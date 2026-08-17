Baramati Airport: बारामती विमानतळ होणार हायटेक आणि सुरक्षित! ७० कोटींचा प्रस्ताव; धावपट्टीपासून रात्रीच्या प्रकाशयोजनेपर्यंत मोठी कामे

पुणे : बारामती विमानतळाला आधुनिक व अधिक सुरक्षित करण्यासाठी महाराष्ट्र विमानतळ विकास कंपनीने (एमएडीसी) पावले उचलण्यास सुरुवात केली आहे. विमानतळाच्या पहिल्या टप्प्यातील सुधारणांसाठी ७० कोटी रुपयांचे प्रस्ताव पाठविला असून लवकरच राज्य सरकारकडून त्याला मंजुरी मिळण्याची शक्यता आहे.यात धावपट्टीची दुरुस्ती व नव्याने डांबरीकरण केले जाणार आहे. शिवाय रात्रीच्या वेळी देखील उड्डाणे व लँडिंग सुरक्षित होण्यासाठी उत्तम प्रकाशयोजना करण्यात येणार आहे. .UPSC IFS Success Story: गावच्या शाळेतील लेकीची देशभर दखल! सुमती कदम भारतीय वनसेवेत राज्यात द्वितीय, देशात २६वी, जिद्दीची प्रेरणादायी यशोगाथा.गेल्या अनेक दिवसांपासून बारामती विमानतळावर वैमानिकांना प्रशिक्षण देणाऱ्या विमानांचे छोटे-मोठे अपघात होत आहेत. तत्कालीन उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचा बारामती विमानतळाजवळ विमान अपघातात मृत्यू झाला. यानंतर प्रशासनाने विमानतळावरील सुरक्षेच्या दृष्टीने आवश्यक उपाययोजना करण्यास सुरुवात केली आहे. धावपट्टीच्या प्रत्यक्ष कामास सुरुवात होण्यास आणखी काही महिन्यांचा अवधी लागण्याची शक्यता आहे..विमानतळाच्या आधुनिकीकरणाच्या पहिल्या टप्प्यासाठी सुमारे ७० कोटी रुपये खर्च अपेक्षित आहे. यामध्ये प्रामुख्याने विमानतळाच्या धावपट्टीचे नव्याने डांबरीकरण, रात्रीच्या वेळी सुरक्षित उड्डाणांसाठी प्रकाशयोजना आणि विमानतळाच्या सुरक्षिततेसाठी संरक्षक भिंत बांधणे यांसारख्या इतर महत्त्वाच्या कामांचा समावेश आहे. - दीपक कपूर, उपाध्यक्ष आणि व्यवस्थापकीय संचालक, ‘एमएडीसी’, मुंबई.पहिल्या टप्प्यात होणारी कामे‘एमएडीसी’ने तयार केलेल्या ७० कोटींच्या प्रस्तावात पायाभूत सुविधा आणि सुरक्षेवर भर दिला आहे. धावपट्टीची दुरुस्ती, नव्याने डांबरीकरण केले जाईल. रात्रीच्या वेळीही उड्डाणे, सुरक्षित लँडिंग करता यावे, यासाठी उत्तम प्रकाशयोजना करण्यात येणार आहे. विमानतळाभोवती भक्कम संरक्षक भिंत बांधणे आणि इतर आवश्यक सुरक्षा उपाययोजना राबवणे..UPSC Success Story: हातात आईचा फोटो घेऊन UPSC मुलाखतीला गेले; पैठणच्या विश्वास झारगड यांची CAPF मध्ये १४५वी रँक, कुटुंबीयांनी स्वप्नांना दिले पंख .अग्निशमन यंत्रणा सज्जविमानतळावरील सुरक्षेचा प्रश्न प्राधान्याने सोडवण्यासाठी प्रशासनाने आणीबाणीच्या परिस्थितीचा सामना करण्यासाठी विमानतळ परिसरात नुकतेच अद्ययावत अग्निशमन बंब तैनात केले असून प्रशिक्षित कर्मचाऱ्यांचीही कायमस्वरूपी नियुक्ती करण्यात आली आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.