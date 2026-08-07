पुणे

मोहन भागवतांचे भाजप ऐकत नाही ! फेक व्हिडिओ आयटी सेलचाच खेळ : अभिजीत दिपके

मोहन भागवतांचे भाजप ऐकत नाही ! फेक व्हिडिओ आयटी सेलचाच खेळ : अभिजीत दिपके
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((((अभिजित दीपके यांच्या बातमीत चौकट)))))
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भाजप ‘आयटी सेल’कडून खोटे ‘व्हिडिओ’
दीपके म्हणाले, ‘‘देशात सर्वाधिक खोटे ‘व्हिडिओ’ भाजप ‘आयटी सेल’कडून तयार केले जातात’’, असा आरोप त्यांनी केला. ‘‘आंदोलनात आम्ही नुकसान केल्याचा एक तरी ‘व्हिडिओ’ दाखवा. माझ्यावर स्वतः शिक्षणाचे कर्ज आहे. मी नुकसानभरपाई कुठून देणार? मी ज्या ट्रकवर उभा होतो त्या ट्रकचा आरसा एका पोलिस अधिकाऱ्याने फोडला. ध्वनिक्षेपक यंत्रणेची तोडफोडही दिल्ली पोलिसांनीच केली. दिल्लीत जे काही नुकसान झाले ते पोलिसांमुळेच झाले. त्यामुळे त्याची भरपाई दिल्ली पोलिसांच्या पगारातून वसूल करावी’’, असेही दीपके म्हणाले.

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