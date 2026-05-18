पुणे

भोंदू खरात, नामकर्ण आवारेला न्यायालयीन कोठडी

Published on

सकाळ वृत्तसेवा
सिन्नर, ता. १८ : भोंदू अशोक खरात व त्याचा निकटवर्तीय नामकर्ण आवारे यांची येथील न्यायालयाने १४ दिवसांच्या न्यायालयीन कोठडीत रवानगी केली आहे. कुंदेवाडी येथील जगदंबा माता पतसंस्थेतील बनावट ३२ खात्यांच्या प्रकरणात त्यांना सिन्नर पोलिसांनी ताब्यात घेतले होते.
सरकारी वकील पाटील यांनी संबंधित खांत्यातील गैरव्यवहार प्रकरणी दोघांचे संबंध असल्याने अजून तपास करावयाचा आहे. इतरही कर्मचाऱ्यांची चौकशी करावयाची असून तपासासाठी दोघांनाही पोलिस कोठडीची मागणी केली. अँड. राहुल कासलीवाल, विनोबा गोळेसर, शिवराज नवले यांनी आवारे व खरात यांच्या बाजूने युक्तिवाद करताना तपासात सर्व ती मदत संशयितांनी केली असून अजून काहीही निष्पन्न होण्यासारखे नसल्याचा दावा केला. पोलिसांना कागदपत्रे हवी असल्यास ती त्यांना मिळवता येणार आहेत. त्यामुळे पोलिस कोठडी देवू नये, असा युक्तिवाद केला. न्यायालयाने तो मान्य करुन खरात व आवारे यास १४ दिवसांची न्यायायीन कोठडीत पाठवले आहे.

