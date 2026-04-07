BJP Pune News: २०४७ पर्यंत विकसित भारतासाठी ‘पूर्ण कमळ’ फुलवण्याचे आवाहन; भाजप कार्यकर्त्यांना शिवप्रकाश यांचा संदेश

पुणे : देशात काँग्रेसच फक्त स्थिर सरकार देऊ शकते असा प्रचार केला जात होता. पण अटल बिहारी यांनी २३ पक्षांसोबतचे स्थिर सरकार चालविले. अणुबॉम्बची चाचणी करून जगभरात भारताचा दबदबा वाढवला. गेल्या १२ वर्षापासून नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वात सुशासनासह आर्थिक विकास झपाट्याने होत आहे. पण हे अंतिम ध्येय नाही. सध्या कमळ अर्धवट फुलले आहे, २०४७ पर्यंत विकसित राष्ट्र बनवून पूर्ण कमळ फुलवायचे आहे. यामध्ये भाजपच्या कार्यकर्त्यांचे योगदान महत्त्वाचे असणार आहे. जुन्या कार्यकर्त्यांनी दिलेल्या बलिदानातून प्रेरणा घेऊन काम करावे असे आवाहन भाजपचे राष्ट्रीय सह संघटनमंत्री शिवप्रकाश यांनी केले. .भाजपच्या स्थापनेला ४६ वर्ष पूर्ण झाल्याबद्दल सक्रिय कार्यकर्ता संमेलन' बालगंधर्व रंगमंदिर येथे आयोजित करण्यात आले होते. त्यावेळी शिवप्रकाश बोलत होते. प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र चव्हाण, उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील, नगरविकास राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ, महापौर मंजूषा नागपुरे, उपमहापौर परशुराम वाडकेर, प्रदेश सरचिटणीस राजेश पांडे, शहराध्यक्ष धीरज घाटे, आमदार भीमराव तापकीर, हेमंत रासने, सभागृहनेते गणेश बिडकर, स्थायी समिती अध्यक्ष श्रीनाथ भिमाले, माजी मंत्री दिलीप कांबळे उपस्थित होते..शिवप्रकाश म्हणाले, ''गोपाळ कृष्ण गोखले यांनी काँग्रेसला स्वदेशाची नारा दिला होता. पण आताची काँग्रेस देशविरोधी घोषणाबाजी करणाऱ्या कम्युनिस्ट विचाराच्या नेत्यांच्या हातात गेली आहे. देशात दुसऱ्या पक्षाचे सरकार असताना केवळ प्रकल्पांची घोषणा होत. भूमिपूजन होत असत. पण भाजपचे सरकार आल्यानंतर त्यांनी विविध प्रकल्पांचे भूमिपूजन केले तसेच उद्घाटनही केले आहे. भाजप जे सांगत ते करून दाखवत हे गेल्या १२ वर्षात सिद्ध झाले आहे. भाजप वगळता देशातील ज्यांची सरकार होते ते इंग्रजांची नक्कल करणारे सरकार होते. पण भाजपची सत्ता आल्यानंतर इंग्रजांच्या गुलामीची सर्व चिन्हे पुसून टाकली आहेत..बंगालमधील स्थिती गंभीरपश्चिम बंगालमध्ये मी सहा वर्ष काम केले. तिथली स्थिती गंभीर आहे. भाजपच्या सामान्य कार्यकर्त्यांवर हल्ले करण्यात आले आहेत. तेथील अनेक कार्यकर्त्यांनी पक्षासाठी बलिदान दिले आहेत. अशा कार्यकर्त्यांमधून आपण प्रेरणा घेतली पाहिजे, असे शिवकुमार यांनी सांगितले.फेकनेरेटिव्हने लोकसभेला मोठे नुकसान - रवींद्र चव्हाणलोकसभा निवडणुकीत आपल्या विरोधात डिजिटल माध्यमांमध्ये फेकनेरेटिव्ह तयार करण्यात आला. त्यात आपले मोठे नुकसान झाले. यापुढे आता अशा फेकनेरिटिव्हने आपले नुकसान होणार नाही याचा विचार केला पाहिजे. डिजिटल माध्यमातून वाऱ्यासारखा फेकनेरेटिव्ह पसरवला जातो. भाजपच्या कार्यकर्त्यांनी समाजमाध्यमावर लक्ष ठेवावे, त्यावर सक्रिय असले पाहिजे. प्रत्येक बूथवर ५१ टक्के मत मिळविण्यासाठी सक्रिय कार्यकर्त्यांनी जबाबदारी घ्यावी. भाजपचा कार्यकर्ता आणि अन्य पक्षाचा कार्यकर्ता यात फरक असून, भाजपचा कार्यकर्ता हा शिस्तबद्ध आणि पक्षाची संहिता माहिती असणारा असतो. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या मन की बात कार्यक्रमानंतर लगेच प्रत्येक बूथवर मासिक बैठक घेऊन, त्याचे फोटो सरल ॲपवर पाठवावेत, अशा सूचना रवींद्र चव्हाण यांनी दिली.