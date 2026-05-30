Bhimashankar Temple Reopens : पाच महिन्यांनंतर भीमाशंकर मंदिर १५ जूनपासून दर्शनासाठी खुले; दररोज फक्त १,००० भाविकांना ऑनलाइन नोंदणीवर प्रवेश

पुणे : आगामी सिंहस्थ कुंभमेळ्याच्या पार्श्वभूमीवर सुरू असलेल्या विकासकामांमुळे जवळपास पाच महिन्यांपासून बंद असलेले श्री क्षेत्र भीमाशंकर मंदिर येत्या १५ जूनपासून भाविकांसाठी सकाळी ७ ते सकाळी ११ या वेळेत दर्शनासाठी खुले असणार आहे. रोज एक हजार भाविकांना दर्शत घेता येणार असून, त्यासाठी ऑनलाइन नोंदणी अनिवार्य असल्याची माहिती जिल्हा प्रशासनाकडून देण्यात आली..नाशिक येथे होणाऱ्या सिंहस्थ कुंभमेळ्याच्या पार्श्वभूमीवर भीमाशंकर येथे भाविकांची मोठी गर्दी होण्याची शक्यता लक्षात घेऊन मंदिर परिसरात विविध विकासकामे हाती घेण्यात आली आहेत. भाविकांना अधिक सुसज्ज आणि सुरक्षित सुविधा उपलब्ध व्हाव्यात, यासाठी नवीन सभामंडप उभारणीसह विविध पायाभूत सुविधा विकसित केल्या जात आहेत. या कामांसाठी मंदिर परिसरात मोठ्या प्रमाणावर बांधकाम सुरू असल्याने ९ जानेवारीपासून मंदिर दर्शनासाठी बंद ठेवण्यात आले होते..मंदिर परिसरातील नवीन सभामंडप आणि अन्य पायाभूत सुविधांची कामे अंतिम टप्प्यात आहेत. हे काम मोठे असल्याने ते पूर्ण करण्यास किमान एका वर्षाचा कालावधी लागला असता. पण सिंहस्थ कुंभमेळा व भाविकांची होणारी गैरसोय लक्षात घेऊन रात्रंदिवस काम केल्याने पाच महिन्यांत काम पूर्ण होत आहे. सध्या काम अंतिम टप्प्यात आहे. मंदिराच्या परिसरात पडलेले बांधकाम साहित्य उचलणे, परिसर स्वच्छ करणे, दर्शनासाठीची व्यवस्था करणे, गर्दी व्यवस्थापन अशी कामे केली जाणार आहेत. ही कामे १५ जूनपर्यंत पूर्ण होणार आहेत, अशी माहिती प्रभारी जिल्हाधिकारी गजानन पाटील यांनी दिली..महत्त्वाचे...- ५ जूनपासून ऑनलाइन नोंदणी सुरू- https:/shreebhimashankar.com येथे ऑनलाइन नोंदणी करता येईल.- दररोज एक हजार भाविकांना प्रवेश- १५ ते ३० जूनदरम्यान सकाळी ७ ते सकाळी ११ या वेळेत दर्शन- नोंदणीकृत भाविकांसाठी वैध ओळखपत्र बंधनकारक- ऑनलाइन नोंदणी केलेल्या भाविकांना ओळखपत्र सोबत ठेवणे आवश्यक.''१५ जूनपासून भिमाशंकर मंदिर दर्शनासाठी खुले करत आहोत. सध्या सकाळी ७ ते ११ यावेळेत मंदिर खुले असेल. त्यानंतर टप्प्याटप्प्याने वेळ वाढवली जाईल. भाविकांनी तसेच स्थानिकांनी मंदिर संस्थान, जिल्हा प्रशासन, पोलिसांना सहकार्य करावे.''- गजानन पाटील, प्रभारी जिल्हाधिकारी.