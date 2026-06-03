Pune Crime: रक्ताच्या नात्यालाच काळिमा! मुलाने वडील आणि भावाला झोपेतच ठार केले, जुन्नर तालुक्यात दुहेरी हत्याकांड, रात्रीत हाेत्याच नव्हत झालं..

ओतूर: जुन्नर तालुक्यातील पारगाव तर्फे मढ गावच्या हद्दीत बगाडवाडी येथे तळेरान गावच्या शिवेवर राहत असलेल्या मुकने कुटुंबात अत्यंत दुर्दैवी घटना घडली असून मुलाने झोपेत असलेल्या वडीलाची व सख्या भावाची दगडाने ठेचून हत्या केली असल्याची घटना बुधवारी सकाळी उघडकीस आली असून ओतूरचे सहायक पोलीस निरीक्षक ज्ञानेश्वर बाजगिरे यांनी या घटनेला दुजोरा दिली आहे..Success Story: अंगणवाडी सेविकेच्या तिन्ही मुलांची सरकारी सेवेत भरारी; एक मंत्रालयात, दोघे मुंबई पोलिसांत, शेतकरी कुटुंबाची प्रेरणादायी यशोगाथा.जयराम महादू मुकने वय.६०, राजेंद्र जयराम मुकने वय.२७ असे हत्या झालेल्या वडील व भावाची नावे असून त्यांची हत्या बाबजी जयराम मुकने वय.३३ याने केली असल्याचा प्राथमिक माहिती मिळाली आहे.. याबाबत स्थानिकांकडून मिळालेली माहिती अशी की बाबजी मुकने व त्यांचे वडील जयराम मुकने व राजेंद्र मुकने हे एकत्र एका झोपडी वजा घरात राहत होते. मंगळवारी सर्व एकत्र झोपले होते.त्यांच्यात किरकोळ वाद झाला होता. याच वादाचा राग मनात धरून बाबजी यांने दगडाने मारून त्यांची हत्या केली. .Ujani Temple: उजनीतील प्राचीन स्थापत्यकलेचा वारसा पुन्हा उजेडात; पाणी साठा घटल्याने पळसनाथ मंदिराचे दर्शन, पाच दशकांनंतरही सुस्थितीत.तसेच त्यांच्या बाजूलाच झोपून राहिला.सकाळी परीसरातील नागरीकांनी त्यांना मृत पाहिले असता पोलिसांना या घटनेची माहिती दिली.त्यांनतर ओतूर पोलिसांच्या पथकाने घटनास्थळी जाऊन पंचनामा करून मृतदेह ताब्यात घेऊन शवविच्छेदनासाठी ओतूर प्राथमिक आरोग्य केंद्रात दाखल केला आहे.तसेच स्थानिकांच्या माहिती वरून बाबजी मुकने यांस ताब्यात घेतले आहे. याबाबत तक्रार नोंदविण्याचे काम ओतूर पोलिस करत आहेत.तसेच पुढील तपास ओतूर पोलिस करत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.