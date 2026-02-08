पुणे

Bhimashankar Devotees Update : महाशिवरात्रीला भीमाशंकर मंदिर भाविकांसाठी बंद, पुणे जिल्हाधिकाऱ्यांचे निर्देश

Bhimashankar darshan : भाविकांसाठी महत्त्वाची बातमी! महाशिवरात्रीला भीमाशंकर मंदिर बंद राहणार असून पुणे जिल्हाधिकाऱ्यांनी याबाबत स्पष्ट निर्देश दिले आहेत.
esakal

Sandeep Shirguppe
Updated on

Pune district administration decision : बारा ज्योतिर्लिंगांपैकी एक असलेले प्रसिद्ध भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग मंदिर महाशिवरात्रीच्या दिवशी भाविकांसाठी बंद राहणार आहे. पुणे जिल्हाधिकाऱ्यांच्या निर्देशानुसार हा निर्णय घेण्यात आला असून, सध्या मंदिर परिसरात डागडुजी व दुरुस्तीचे काम सुरू असल्याने हा निर्णय घेण्यात आल्याची माहिती मंदिर प्रशासनाने दिली आहे.

