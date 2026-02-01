पुणे

Ajit Pawar: अजितदादांना श्रद्धांजली वाहताना दाटला कंठ; इंदापुरात भाजप नेत्यांनी जागविल्या आठवणी!

Emotional condolence meeting in Indapur BJP: अजित पवारांच्या निधनानंतर इंदापुरात शोकसभा; भाजप नेत्यांनी व्यक्त केल्या भावना
Indapur Remembers Ajit Dada as BJP Leaders Pay Heartfelt Tribute

Indapur Remembers Ajit Dada as BJP Leaders Pay Heartfelt Tribute

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

उपमुख्यमंत्री दिवंगत अजित पवार यांच्या निधनानंतर जिल्ह्यात सर्वच ठिकाणी शोकसभांचे आयोजन केले जात आहे. बहुतांश ठिकाणी सर्वपक्षीयांतर्फे त्यांना भावपूर्ण श्रद्धांजली वाहण्यात येत आहे. शोकसभांमध्ये पवार यांनी केलेल्या विकासकामांच्या आठवणींना उजाळा देण्यात येत आहे. सर्वसामान्य जनतेचा आधारवड हरपल्याने सर्वांचाच कंठ दाटून येत होता.’’

Loading content, please wait...
Ajit Pawar
Indapur
pune
political
district
Meeting
emotional support

Related Stories

No stories found.