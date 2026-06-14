पुणे

Pune: केंद्रीय मंत्री मोहोळ यांच्या हस्तक्षेपामुळे ७५ अमरनाथ यात्रेकरूंचा मार्ग मोकळा; विमान रद्द झाल्यानंतर तातडीने उपलब्ध करून दिली पर्यायी व्यवस्था

Flight Cancellation Creates Trouble for Pilgrims: इंडिगोचे उड्डाण रद्द झाल्यानंतर ७५ अमरनाथ यात्रेकरूंना दिलासा. केंद्रीय मंत्री मुरलीधर मोहोळ यांच्या हस्तक्षेपामुळे पर्यायी विमान व्यवस्था उपलब्ध झाली.
Pune

Pune

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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डी. के. वळसे पाटील

मंचर: इंडिगोच्या पुणे-अहमदाबाद-श्रीनगर या विमानसेवेतील उड्डाणे रद्द झाल्याने अडचणीत सापडलेल्या ७५ अमरनाथ यात्रेकरूंसाठी केंद्रीय नागरी विमान वाहतूक राज्यमंत्री मुरलीधर मोहोळ यांनी तातडीने हस्तक्षेप करून पर्यायी विमान व्यवस्था उपलब्ध करून दिल्याने यात्रेकरूंचा अमरनाथ दर्शनाचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

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