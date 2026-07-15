पुणे

Amol Mitkari Reaction : जयंत पाटील-प्रफुल्ल पटेल-तटकरे, मुख्यमंत्री फडणवीसांना एकत्र भेटले? अमोल मिटकरींची पहिली प्रतिक्रिया, 'राजकारणात नवा ट्वीस्ट'

Jayant Patil Fadnavis Meeting : जयंत पाटील, प्रफुल्ल पटेल आणि सुनील तटकरे यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेतल्याच्या चर्चांवर अमोल मिटकरी यांनी पहिली प्रतिक्रिया दिली.
Amol Mitkari Reaction Jayant Patil Fadnavis Meeting

Amol Mitkari Reaction Jayant Patil Fadnavis Meeting

esakal

Sandeep Shirguppe
Updated on

Political Twist Maharashtra : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या भेटीला राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरदचंद्र पवार)चे प्रदेशाध्यक्ष जयंत पाटील, राष्ट्रवादी काँग्रेस (अजित पवार)चे नेते प्रफुल्ल पटेल आणि प्रदेशाध्यक्ष सुनील तटकरे गेल्याच्या चर्चेमुळे राजकीय वर्तुळात तर्क-वितर्कांना उधाण आले आहे. या पार्श्वभूमीवर राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आमदार अमोल मिटकरी यांनी या घडामोडींवर प्रतिक्रिया देताना, "हा राजकारणातील नवा ट्विस्ट असून सध्या ही झोप उडवणारी बातमी आहे," असे म्हटले.

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