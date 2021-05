2 हजार वर्षांपूर्वीचा महाराष्ट्र; नाणेघाटातील शिलालेखात 'महारठी' उल्लेख

पुणे : महाराष्ट्राचा पहिला ज्ञात राजवंश हा सातवाहन असून त्यांनी महाराष्ट्रावर सुमारे साडेचारशे वर्षे राज्य केले होते. गौतमीपुत्र सातकर्णी हा सातवाहन राजांमधील सर्वात पराक्रमी राजा असुन त्याने क्षहरात राजा नहपानाचा पराभव केला होता. सातकर्णीचा विवाह हा नागणिकेसोबत झाला. जुन्नर सातवाहनांची आर्थिक राजधानी होती.

सातवाहन सम्राज्ञी असलेल्या राणी नागणिकेने जुन्नरच्या नाणेघाटातील लेणीत बाविशे वर्षांपुर्वी एक भव्य शिलालेख कोरलेला आहे.हि लेणी त्यावेळेच्या कल्याण ते पैठण या व्यापारिमार्गावर कोरलेली आहे.या लेणीत सातवाहन कुलातील राजा,राणी तसेच राजकुमार यांचे पुतळेही तिने कोरवुन घेतले होते आज त्या पुतळ्यांचे फक्त पायांचे अवशेष शिल्लक आहेत तसेच त्यांच्या वर नावे सुद्धा कोरलेली आहेत. त्यातुन ते पुतळे कोणाचे होते हे आपल्याला समजते. त्यात पहिला पुतळा हा सातवाहनांचा मुळ पुरुष राजा सीमुक सातवाहनांचा असुन त्यानंतर राजा सातकर्णी,राणी नागणिका तसेच तिचे वडील महारठी त्रयनकोर, हकुसिरी, भायल व सातवाहन यांचे आहेत.

An inscription found at Junnar Naneghat referring to Maharashtra as two thousand years old