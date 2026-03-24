Ajit Pawar News : बारामती विमान अपघातप्रकरणी गुन्हा दाखल; कटकारस्थानाचा गंभीर आरोप

पुणे : बारामती विमान अपघातप्रकरणी अखेर 'झिरो एफआयआर'ने गुन्हा नोंदविण्यात आला असून, या भीषण अपघातामागे मोठे गुन्हेगारी कटकारस्थान असल्याचा गंभीर आरोप फिर्यादीत करण्यात आला आहे. तत्कालीन उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्यासह पाच जणांचा मृत्यू झालेल्या या प्रकरणात स्वतंत्र फौजदारी तपासाची मागणी करण्यात आली आहे. .'व्हीएसआर व्हेंचर्स'च्या मालकीचे लिअरजेट ४५ हे विमान मुंबईहून बारामतीकडे जाताना २८ जानेवारी रोजी सकाळी पावणेनऊच्या सुमारास बारामती विमानतळाजवळ कोसळले होते. या अपघातात तत्कालीन उपमुख्यमंत्री अजित पवार, वैमानिक सुमीत कपूर, सहवैमानिक शांभवी पाठक, विदीप जाधव आणि पिंकी माळी अशा पाच जणांचा मृत्यू झाला होता..या प्रकरणी आमदार रोहित पवार यांनी कर्नाटकातील बंगळूर येथील 'हाय ग्राउंड्स' पोलिस ठाण्यात तक्रार दिली. त्यानुसार अपघातास जबाबदार संबंधितांविरुध्द २३ मार्च रोजी 'झिरो एफआयआर'ने गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. महाराष्ट्रातील विविध पोलिस ठाण्यांमध्ये तक्रार देऊनही गुन्हा नोंदविण्यात आला नाही. त्यामुळे अखेर हा मार्ग अवलंबावा लागल्याचे फिर्यादीत नमूद आहे. या फिर्यादीनुसार, हा विमान अपघात नसून, नियोजित कटकारस्थानाचा भाग आहे. विमान कंपनीकडून सुरक्षा नियमांचे उल्लंघन, उड्डाण तासांच्या नोंदींमध्ये फेरफार, देखभालीतील गंभीर त्रुटी आणि संचालनातील निष्काळजीपणा यामुळेच ही दुर्घटना घडली, असा आरोप करण्यात आला आहे. पुणे 'सीआयडी'कडून केवळ अपघाती मृत्यूच्या दृष्टिकोनातून तपास सुरू आहे. त्यामुळे स्वतंत्र गुन्हेगारी तपासाची मागणी फिर्यादीत करण्यात आली आहे..'डीजीसीए'च्या सुरक्षा अहवालानुसार संबंधित कंपनीची विमाने उड्डाणास अयोग्य ठरवून ग्राउंड केली होती. संबंधित विमानाने सुमारे चार हजार ९१५ तास उड्डाण केले होते, जे अनिवार्य मर्यादेच्या जवळ होते. प्रत्यक्ष उड्डाण आठ हजार तासांपेक्षा अधिक असल्याचा संशय व्यक्त करण्यात आला आहे. अपघाताच्या दिवशी बारामती परिसरात कमी दृश्यमानता असूनही विमानाला लँडिंगची परवानगी देण्यात आली. नियमांनुसार आवश्यक असलेल्या किमान पाच किलोमीटर दृश्यमानतेपेक्षा कमी परिस्थितीत लँडिंगचा प्रयत्न झाल्याने नियमाचा भंग झाल्याचे फिर्यादीत नमूद करण्यात आले आहे..विमानाच्या प्रमाणपत्र प्रक्रियेतही विसंगती आढळून आली आहे. नोंदणीपूर्वीच उड्डाणक्षमतेचे प्रमाणपत्र देण्यात आले. अपघाताच्या वेळी वैमानिक सुमीत कपूर यांचा मद्यप्राशनासंबंधीचा पूर्वइतिहास, शेवटच्या क्षणी वैमानिक बदल, उड्डाणातील विलंब आणि धोकादायक धावपट्टीची निवड या बाबीही संशयास्पद असल्याचे फिर्यादीत म्हटले आहे. या सर्व बाबींवरून भारतीय न्याय संहिता २०२३ अंतर्गत गुन्हा दाखल करून संबंधितांवर सखोल तपास करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. हे प्रकरण पुढील तपासासाठी पुणे ग्रामीण पोलिसांकडे हस्तांतरित करण्यात येणार आहे..सहवैमानिकाकडून 'ओह शिट' असे उद्गार -मूळ नियोजित वैमानिकास शेवटच्या क्षणी बदलण्यात आले. उड्डाणाला ७० मिनिटांचा विलंब झाला. धोकादायक धावपट्टीची निवड करण्यात आली, या बाबीही संशयास्पद आहेत. अपघाताच्या शेवटच्या क्षणी सहवैमानिकाने 'ओह शिट' असे उद्गार काढल्याची नोंद असून, प्रमुख वैमानिकाकडून कोणतीही आपत्कालीन प्रतिक्रिया न मिळाल्याचेही फिर्यादीत नमूद आहे.