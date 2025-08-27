Ganesh Festival 2025 : धनकवडीत ११ गणेश मंडळांची मराठी गौरव मिरवणूक

धनकवडी : बुद्धीच्या देवतेला पुस्तकांचा नैवेद्य अर्पण करून सलग चौथ्या वर्षी धनकवडीतील ११ गणेश मंडळांनी संयुक्त मिरवणुकीचे आयोजन केले आहे. यंदा मिरवणुकीत मराठी भाषेचा गौरव रथ असून, मराठी भाषेला अभिजात दर्जा मिळवण्यासाठी व मराठी भाषेला साहित्य, नाटक, कथा व कवितेच्या माध्यमातून जागतिक स्तरावर पोहोचवणाऱ्या लेखकांच्या पुस्तकांची चित्रे या रथात असणार आहेत. .मिरवणुकीत ५०० मराठी भाषा शिक्षकांचा सहभाग असून त्यांचा सन्मान केला जाणार आहे. त्याचप्रमाणे मिरवणूक मार्गावर १० हजार मराठी पुस्तकांचे वितरण करण्यात येणार आहे. या रथावर ११ गणेश मंडळांचे गणपती विराजमान करून मिरवणूक काढण्यात येईल, अशी माहिती मंडळाचे अध्यक्ष संतोष धनकवडे, अभिषेक तापकीर, उदय जगताप, विजय क्षिरसागर, सुनील पिसाळ व विश्वस्त अनिरुद्ध येवले यांनी दिली..Ganesh Festival 2025 : गणेशोत्सवात अन्न सुरक्षा; एफडीएची विशेष तपासणी मोहीम.मिरवणुकीत धनकवडीमधील साईनाथ मित्रमंडळ, श्री शिव छत्रपती मित्रमंडळ, आदर्श मित्रमंडळ, फाइव्ह स्टार मित्रमंडळ, केशव मित्रमंडळ, जय महाराष्ट्र मंडळ, अखिल नरवीर तानाजी नगर मित्रमंडळ, एकता मित्रमंडळ, विद्यानगरी मित्रमंडळ, रामकृष्ण मित्रमंडळ आणि अखिल मोहन नगर मित्रमंडळ यांचा समावेश आहे. .मिरवणुकीला सुरुवात बुधवारी (ता. २७) दुपारी एक वाजता धनकवडीतील गुलाबनगर येथून होईल. यावेळी प्रतीक कुंभार, उदय गुंड पाटील, विकी सुबागडे, आनंद शिंदे, विशाल निगडे, उदय भोसले, सोमनाथ शिर्के आदींसह अन्य मंडळाचे अध्यक्ष उपस्थित राहणार आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.