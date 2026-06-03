पुणे

Pune Crime: रक्ताच्या नात्यालाच काळिमा! मुलाने वडील आणि भावाला झोपेतच ठार केले, जुन्नर तालुक्यात दुहेरी हत्याकांड, रात्रीत हाेत्याच नव्हत झालं..

Pune rural shocking family murder incident: जुन्नर तालुक्यात मुलाकडून वडील व भावाची झोपेतच निर्घृण हत्या; किरकोळ वादातून उफाळलेल्या रागातून दगडाने ठेचून दुहेरी हत्याकांड
Overnight Family Feud Ends in Bloodshed; Two Killed in Junnar Village

Overnight Family Feud Ends in Bloodshed; Two Killed in Junnar Village

sakal

सकाळ डिजिटल टीम
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ओतूर: जुन्नर तालुक्यातील पारगाव तर्फे मढ गावच्या हद्दीत बगाडवाडी येथे तळेरान गावच्या शिवेवर राहत असलेल्या मुकने कुटुंबात अत्यंत दुर्दैवी घटना घडली असून मुलाने झोपेत असलेल्या वडीलाची व सख्या भावाची दगडाने ठेचून हत्या केली असल्याची घटना बुधवारी सकाळी उघडकीस आली असून ओतूरचे सहायक पोलीस निरीक्षक ज्ञानेश्वर बाजगिरे यांनी या घटनेला दुजोरा दिली आहे.

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