात्रेकरूंच्या विमान व्यवस्थेबाबत केंद्रीय मंत्री मुरलीधर मोहोळ यांना निवेदन अरविंद वळसे पाटील व सुरेश घुले यांनी दिले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.