पुणे

ॲक्सिस मॅक्स लाइफकडून विक्रमी दावे निकाली

ॲक्सिस मॅक्स लाइफकडून विक्रमी दावे निकाली
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‘ॲक्सिस मॅक्स लाइफ’कडून विक्रमी दावे निकाली

पुणे, ता. २३ : ॲक्सिस मॅक्स लाइफ इन्शुरन्स लि. कंपनीने आर्थिक वर्ष २०२५-२६ मध्ये वैयक्तिक मृत्यू दाव्यांच्या निकाली काढण्याच्या प्रमाणात विक्रमी कामगिरी नोंदवली आहे. कंपनीने यावर्षी २०,५२९ वैयक्तिक मृत्यू दावे मंजूर करत तब्बल १,६४१ कोटी रुपयांची रक्कम वितरित केली आहे. यामुळे कंपनीचा वैयक्तिक मृत्यू दावा निकाली काढण्याचा दर ९९.८ टक्क्यांवर पोहोचला असून, हा आतापर्यंतचा सर्वोच्च स्तर आहे.

मागील पाच वर्षांमध्ये कंपनीच्या दावा निकाली काढण्याच्या प्रमाणात सातत्याने वाढ झाली आहे. आर्थिक वर्ष २०२१ -२२ मध्ये हा दर ९९.३४ टक्के होता, तो २०२२ -२३ मध्ये ९९.५१ टक्के, २०२३ -२४ मध्ये ९९.६५ टक्के, २०२४-२५ मध्ये ९९.७ टक्के आणि २०२५-२६ मध्ये ९९.८ टक्क्यांपर्यंत वाढला आहे. कंपनीच्या स्थापनेपासून आजपर्यंत एकूण २,४३,५२४ पॉलिसींवरील दाव्यांपोटी ११,७७२.२१ कोटी रुपयांहून अधिक रक्कम देण्यात आली आहे.
याबाबत कंपनीचे व्यवस्थापकीय संचालक आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुमित मदान म्हणाले, ‘‘ॲक्सिस मॅक्स लाइफमध्ये दावे जलदगतीने निकाली काढण्यासाठी प्रेडिक्टिव्ह ॲनालिटिक्स आणि डिजिटल फॉरेन्सिक्ससारख्या अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर केला जातो. त्यातून दावे निकाली काढण्याचा विक्रमी दर हा केवळ एक आकडा नसून, ग्राहकांनी आमच्यावर दाखवलेल्या विश्वासाचे प्रतीक आहे. प्रत्येक दाव्यामागे एका कुटुंबाची सुरक्षितता दडलेली असते आणि त्यांचे संरक्षण करण्याचा आम्हाला अभिमान आहे, याची तो आठवण करून देतो.’’

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