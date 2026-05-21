Pune Crime: बंडू आंदेकरने जेलच्या भिंतीआडून रचला रक्तरंजित कट? वनराजच्या हत्येचा बदला की गँगवॉरचा नवा अध्याय? टोळीच्या ६ जणांना अटक!

पुण्यात पुन्हा एकदा टोळीवार संघर्ष तीव्र झाला आहे. बालाजीनगर परिसरात अक्षय म्हस्के यांच्यावर झालेल्या गोळीबार प्रकरणात पोलिसांनी मोठी कारवाई केली आहे. या हल्ल्यामागे दोन वर्षांपूर्वी झालेल्या माजी नगरसेवक वनराज आंदेकर यांच्या हत्येचा बदला घेण्याचा उद्देश असल्याचा धक्कादायक खुलासा समोर आला आहे..पूर्वनियोजित हल्ल्याची पार्श्वभूमीसहकारनगर पोलिस ठाण्यात दाखल केलेल्या गुन्ह्यावरून बंडू आंदेकर आणि त्याच्या टोळीने हा हल्ला आखल्याचे स्पष्ट झाले आहे. वनराज आंदेकर यांची भरचौकात निर्घृण हत्या झाल्यानंतर आंदेकर टोळीने बदल्याची भावना बाळगली होती. त्याच भावनेतून अक्षय म्हस्के यांना लक्ष्य करण्यात आले. अक्षय म्हस्के हे वनराज आंदेकर खून प्रकरणातील आरोपी आकाश म्हस्के यांचे भाऊ आहेत. या हल्ल्यामुळे पुणे पोलिसांच्या गँगवॉरविरोधी मोहिमेला नवे वळण मिळाले आहे..जेलमधून सूत्रे हलवले का?सध्या कारागृहात असलेल्या आंदेकर टोळीप्रमुख बंडू आंदेकर याने जेलमधूनच हा कट रचल्याची शक्यता पोलिस तपासातून वर्तवली जात आहे. त्याच्यासह त्याचा मुलगा कृष्णा आंदेकर, रामजी आंदेकर, तुषार वाडेकर, स्वराज वाडेकर यांच्यासह एकूण आठ जणांवर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. जेलमध्ये राहून बंडूने हल्ल्याचे नियोजन केले की नाही, यासाठी त्याला भेटायला कोण आले होते याचा सखोल तपास पोलिस करत आहेत..Pune fuel saving news : इंधन बचतीसाठी पुणे महापालिकेचा पुढाकार; अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना मेट्रो, बस व कार पूलिंगचा अधिक वापर करण्याचे निर्देश.पोलिसांची त्वरित कारवाईघटनेच्या अवघ्या काही तासात पुणे पोलिसांनी आंदेकर टोळीच्या सहा सदस्यांना ताब्यात घेतले आहे. यात एक अल्पवयीन मुलगाही समाविष्ट आहे. ताब्यात घेतलेल्या आरोपींमध्ये आफ्ताफ शरीफ सय्यद (राहणार भाग्यदेव नगर, कोंडवा खुर्द), ऋषी प्रसाद मोहन आंबट (वय २१, नाना पेठ), आवेज अशपाक शेख (वय २६, गणेश पेठ), वेदांत श्रीनिवास टेमगिरे (वय १९, भवानी पेठ) आणि अमन फारूक बागवाले (वय २१, भवानी पेठ) यांचा समावेश आहे. हे सर्व आरोपी आंदेकर टोळीचे सक्रिय सदस्य असल्याचे पोलिसांनी सांगितले..वनराज हत्येचा वचपाआंदेकर टोळीने वनराज आंदेकरांच्या हत्येचा वचपा काढण्यासाठी अक्षय म्हस्के यांच्या हत्येचा प्लॅन आखला होता. यापूर्वी वनराज आंदेकर खून प्रकरणातील आरोपी गणेश कोमकर यांचा मुलगा आयुष कोमकर आणि समीर काळे यांचा भाऊ गणेश काळे यांचीही अशाच पद्धतीने हत्या करण्यात आली होती. या पार्श्वभूमीवर हा नवीन हल्ला टोळी युद्ध अधिकाधिक खोल जात असल्याचे दर्शवतो..जखमीची स्थितीगोळीबारात जखमी झालेल्या अक्षय म्हस्के यांच्यावर रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत. हल्ला अत्यंत नियोजित पद्धतीने झाल्याने पोलिस या प्रकरणाला गांभीर्याने घेत आहेत. आंदेकर टोळीच्या इतर सदस्यांवरही नजर ठेवण्यात आली आहे..Pune Gang Attack: वनराज आंदेकर खूनप्रकरणातील आरोपीच्या भावावर भरदिवसा गोळीबार; अक्षय मस्के गंभीर जखमी.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.