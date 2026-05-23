Council Seat Battle : पुणे विधान परिषद जागेसाठी भाजप आक्रमक; ३३३ मतांच्या बळावर राष्ट्रवादीला आव्हान

पुणे : स्थानिक स्वराज्य संस्था विधान परिषद निवडणुकीचा उमेदवारी अर्ज भरण्याची तारीख जवळ येत असताना पुण्याच्या जागेवरून भाजप आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसमधील तणाव वाढत आहे. जिल्ह्यात भाजप आणि आघाड्यांचे मिळून ३३३ मतांची ताकद आहे. त्यामुळे 'पुण्याची जागा भाजपलाच मिळाली पाहिजे,' असा आग्रह भाजपच्या पदाधिकाऱ्यांनी धरला आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र चव्हाण यांच्याकडे यासाठी जोरदार मोर्चेबांधणी सुरू झाले आहे. .विधान परिषद निवडणुकीसाठी उमेदवारी अर्ज भरण्याची प्रक्रिया २५ मेपासून सुरू होणार आहे. त्याआधीच महायुतीत जागावाटपावरून राजकीय हालचाली वेगाने सुरू झाल्या आहेत. पुण्याची जागा पारंपरिकरीत्या राष्ट्रवादी काँग्रेसकडे राहिल्याचा दावा अजित पवार गटाकडून केला जात असला, तरी भाजपने स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील संख्याबळ पुढे करत आक्रमक भूमिका घेतली आहे..या निवडणुकीसाठी इच्छुक असलेले पुणे महापालिकेतील सभागृह नेते गणेश बिडकर यांनी देवेंद्र फडणवीस आणि रवींद्र चव्हाण यांच्याकडे पुण्याची जागा भाजपलाच मिळावी, अशी मागणी केली आहे. पुणे जिल्ह्यात भाजपचे स्वतःचे ३०९ नगरसेवक निवडून आलेले आहेत. दौंडमधील नगरपरिषदेतील 'नागरिक हित संरक्षण मंडळ विकास आघाडी'चे १७ सदस्य आणि इंदापूरमधील 'कृष्णा भीमा विकास आघाडी'चे ७ सदस्य भाजपसोबत आहेत. त्यामुळे जिल्ह्यात ३३३ मतांची ताकद भाजपची आहे. त्याच प्रमाणे पंचायत समितीचे सभापती आणि महापालिकेतील स्वीकृत नगरसेवक यांनाही मतदानाचा अधिकार देण्यात आला आहे. भाजपची ताकद राष्ट्रवादी काँग्रेसपेक्षा जास्त झाली आहे, असे बिडकर यांनी सांगितले..असे आहे भाजपचे गणितपुणे व पिंपरी चिंचवड महापालिका, जिल्हा परिषद, नगरपालिका, नगर परिषद येथील भाजपचे स्वतःचे संख्याबळ हे ३०९ इतके आहे. तर दौंड व इंदापूर येथील स्थानिक आघाड्यांमुळे भाजपचे संख्याबळ ३३३ वर गेले आहे. पुणे महापालिकेत ७ स्वीकृत नगरसेवक आहेत. तर काही ठिकाणी पंचायत समितीचे सभापतीही आहेत. त्यामुळे भाजपची ताकद ही ३४० च्या पुढे जाते. ही संख्या राष्ट्रवादी काँग्रेसपेक्षा जास्त असल्याने भाजपला जागा मिळाली पाहिजे असा दावा पक्षाच्या नेत्यांकडे केला आहे. दरम्यान, भाजपच्या स्थानिक नेत्यांची नुकतीच बैठक पार पडली. या बैठकीत पुण्याची जागा भाजपनेच लढवावी अशी मागणी एकमताने करण्यात आली आहे..राष्ट्रवादीवर दबाव वाढणारएकीकडे भाजपने आक्रमक भूमिका घेतली आहे, दुसरीकडे राष्ट्रवादी काँग्रेसने हा आमचा परंपरागत मतदारसंघ आहे असे सांगत दावा ठोकला आहे. दोन्ही पक्षाच्या संख्याबळात खूप कमी फरक आहे. भाजपच्या नेत्यांनी ही जागा पदरात पाडून घेण्यासाठी मोर्चेबांधणी लावल्याने राष्ट्रवादीवरील दबाव वाढला आहे. त्यामुळे जागा वाटपात काय होणार याकडे लक्ष लागले आहे.