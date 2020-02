बीएस-6 प्रणालीची वाहने लवकर रस्त्यांवर धावणार : पर्यावरणमंत्री

पुणे : देशातील वाहनांमधून होणारे प्रदूषण रोखण्यासाठी येत्या 1 एप्रिलपासून बीएस-6 या प्रणालीची वाहने बाजारपेठेत आणण्यात येणार असल्याचे केंद्रीय वन व पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी शुक्रवारी (ता.14) सांगितले. यासाठी केंद्र सरकारने 60 हजार कोटी रुपयांचा खर्च केले आहेत. यासाठी बीएस-4 या प्रणालीची वाहने बंद करण्यात येणार असल्याचेही

त्यांनी यावेळी स्पष्ट केले.

पुणे जिल्हा विकास समन्वय व संनियंत्रण समितीची (दिशा) सभा आज (ता.14) जावडेकर यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली. त्यावेळी ते बोलत होते. या बैठकीला खासदार गिरीश बापट, खासदार सुप्रिया सुळे, खासदार डॉ. अमोल कोल्हे, खासदार अमर साबळे, पुण्याचे महापौर मुरलीधर मोहोळ, पिंपरी चिंचवडच्या महापौर उषा ढोरे, जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्षा निर्मला पानसरे, जिल्हाधिकारी नवल किशोर राम, पुणे पालिका आयुक्त शेखर गायकवाड, पीएमआरडीएचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी विक्रम कुमार, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी आयुष प्रसाद आदींसह शहर व जिल्ह्यातील लोकप्रतिनिधी व अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

जावडेकर म्हणाले, ''पुणे व पिंपरी चिंचवड शहरातील वाहतूक कोंडी कमी करण्यासाठी मेट्रोची मदत होणार आहे. त्यामुळे या कामांसाठी केंद्र सरकार आवश्‍यक तो निधी उपलब्ध करून देईल. ही कामे वेगाने पूर्ण होण्याची गरज आहे. हिंजवडी, वाघोलीसह शहरात गजबजलेल्या बऱ्याच भागात वाहतूक समस्या

भेडसावत आहे. या वाहतूक समस्येवर उपाययोजना करणे अनिवार्य आहे.

दरम्यान, माध्यान्ह भोजन योजनेमुळे जिल्ह्याच्या ग्रामीण भागातील कुपोषणाचे प्रमाण कमी झाले आहे. हे या योजनेचे यश आहे. याच्या जोडीलाच प्रदूषणाच्या समस्येवर मात करण्यासाठी शुद्ध हवा, स्वच्छ पाणी मिळणे आवश्‍यक आहे. त्यामुळे घनकचरा व्यवस्थापन व कचऱ्याच्या वर्गीकरणावर भर दिला पाहिजे.''

Also reviewed the progress of #PuneMetro, #MulaMutha River Rejuvenation Project and implementation of Mid-Day Meal Scheme in the district, as Chair of #DISHA meeting#DISHA is aimed at better stakeholder coordination for smoother implementation of Govt schemes. pic.twitter.com/vCT4DyeD6s

— Prakash Javadekar (@PrakashJavdekar) February 14, 2020