Amul Milk Plastic Smell : तुकाराम मुढें साहेब अमूलचे पिशवीतील दूध खराब?, महिलेचा धक्कादायक दावा; गरम केल्यानंतर ‘प्लास्टिकसारखा वास’ व्हिडिओ व्हायरल

Amul milk quality : अन्न प्रशासन विभागाकडून दुधातील भेसळीविरोधात कारवाई सुरू असताना नागरिकांमध्येही याबाबत जनजागृती होताना दिसत आहे. अशातच अमूलच्या दुधाच्या पिशवीबाबत एका महिलेने केलेला दावा सोशल मीडियावर चर्चेचा विषय ठरला आहे. दुधाचे पाकीटातील दूध गरम केल्यानंतर त्यातून प्लास्टिकसारखा वास येत असल्याचा दावा महिलेने व्हिडिओमध्ये केला आहे..व्हायरल होत असलेल्या व्हिडिओमध्ये संबंधित महिला अमूलचे दूध घरी आणल्यानंतर ते गरम करताना दिसत आहे. दूध गरम केल्यानंतर त्यातून वेगळ्या प्रकारचा, प्लास्टिकसारखा वास येत असल्याचे ती सांगताना दिसते. त्यानंतर महिलेने दुधावर तयार झालेली साय पेटत्या गॅसजवळ धरली. यावेळी साय जळताना प्लास्टिक जळत असल्यासारखे दिसत असल्याचा दावा तिने केला आहे. या प्रकारामुळे संबंधित महिलेने थेट अधिकारी तुकाराम मुंढे यांना या प्रकरणाची चौकशी करण्याचे आवाहन केले आहे..‘दुधामध्ये प्लास्टिक किंवा अन्य घातक पदार्थ असण्याची शक्यता आहे का?’व्हिडिओसोबत महिलेने तुकाराम मुंढे यांना उद्देशून संदेशही शेअर केला आहे. ‘आज मागवलेले दूध गरम करताना दूध किंवा पॅकेजिंगमधून प्लास्टिकसारखा तीव्र वास आला. संपूर्ण प्रकार मी व्हिडिओमध्ये रेकॉर्ड केला आहे. याप्रकरणी लक्ष घालून नेमके काय घडले आहे, हे स्पष्ट करावे. दुधामध्ये प्लास्टिक किंवा अन्य कोणतेही हानिकारक पदार्थ असण्याची शक्यता आहे का, याची तपासणी करावी,’ अशी मागणी महिलेने केली आहे..Amul Raises Milk Prices: महागाईचा आणखी एक फटका! अमूलने वाढवले दुधाचे दर, जाणून घ्या नवीन दर कधीपासून लागू होतील?.दरम्यान, या व्हिडिओतील दावे अद्याप अधिकृत तपासणीतून सिद्ध झालेले नाहीत. दूध किंवा साय जळताना प्लास्टिकसारखा वास येणे अथवा ज्वलन होणे यावरूनच दुधात प्लास्टिकची भेसळ असल्याचे निश्चितपणे म्हणता येत नाही. यासाठी संबंधित दुधाचे नमुने प्रयोगशाळेत तपासणे आवश्यक आहे. अन्न प्रशासन विभागाकडून या प्रकरणाची अधिकृत दखल घेतली जाते का आणि संबंधित दुधाच्या नमुन्यांची तपासणी होते का, याकडे आता नागरिकांचे लक्ष लागले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.