Amol Mitkari Reaction : जयंत पाटील-प्रफुल्ल पटेल-तटकरे, मुख्यमंत्री फडणवीसांना एकत्र भेटले? अमोल मिटकरींची पहिली प्रतिक्रिया, 'राजकारणात नवा ट्वीस्ट'

Political Twist Maharashtra : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या भेटीला राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरदचंद्र पवार)चे प्रदेशाध्यक्ष जयंत पाटील, राष्ट्रवादी काँग्रेस (अजित पवार)चे नेते प्रफुल्ल पटेल आणि प्रदेशाध्यक्ष सुनील तटकरे गेल्याच्या चर्चेमुळे राजकीय वर्तुळात तर्क-वितर्कांना उधाण आले आहे. या पार्श्वभूमीवर राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आमदार अमोल मिटकरी यांनी या घडामोडींवर प्रतिक्रिया देताना, "हा राजकारणातील नवा ट्विस्ट असून सध्या ही झोप उडवणारी बातमी आहे," असे म्हटले..साम टीव्हीशी बोलताना मिटकरी म्हणाले, "नेमकं कोण मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासोबत बैठकीत आहे आणि कोण वेटिंगमध्ये आहे, हेच समजत नाही. महायुतीमध्ये नवीन घडामोड आहे की अर्थखात्यावर चर्चा सुरू आहे, की आणखी काही वेगळं राजकारण शिजत आहे, याबाबत कोणतीही स्पष्ट माहिती नाही. इतक्या उशिरा रात्री अशा प्रकारच्या घडामोडी होणं हे आश्चर्यकारक आहे."."आमच्या पक्षाचे वरिष्ठ नेते तिथे गेले असतील तर अर्थखात्याच्या मागणीसाठी गेले असतील, असे आम्ही समजू शकतो. मात्र त्याच बैठकीत जयंत पाटील असल्याची चर्चा असल्याने हा राजकारणातील आणखी एक नवा ट्विस्ट आहे. त्यामुळे याबाबत मी अधिक काही बोलू शकत नाही. आम्ही सर्वसामान्य कार्यकर्ते आहोत. वरिष्ठ नेत्यांमध्ये नेमकी काय चर्चा होते, याचा थांगपत्ता आम्हाला नसतो.".Jayant Patil Fadnavis meeting : जयंत पाटील मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांना का भेटले? प्रफुल्ल पटेल-तटकरेंसोबत होते का? जयंत पाटलांनी सविस्तर सांगितलं."जयंत पाटील यांनी आमदार आणि खासदारांची बैठक घेऊन मत जाणून घेतल्याचं समजतं. त्यामुळे ते बैठकीला गेले असतील. पण आमच्या पक्षाचेही नेते तिथे असतील तर मुख्यमंत्री फडणवीसांसोबत नेमकं कोण बसलं आहे आणि कोण प्रतीक्षेत आहे, हा प्रश्न निर्माण होतो. जर तिघेही एकत्र असतील तर उद्या सकाळपर्यंत चित्र स्पष्ट होईल. मात्र सध्या तरी ही झोप उडवणारी बातमी आहे.".सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.