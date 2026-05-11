देशभरात २५०आश्रय केंद्रे उभारण्याची योजना
ॲमेझॉन इंडियाची वाहनचालकांसाठी विशेष सुविधा
मुंबई,ता. ११ ः ॲमेझॉनसाठी काम करणाऱ्या वाहनचालकांच्या विश्रांतीसाठी उभारण्यात आलेल्या आश्रय केंद्रांचे जाळे आणखी विस्तारण्याचा निर्णय ॲमेझॉन इंडियाने घेतला असून, या वर्षाखेर २५० नवी आश्रय केंद्रे सुरू करण्याची घोषणा केली आहे. सध्या दिल्ली एनसीआर, मुंबई, बंगळूरू, चेन्नई आदी १६ शहरांमध्ये १०० आश्रय केंद्रे सुरू असून, या विस्ताराचा भाग म्हणून, मे अखेरपर्यंत ५० नवी केंद्रे सुरू करण्यात येणार आहेत. यासाठी कंपनी हिंदुस्तान पेट्रोलियम, उद्यासा फाउंडेशन आणि ग्रामीण शिक्षण व विकास इंडिया यांसारख्या संस्थांसोबत काम करत आहे,
आश्रय केंद्राचा लाभ तर इतर कंपन्यांचे चालकही घेऊ शकतात. या केंद्रांमध्ये वातानूकूलन यंत्रणा, पिण्याचे स्वच्छ पाणी, इलेक्ट्रोलाइट्स, मोबाईल चार्जिंग पॉइंट, स्वच्छ शौचालये, प्रथमोपचार सुविधा आणि आरामदायी जागा उपलब्ध आहेत. कंपनीने या एसी व्हॅन्सच्या माध्यमातून जास्त वाहतूक असलेल्या मार्गांवर मोबाइल ‘आश्रय’ केंद्रेदेखील सुरू केली आहेत. त्यामुळे वाहनचालकांना स्थिर केंद्रावर जाण्याची गरज न पडता येथे विश्रांती घेता येते. ‘‘आमच्या सहकाऱ्यांचे आरोग्य, सुरक्षा आणि कल्याण हे आमच्यासाठी सर्वांत महत्त्वाचे आहे. आमच्या २८०० कोटी रुपयांच्या गुंतवणुकीतून यासाठी खर्च केला जात आहे.’’ असे ‘ॲमेझॉन इंडिया’चे डायरेक्टर ऑपरेशन्स, सलीम मेमन म्हणाले.
