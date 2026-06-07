पुणे

Pune: पुण्यात लवकरच ‘भारत टॅक्सी’; प्रवास होणार स्वस्त अन् सुरक्षित; ॲग्रिगेटर नियमावली अंतिम टप्प्यात

Bharat Taxi to Launch Soon in Pune and Mumbai: पुणे आणि मुंबईमध्ये येत्या दोन महिन्यांत ‘भारत टॅक्सी’ सेवा सुरू होण्याची शक्यता असून प्रवाशांना कमी दरात, सुरक्षित आणि पारदर्शक प्रवासाचा पर्याय उपलब्ध होणार आहे.
Pune

Pune

esakal

प्रशांत पाटील
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पुणे: राज्यातील ॲप-आधारित कॅब आणि टॅक्सी सेवांचे नियमन करणाऱ्या ‘ॲग्रिगेटर धोरणा’चे नियम निश्‍चित केले आहेत. यात नागरिकांकडून मागविलेल्या सूचनांचा अंतिम नियमावलीत समावेश केला जाणार आहे. हे काम या महिनाअखेर पूर्ण होऊन येत्या दोन महिन्यांत पुणे आणि मुंबईत ‘भारत टॅक्सी’ सुरू होईल. यासाठी सहकारी संस्थांची निश्‍चिती केली जाणार असून, याचा सभासद होणे अनिवार्य आहे.

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