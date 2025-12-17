पुणे

Ambegaon Leopard : बिबट्याच्या दहशतीनंतर वनविभागाचे यश; पकडलेला नर बिबट्या माणिकडोह केंद्रात रवाना!

Leopard Captured : बेलसरवाडी (निरगुडसर, ता. आंबेगाव) येथे वनविभागाने लावलेल्या पिंजऱ्यात साडेतीन वर्षाचा नर बिबट्या जेरबंद झाला. बिबट्याचा वावर वाढल्याने शेतकऱ्यांनी समाधान व्यक्त केले असले तरी अधिक पिंजरे लावण्याची मागणी केली आहे.
नवनाथ भेके निरगुडसर
निरगुडसर : निरगुडसर (ता.आंबेगाव) येथील बेलसरवाडी या ठिकाणी बिबट्याला पकडण्यासाठी वनविभागाने लावलेल्या पिंजऱ्यात साडेतीन वर्षाचा नर जातीचा बिबट्या जेरबंद होण्यात यश आले आहे. बेलसरवाडी येथील अशोक टाव्हरे यांच्या शेळीवर (ता.१३) रोजी पहाटे तीन वाजता बिबट्याने हल्ला करून ठार केल्याची घटना घडली होती.

