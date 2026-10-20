Pune News: ‘सकाळ’च्या जनसंपादकपदी अंकित काणे यांची नियुक्ती

‘पुणे: ‘सकाळ माध्यम समूहा’च्या ‘जनसंपादक’पदी अंकित काणे यांची आज नियुक्ती करण्यात आली. वाचक, समाज आणि संपादकीय विभाग यांच्यातील प्रभावी दुवा म्हणून कार्य करणे, वाचकांच्या तक्रारी, सूचना व अपेक्षांची दखल घेणे आणि पत्रकारितेची विश्वासार्हता, पारदर्शकता व उत्तरदायित्व जपणे, असे काणे यांच्या कामाचे स्वरूप असेल. .जीवनाच्या सर्व अंगांकडे समतोल, विवेकी आणि सकारात्मक दृष्टिकोनातून पाहण्याची जाणीव समाजात निर्माण करणे, लोकांमध्ये शांतता, समृद्धी, सौहार्द आणि मैत्रीची भावना वृद्धिंगत करणे आणि ‘वसुधैव कुटुम्बकम्’ - अवघे विश्व एक कुटुंब आहे या उदात्त भारतीय विचाराचा प्रसार करून समाजात एकात्मता, परस्पर आदर आणि विश्वबंधुत्वाची भावना रुजवणे, या गोष्टीही त्यांच्या कामाचा भाग असतील. कला आणि मनोरंजन क्षेत्राशी समन्वय साधण्याची जबाबदारीही त्यांच्याकडे असेल. अंकित काणे यांच्याकडे सध्या संपादक (मल्टिमीडिया) या पदाची जबाबदारी होती. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.