पुणे

Pune News: राज्य शासनाचा माेठा निर्णय! भूसंपादनाची माहिती आता ऑनलाइन मिळणार; गैरप्रकाराला बसणार आळा..

Benefits of Online land Acquisition information: भूसंपादनाची प्रक्रिया पारदर्शक; शेतकऱ्यांना घरबसल्या मिळणार माहिती
Maharashtra Govt Takes Major Step to Curb Irregularities in Land Acquisition

Maharashtra Govt Takes Major Step to Curb Irregularities in Land Acquisition

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

पुणे : भूसंपादन प्रक्रियेत अधिक पारदर्शकता आणण्यासाठी आणि शेतकऱ्यांची होणारी पायपीट थांबवण्यासाठी राज्य शासनाने एक मोठा निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार आता जमिनीच्या संपादनाचा अंतिम निवाडा, भरपाईची रक्कम आणि संपूर्ण कार्यवाहीचा सारांश जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अधिकृत संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.

Loading content, please wait...
pune
online
Decision
Land Acquisition
Maharashtra Government
district
digital

Related Stories

No stories found.