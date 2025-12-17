Ambegaon Leopard : बिबट्याच्या दहशतीनंतर वनविभागाचे यश; पकडलेला नर बिबट्या माणिकडोह केंद्रात रवाना!

निरगुडसर : निरगुडसर (ता.आंबेगाव) येथील बेलसरवाडी या ठिकाणी बिबट्याला पकडण्यासाठी वनविभागाने लावलेल्या पिंजऱ्यात साडेतीन वर्षाचा नर जातीचा बिबट्या जेरबंद होण्यात यश आले आहे. बेलसरवाडी येथील अशोक टाव्हरे यांच्या शेळीवर (ता.१३) रोजी पहाटे तीन वाजता बिबट्याने हल्ला करून ठार केल्याची घटना घडली होती..Pune News: 'राजुरी येथील बिबट्या अखेर जेरबंद'; वनविभागाचे अथक प्रयत्न, पिजऱ्यात अडकला अन्...तसेच परिसरात बिबट्याचा वावर मोठ्या प्रमाणात वाढला होता त्यानुसार शेतकऱ्यांच्या मागणी नुसार मंचर वनपरिक्षेत्र अधिकारी विकास भोसले यांच्या मार्गदर्शनाखाली वनरक्षक अश्विनी डफळ यांनी (ता.१३) रोजी अशोक टाव्हरे यांच्या घराजवळ पिंजरा लावून भक्ष ठेवण्यात आले.त्यानंतर (ता.१५) रोजी सकाळी साडेसहा वाजता बिबट्या पिंजरामध्ये जेरबंद झाला.बिबट्या जेरबंद झाल्याने येथील शेतकऱ्यांनी सुटकेचा निःश्वास टाकलेला नसून याठिकाणी अजून बिबटे आहेत त्यामुळे पिंजरा पुन्हा लावण्याची मागणी केली आहे.पकडलेला नर जातीचा बिबट साधारण साडेतीन वर्षाचा आहे.हा नर जातीचा बिबट्या माणिकडोह निवारा केंद्रात रवानगी करण्यात आल्याची माहिती वनविभागाच्या वतीने देण्यात आली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.