Mumbai Pune Expressway: दोन्ही मार्ग अखेर वाहतुकीसाठी खुले; ‘मिसिंग लिंक’ची ‘मुंबई लेन’ सकाळी बंद अन् दुपारी दिलासा, वाहनचालकांना मनस्ताप!

लोणावळा : मुंबई-पुणे द्रुतगती मार्गावरील बहुप्रतिक्षित 'मिसिंग लिंक'चे दोन्ही मार्ग शनिवारी वाहतुकीसाठी खुले झाले. शुक्रवारी उद्घाटनालाच कोंडी झाल्यानंतर शनिवारी किरकोळ अपघातामुळे वाहनचालकांना मनस्ताप झाला..Mahad Chavdaar Tale: इतिहास जागा झाला! चवदार तळ्यातील ११ विहिरींचे दर्शन, ऐतिहासिक लढ्याच्या साक्षीदारांना पाहण्यासाठी गर्दी.. .महाराष्ट्र दिनी मुख्यमंत्री आणि दोन्ही उपमुख्यमंत्र्यांच्या उपस्थितीत उद्घाटन झाल्यानंतर हा प्रकल्प वाहतुकीसाठी खुला करण्यात आला. औंढे परिसरात दुरुस्तीची किरकोळ कामे सुरू असल्याने शनिवारी मुंबईकडे जाणारी लेन तात्पुरती बंद ठेवण्यात आली होती. त्यामुळे वाहनांच्या लांब रांगा लागल्या. त्यातच शनिवारी सकाळी अमृतांजन पुलाजवळ तीन वाहनांचा किरकोळ अपघात झाला..त्यामुळे पुण्याकडून मुंबईकडे जाणाऱ्या वाहनांची मोठी कोंडी झाली होती. दरम्यान, पुण्याकडे येणाऱ्या मार्गावर वाहतूक सुरळीत सुरू होती. मुंबई लेन बंद असल्याने सकाळच्या सत्रात विशेषतः सुट्टीचा दिवस आणि वीकेंड असल्याने द्रुतगती मार्गावर वाहनांची संख्या मोठी होती. परिणामी अनेक प्रवाशांना कोंडीचा सामना करावा लागला..वाहतूक पोलिस आणि संबंधित यंत्रणांकडून युद्धपातळीवर दुरुस्तीची कामे पूर्ण करण्यात आली. त्यानंतर दुपारी एकच्या सुमारास मुंबईकडील मार्गही वाहतुकीसाठी खुला करण्यात आला. दरम्यान, महाराष्ट्र दिन शनिवार-रविवारला जोडून आल्यामुळे तसेच द्रुतगती मार्गावरील 'मिसिग लिंक'च्या उद्घाटनामुळे मुंबई-पुणे महामार्गावरील सोमाटणे चौकात मोठी वाहतूक कोंडी झाली..Mumbai Missing link Project: मिसिंग लिंकच्या बोगद्याखाली गुप्त बोगदा, आव्हानात्मक काम झालं सोपं; भविष्यातही बनणार संकटमोचक!.खासदार सुप्रिया सुळेंनाही फटकाद्रुतगतीवरील वाहतूक कोंडीचा फटका खासदार सुप्रिया सुळे यांनाही बसला. मुंबईहून पुण्याकडे येत असताना त्या दोन तासांहून जास्त वेळ वाहतूक कोंडीत अडकून पडल्या. त्यांनी स्वतः सोशल मीडियावर पोस्ट केलेली चित्रफीत व्हायरल झाली. लोकप्रतिनिधींनाही कोंडीचा सामना करावा लागल्यामुळे या मार्गावरील वाहतूक व्यवस्थापनावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले.